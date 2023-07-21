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Ekonomi
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Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Aman dikkat

2023-07-21 14:21:02
Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Aman dikkat

Emekli maaşı zam haberleri vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. EYT düzenlemesi ile birlikte 2.5 milyona yakın kişi emeklilik fırsatından yararlanırken ilk maaşlar yatmaya başladı. ÖTV, KDV ve akaryakıt fiyatlarına gelen zam sonrası milyonlarca emekli maaşlarında zam beklemeye başladı. Peki emekli maaşlarına yeni zam gelecek mi? Milyonlarca emekliyi ilgilendiren yeni haber geldi. Kök maaşta eski aylığa dikkat! Kök maaş hesaplamada yeni yöntem. İşte detaylar haberimizde...

#1
Foto - Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Aman dikkat

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği zam oranlarıyla ilgili beklenen gelişme geldi. Son dönemde ÖTV, KDV ve akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar ile birlikte emekli maaşlarına zam beklentisi arttı. Vatandaşlar 'Emekli maaşlarına yeni zam gelecek mi? En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?' sorularını araştırırken uzmanlardan ilk açıklama geldi. Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiriyor. Kök maaşta eski aylığa dikkat! Kök maaş hesaplamada yeni yöntem. Kimse bu zammı beklemiyordu. İşte son dakika emekli maaşı zam haberinin detayları...

#2
Foto - Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Aman dikkat

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi ile birlikte 2.5 milyona yakın kişi erken emeklilik fırsatından yararlanmıştı. Yeni maaşlar hesaplara yatmaya başlarken gözler gelecek olan zamma çevrildi. ÖTV, KDV ve enflasyon oranlarındaki artışla birlikte emekliler maaşlarına yeni zam beklemeye başladı. Beklenen haber ise geldi. Eğer sizde emekli olmuşsanız yüksek maaş almanız mümkün. Kök maaşta hesaplama değişti.

#3
Foto - Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Aman dikkat

Emekli maaşları hesaplanırken sizin çalışma hayatınız boyunca SGK'ya bildirdiğiniz kazançların tümü ele alınıyor. Bu yüzden prime esas kazancınız yani SGK'ya bildirilen brüt maaşınız çok önemli. Asgari ücretten gösterilip elden kalan maaşı alıyorsanız buna razı olmayın. Çünkü çalışma hayatında asgari ücretten prim yatıranların ileride emekli aylıkları da çok düşük oluyor. Bugün emekli maaşı hesaplanırken üç ayrı dönem dikkate alınıyor.

#4
Foto - Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Aman dikkat

BİRİNCİ DÖNEM: 9 Eylül 1999 öncesi çalışılan dönem. İKİNCİ DÖNEM: 9 Eylül 1999-1 Ekim 2008 arası çalışılan dönem. ÜÇÜNCÜ DÖNEM: 1 Ekim 2008 sonrası dönem.

#5
Foto - Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Aman dikkat

En basit şekliyle; emekli maaşı ortalama aylık kazancın Aylık Bağlama Oranı'yla (ABO) çarpılması sonucu bulunuyor. 1999'A KADAR SÜRE: Aylık bağlama oranı, 25 yıl sigortalılık süresi (9.000 gün) için yüzde 76 olarak uygulanıyor. 3.600 gün için ise yüzde 70 olarak alınıyor. 1999-2008 ARASI: Bu dönemde sistem değiştiriliyor ve 25 yıl için oran yüzde 65'e çekiliyor. EKİM 2008 SONRASI: Sosyal güvenlik kurumlarının bir çatı altına toplanması ile 25 yıl için aylık bağlama oranı yüzde 50'ye kadar iniyor.

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