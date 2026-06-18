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Ekonomi
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Yeniakit Publisher
Mısır'a koşa koşa giden Türk tekstilciler şokta: Türkiye'ye yönlendirildi
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Mısır'a koşa koşa giden Türk tekstilciler şokta: Türkiye'ye yönlendirildi

Türkiye yerine Mısır'a fabrika yatırımları yapmaya başlayan Türk tekstilciler yaşanan savaşın ardından beklemedikleri bir tabloyla karşı karşıya kaldı. Gelişmeyi Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Toygar Narbay duyurdu.

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Foto - Mısır'a koşa koşa giden Türk tekstilciler şokta: Türkiye'ye yönlendirildi

Hazır giyim sektöründe iki yıldır devam eden rekabetçilik kaybına rağmen son dönemde dış pazarlardan sınırlı da olsa olumlu sinyaller gelmeye başladı. Bloomberg HT'ye konuşan Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Toygar Narbay, Mısır'da yaşanan kalite ve termin sorunlarının yanı sıra enerji arzındaki darboğazın bazı sipariş gruplarını kısmen Türkiye'ye yönlendirdiğini belirtti.

#2
Foto - Mısır'a koşa koşa giden Türk tekstilciler şokta: Türkiye'ye yönlendirildi

Küresel tedarik zincirindeki sorunlar ve bazı rakip ülkelerde yaşanan aksaklıkların Türkiye'ye sipariş dönüşü sağladığını belirten Narbay, özellikle Mısır'daki kalite ve termin problemleri ile enerji arzına ilişkin sıkıntıların bazı siparişlerin yeniden Türkiye'ye yönelmesine neden olduğunu söyledi.

#3
Foto - Mısır'a koşa koşa giden Türk tekstilciler şokta: Türkiye'ye yönlendirildi

Bu gelişmelerin hazır giyim sektöründe PMI verisinin Mayıs ayında 51,2 seviyesine yükselmesine katkı sağladığını ifade eden Narbay, ancak toparlanmanın kalıcı olabilmesi için hem dış talebin güçlenmesi hem de rekabetçilik sorununun çözülmesi gerektiğini kaydetti.

#4
Foto - Mısır'a koşa koşa giden Türk tekstilciler şokta: Türkiye'ye yönlendirildi

Sektörün yaşadığı temel sorunun rekabetçilik kaybı olduğunu vurgulayan Narbay, "Son iki yılda dünya hazır giyim ihracatı yüzde 6 büyürken, Türkiye'de yüzde 9 daralma yaşadık. Bu durum rekabet gücünde ciddi bir aşınma ile karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Esas kaybı 2023-2025 yılları arasında yaşadık" diye konuştu. Narbay, yılın ilk yarısında ihracat performansının beklentilerin üzerinde şekillenebileceğini ifade ederek, "İhracatta kaybettiğimiz 300 milyon dolarlık rakamın Haziran'da çok büyük bir kısmınını kapatılabiliriz. Geçen yılın haziran ayını bayram tatili nedeniyle 1,2 milyar dolar seviyesinde tamamlamıştık. Bu yıl haziranı 1,4 milyar dolar civarında kapatabiliriz. Böylece ilk altı ayda yaklaşık 100 milyon dolarlık kayıpla, dünya pazarlarına kıyasla daha iyi bir tablo ortaya koyabiliriz" dedi.

#5
Foto - Mısır'a koşa koşa giden Türk tekstilciler şokta: Türkiye'ye yönlendirildi

2026'yı sektör açısından "ayakta kalma yılı" olarak tanımlayan Narbay, kısa vadede faiz indirimi konusunda çok güçlü bir beklenti taşımadığını belirterek, "Yıl sonuna kadar faiz tarafında önemli bir indirim haberi duymayabiliriz. Ancak önümüzdeki yıl itibarıyla şartların sektör lehine dönmesini ve yeniden büyüme patikasına girilmesini bekliyorum" dedi.

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Foto - Mısır'a koşa koşa giden Türk tekstilciler şokta: Türkiye'ye yönlendirildi

İhracat beklentilerine ilişkin de değerlendirmede bulunan Narbay, hazır giyim sektörünün geçen yılı 16,78 milyar dolarlık ihracatla tamamladığını hatırlatarak, 2026 sonunda ihracatın yaklaşık 16,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesini öngördüklerini sözlerine ekledi. KAYNAK: EKONOMİM

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