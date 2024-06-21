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Aktüel
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Milyonluk taylar görücüye çıkıyor

2024-06-21 10:45:12
Milyonluk taylar görücüye çıkıyor

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde bulunan Sultansuyu Tarım İşletmesi’nde yetiştirilen ünlü Arap yarış tayları Bursa Karacabey’de görücüye çıkıyor. 78 baş safkan elit Arap koşu tayı açık artırma usulüyle satılacak. Malatya’nın Akçadağ ilçesi Sultansuyu Tarım İşletmesi’nde yetiştirilen ünlü Arap atlarının satışının ilk bölümü 2 Temmuz’da Bursa Karacabey Tarım İşletmesi’nde gerçekleştirilecek. İşletmede yetiştirilen ve kadro fazlası diye tabir edilen taylar açık arttırma usulüyle satışa sunulacak.

#1
Foto - Milyonluk taylar görücüye çıkıyor

Türkiye’nin dört bir yanında yarış atı severlerin katılacağı açık arttırma ile sahiplerini bulacak olan Arap yarış taylarının satışından önemli miktarda gelir elde edilmesi bekleniyor. “İyi bir satış olacağını umuyoruz” Yıl içerisinde toplamda 113 tay satışı gerçekleştirileceğini kaydeden Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürü Hüseyin Öcal, "Bu yıl işlememiz yetiştirmesi 113 tay satışa sunulacak.

#2
Foto - Milyonluk taylar görücüye çıkıyor

İlk etapta 78 tayımız, 2 Temmuz’da Bursa Karacabey Tarım İşletmesi’nde koşu tayı olarak satışa sunulacak. Daha sonra yine 13 Eylül’de Karacabey’de ortak satışla 25 tayımızın satışı gerçekleştirilecek. Bu satışların ardından 14 Eylül’de ise İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda elit tay satışlarımız olacak.

#3
Foto - Milyonluk taylar görücüye çıkıyor

Yoğun emek ve titizlikle yetiştirilen taylarımızın kalitesi çok iyi. Bu yıl iyi bir satış olacağını umuyoruz. Tüm yarış sevenleri Karacabey’e bekliyoruz" diye konuştu.

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