Mısır, UNRWA'nın görev süresinin uzatılmasına destek çağrısı yapıyor: İsrail'in iddiaları

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Mısır, UNRWA'nın görev süresinin uzatılmasına destek çağrısı yapıyor: İsrail'in iddiaları

Mısır, UNRWA'nın görev süresinin 3 yıl uzatılmasını memnuniyetle karşıladı ve destekledi.

Foto - Mısır, UNRWA'nın görev süresinin uzatılmasına destek çağrısı yapıyor: İsrail'in iddiaları

Mısır, BM'nin Filistinli Mülteciler İçin Yardım Ajansı UNRWA'nın görev süresinin 3 yıl daha uzatılmasını memnuniyetle karşıladı ve ajansın insani rolünü desteklediğini belirtti. Mısır'daki uluslararası topluma Filistinli mültecilerin haklarının korunmasına yönelik sürdürülebilir finansman çağrısı yaptı.

Foto - Mısır, UNRWA'nın görev süresinin uzatılmasına destek çağrısı yapıyor: İsrail'in iddiaları

Mısır, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) görev süresinin 3 yıl daha uzatılmasını memnuniyetle karşılayarak, ajansın "asil insani" rolünü desteklediğini vurguladı.Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Mısır'ın, UNRWA'nın görev süresinin uzatılmasını memnuniyetle karşıladığı belirtilerek, bunun, uluslararası toplumun Filistinli mülteci sorununa ve bu soruna adil ve kalıcı bir çözüm bulunana kadar Filistinlilerin onurlu bir şekilde yaşama hakkına olan bağlılığını yansıttığı ifade edildi.

Foto - Mısır, UNRWA'nın görev süresinin uzatılmasına destek çağrısı yapıyor: İsrail'in iddiaları

Açıklamada, Mısır'ın UNRWA'ya ve onun asil insani rolünü tam desteklediği belirtilerek, UNRWA'nın milyonlarca Filistinli mülteciye temel hizmetlerin ana sağlayıcısı olması nedeniyle rolünün önemli, vazgeçilmez ve yeri doldurulamaz olmaya devam ettiği vurgulandı.UNRWA'nın varlığının, mülteci sorununun özüyle ayrılmaz bir şekilde bağlantılı olduğu kaydedilen açıklamada, uluslararası topluma, bu ivmeyi sürdürmeleri ve kurumun hayati hizmetlerinin devamlılığını sağlamak için sürdürülebilir finansman çabalarını güçlendirmeleri, böylece Filistinli mültecilerin haklarının korunmasına katkıda bulunmaları çağrısı yapıldı.BM Genel Kurulu, dün UNRWA'nın görev süresini 3 yıl daha uzatmıştı

Foto - Mısır, UNRWA'nın görev süresinin uzatılmasına destek çağrısı yapıyor: İsrail'in iddiaları

.UNRWA'nın işlevi ve İsrail'in iddialarıBM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim, barınma gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.Ajans, bugün 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor.UNRWA, 75 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken, bu süreçte tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.İsrail yönetimi, 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılarıyla eş zamanlı olarak UNRWA'ya karşı karalama kampanyası başlatırken, sadece Gazze'de 12 bin çalışanı bulunan Ajansın, 14 çalışanının "7 Ekim saldırılarına katıldığı" iddiasıyla kapatılması gerektiğini savunuyor.

