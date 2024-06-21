2024-06-21 10:45:12 Milyonluk taylar görücüye çıkıyor
Malatya’nın Akçadağ ilçesinde bulunan Sultansuyu Tarım İşletmesi’nde yetiştirilen ünlü Arap yarış tayları Bursa Karacabey’de görücüye çıkıyor. 78 baş safkan elit Arap koşu tayı açık artırma usulüyle satılacak. Malatya’nın Akçadağ ilçesi Sultansuyu Tarım İşletmesi’nde yetiştirilen ünlü Arap atlarının satışının ilk bölümü 2 Temmuz’da Bursa Karacabey Tarım İşletmesi’nde gerçekleştirilecek. İşletmede yetiştirilen ve kadro fazlası diye tabir edilen taylar açık arttırma usulüyle satışa sunulacak.