Milyonlarca evin mutfağını süslüyordu! Beyaz eşya devi, iflas başvurusunda bulundu! Herkes şaşkın

Kuzey Ren-Vestfalya'daki Wesco ailesinin şirketi yıllardır birçok mutfağı süslüyordu. Ancak, Sauerland bölgesinin geleneksel şirketi iflas başvurusunda bulundu. Köklü bir şirket olan Wesco, Kuzey Ren-Vestfalya bölgesinde 1867'den beri faaliyet gösteren bir markaydı. Ancak uzun yıllara dayanan tecrübesine rağmen, şirket iflas etmek zorunda kaldı. Wesco, mutfakları süsleyen ürünleriyle tanınıyordu ve aile şirketi olarak biliniyordu. M. Westermann & Co. GmbH’de gerçekleştirilen yatırım sürecinin başarısız olması üzerine, şirketin 80 çalışanı işten çıkarıldı. İflas yöneticisi Andres Partner, tasfiye sürecini yürütecek 30 kişilik bir ekibin görevde kalacağını duyurdu. Artan malzeme ve enerji maliyetleri, özellikle Ukrayna'daki savaşın etkisiyle, iflasın temel nedenleri arasında yer alıyor.