Mısır'a koşa koşa giden Türk tekstilciler şokta: Türkiye'ye yönlendirildi

Sektörün yaşadığı temel sorunun rekabetçilik kaybı olduğunu vurgulayan Narbay, "Son iki yılda dünya hazır giyim ihracatı yüzde 6 büyürken, Türkiye'de yüzde 9 daralma yaşadık. Bu durum rekabet gücünde ciddi bir aşınma ile karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Esas kaybı 2023-2025 yılları arasında yaşadık" diye konuştu. Narbay, yılın ilk yarısında ihracat performansının beklentilerin üzerinde şekillenebileceğini ifade ederek, "İhracatta kaybettiğimiz 300 milyon dolarlık rakamın Haziran'da çok büyük bir kısmınını kapatılabiliriz. Geçen yılın haziran ayını bayram tatili nedeniyle 1,2 milyar dolar seviyesinde tamamlamıştık. Bu yıl haziranı 1,4 milyar dolar civarında kapatabiliriz. Böylece ilk altı ayda yaklaşık 100 milyon dolarlık kayıpla, dünya pazarlarına kıyasla daha iyi bir tablo ortaya koyabiliriz" dedi.