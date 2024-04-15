Milyonlarca emekliye zamdan bile güzel haber geldi! Büyük müjde duyuruldu! Şimdiden hayırlı olsun

SSK ve Bağ-Kur emeklisi ek zam ile memur emekli zammı oranı olan yüzde 49,25’e tamamlanmıştı. En düşük emekli maaşı da aynı dönemde 10 bin liraya yükseltilmişti. 16 milyon emekli seyyanen zam beklentisi içine girse de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Temmuz ayını işaret etmiş, yeni düzenlemelerin de yolda olduğunu dile getirmişti. Peki intibak yasası ile en düşük emekli maaşı ne olacak, SGK uzmanı yazdı.