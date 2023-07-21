2023-07-21 14:21:02 Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Aman dikkat
Emekli maaşı zam haberleri vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. EYT düzenlemesi ile birlikte 2.5 milyona yakın kişi emeklilik fırsatından yararlanırken ilk maaşlar yatmaya başladı. ÖTV, KDV ve akaryakıt fiyatlarına gelen zam sonrası milyonlarca emekli maaşlarında zam beklemeye başladı. Peki emekli maaşlarına yeni zam gelecek mi? Milyonlarca emekliyi ilgilendiren yeni haber geldi. Kök maaşta eski aylığa dikkat! Kök maaş hesaplamada yeni yöntem. İşte detaylar haberimizde...