Milyonlarca evin mutfağını süslüyordu! Beyaz eşya devi, iflas başvurusunda bulundu! Herkes şaşkın

Wesco, bu maliyet artışlarını müşterilere yansıtamadığı için satışlarda bir düşüş yaşandı. Şirket, depo yönetimini ve personel düzenlemelerini optimize etmeye çalışmış olsa da, bu çabalar yetersiz kaldı. ￼Şimdi, şirketin geleceği için yeniden konumlandırılmasına yardımcı olacak bir yeniden yapılanma süreci başlatıldı. Wesco'nun İspanya ve Hollanda'daki iştirakleri, ekonomik zorluklardan etkilendi ve faaliyetlerini askıya aldı. Şirketin ticari marka hakları, web sitesi ve online mağaza hakları başka bir firmaya devredildi. Wesco'nun iflası, tanınmış bir markanın sonunu işaret ediyor, özellikle Kuzey Ren Vestfalya bölgesinde. Şirketin yaklaşık 60 farklı tasarım ürünü arasında mutfak aksesuarları ve çöp kutuları gibi popüler ürünler bulunuyordu ve milyonlarca evde kullanılıyordu.