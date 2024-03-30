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Ekonomi
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Milyonlarca evin mutfağını süslüyordu! Beyaz eşya devi, iflas başvurusunda bulundu! Herkes şaşkın

2024-03-30 13:33:00
Milyonlarca evin mutfağını süslüyordu! Beyaz eşya devi, iflas başvurusunda bulundu! Herkes şaşkın

Milyonlarca evin mutfağını süsleyen beyaz eşya devi iflasın eşiğinde.

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Foto - Milyonlarca evin mutfağını süslüyordu! Beyaz eşya devi, iflas başvurusunda bulundu! Herkes şaşkın

Kuzey Ren-Vestfalya'daki Wesco ailesinin şirketi yıllardır birçok mutfağı süslüyordu. Ancak, Sauerland bölgesinin geleneksel şirketi iflas başvurusunda bulundu. Köklü bir şirket olan Wesco, Kuzey Ren-Vestfalya bölgesinde 1867'den beri faaliyet gösteren bir markaydı. Ancak uzun yıllara dayanan tecrübesine rağmen, şirket iflas etmek zorunda kaldı. Wesco, mutfakları süsleyen ürünleriyle tanınıyordu ve aile şirketi olarak biliniyordu. M. Westermann & Co. GmbH’de gerçekleştirilen yatırım sürecinin başarısız olması üzerine, şirketin 80 çalışanı işten çıkarıldı. İflas yöneticisi Andres Partner, tasfiye sürecini yürütecek 30 kişilik bir ekibin görevde kalacağını duyurdu. Artan malzeme ve enerji maliyetleri, özellikle Ukrayna'daki savaşın etkisiyle, iflasın temel nedenleri arasında yer alıyor.

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Foto - Milyonlarca evin mutfağını süslüyordu! Beyaz eşya devi, iflas başvurusunda bulundu! Herkes şaşkın

Wesco, bu maliyet artışlarını müşterilere yansıtamadığı için satışlarda bir düşüş yaşandı. Şirket, depo yönetimini ve personel düzenlemelerini optimize etmeye çalışmış olsa da, bu çabalar yetersiz kaldı. ￼Şimdi, şirketin geleceği için yeniden konumlandırılmasına yardımcı olacak bir yeniden yapılanma süreci başlatıldı. Wesco'nun İspanya ve Hollanda'daki iştirakleri, ekonomik zorluklardan etkilendi ve faaliyetlerini askıya aldı. Şirketin ticari marka hakları, web sitesi ve online mağaza hakları başka bir firmaya devredildi. Wesco'nun iflası, tanınmış bir markanın sonunu işaret ediyor, özellikle Kuzey Ren Vestfalya bölgesinde. Şirketin yaklaşık 60 farklı tasarım ürünü arasında mutfak aksesuarları ve çöp kutuları gibi popüler ürünler bulunuyordu ve milyonlarca evde kullanılıyordu.

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