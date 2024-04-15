  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İran, tüm İslam âlemini bakın nasıl kandırmış! Şu tiyatroya bakın hele şu tiyatroya

İşte 2024'ün ilk çeyreğinde en çok satan akıllı telefonlar!

Tüm marketlerde satılan Türkiye'nin ünlü çay markası iflasın eşiğinde! Konkordato ilan ettiler, duyan inanamadı

Ahmet Hakan’dan olay “AK Parti” yazısı! Yaptığı öneri, bomba etkisi oluşturdu

Milyonlarca emekliye zamdan bile güzel haber geldi! Büyük müjde duyuruldu! Şimdiden hayırlı olsun

Evlilik oranları belli oldu! Dikkat tehlike geçmiş değil! Batı ahlaksızlığı Türkiye’ye diş geçiremedi

Türkiye’ye şok eden “İran” uyarısı! Resmen kanınız donacak

100 bin kişi Ertuğrul Gazi'ye gitti

Nehir taştı, ova göle döndü

MHP’de seçim sonrası flaş gelişme! Bugün açıklayacaklar

Ekonomi
9
Milyonlarca emekliye zamdan bile güzel haber geldi! Büyük müjde duyuruldu! Şimdiden hayırlı olsun

2024-04-15 12:05:00
Milyonlarca emekliye zamdan bile güzel haber geldi! Büyük müjde duyuruldu! Şimdiden hayırlı olsun

SSK ve Bağ-Kur emeklisi ek zam ile memur emekli zammı oranı olan yüzde 49,25’e tamamlanmıştı. En düşük emekli maaşı da aynı dönemde 10 bin liraya yükseltilmişti. 16 milyon emekli seyyanen zam beklentisi içine girse de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Temmuz ayını işaret etmiş, yeni düzenlemelerin de yolda olduğunu dile getirmişti. Peki intibak yasası ile en düşük emekli maaşı ne olacak, SGK uzmanı yazdı.

#1
Foto - Milyonlarca emekliye zamdan bile güzel haber geldi! Büyük müjde duyuruldu! Şimdiden hayırlı olsun

Emekli maaşı farkları için intibak yasası bekleyen emekliler için SGK Uzmanı Özgür Erdursun dikkat çeken bir iddiada bulundu. Orta Vadeli Program’da emekli maaşları için yapılacak yeni düzenlemenin aslında bir intibak yasası olduğunu dile getiren Erdursun, “Bu şekilde bir düzenleme yapıldığında, tüm emeklilere intibak yansır” yorumunu yaptı.

#2
Foto - Milyonlarca emekliye zamdan bile güzel haber geldi! Büyük müjde duyuruldu! Şimdiden hayırlı olsun

Bu açıklamalar sonrası gözler 6 aylık enflasyon rakamlarına çevrildi. 

#3
Foto - Milyonlarca emekliye zamdan bile güzel haber geldi! Büyük müjde duyuruldu! Şimdiden hayırlı olsun

3 aylık emekli zammı yüzde 15,06 olarak kesinleşti. Rakamın Temmuz ayında refah payı hariç yüzde 24-25 seviyelerinde olması öngörülüyor.  En düşük emekli maaşının da 12-15 bin lira aralığına yükseltilmesi bekleniyor.

#4
Foto - Milyonlarca emekliye zamdan bile güzel haber geldi! Büyük müjde duyuruldu! Şimdiden hayırlı olsun

Emeklilerin zam beklentisi devam ederken Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun milyonları heyecanlandıran bir yorumda bulundu. Erdursun, açıklanan Orta Vadeli Programda emekliler için hazırlanan düzenlemenin aslında bir intibak yasası olduğunu söyledi. 

#5
Foto - Milyonlarca emekliye zamdan bile güzel haber geldi! Büyük müjde duyuruldu! Şimdiden hayırlı olsun

Erdursun, intibak Yasası’nın tamamlanması ile birlikte emekli maaşlarında yapılacak zam dışında bir güncelleme olacağını belirtti.

#6
Foto - Milyonlarca emekliye zamdan bile güzel haber geldi! Büyük müjde duyuruldu! Şimdiden hayırlı olsun

Emekli maaşlarında bu düzenlemenin şart olduğunu vurgulayan Erdursun, “İntibak, prim gün sayısına göre yatırılan primlere, gün sayısına ve yaşa göre aylıkların değerine kavuşması için herkese eşit şekilde değil, herkesin yatırdığı prim, gün sayısı ve yaşına göre farklı bir şekilde düzenlenerek yapılır.

#7
Foto - Milyonlarca emekliye zamdan bile güzel haber geldi! Büyük müjde duyuruldu! Şimdiden hayırlı olsun

Bu şekilde bir düzenleme yapıldığında, tüm emeklilere intibak yansır” diye konuştu.

#8
Foto - Milyonlarca emekliye zamdan bile güzel haber geldi! Büyük müjde duyuruldu! Şimdiden hayırlı olsun

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bağnaz faşistten Kızıl Düve paylaşımı! Hedefleri 3. tapınak
Dünya

Bağnaz faşistten Kızıl Düve paylaşımı! Hedefleri 3. tapınak

İsrailli faşist Miras Bakanı Amichay Eliyahu'dan kızıl düve paylaşımı geldi.
İhsan Şenocak'tan İran'dan İsrail'e saldırıya ilişkin dikkat çeken tespit!
Gündem

İhsan Şenocak'tan İran'dan İsrail'e saldırıya ilişkin dikkat çeken tespit!

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Herzog açıklama yaptı! İsrail geri adım attı
Dünya

Herzog açıklama yaptı! İsrail geri adım attı

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırılarının "Savaş ilanı niteliğinde" olduğunu ancak bölgede savaş istem..
ABD dışişleri bakanlığı müsteşarı Türkiye'ye geliyor...
Gündem

ABD dışişleri bakanlığı müsteşarı Türkiye'ye geliyor...

ABD Dışişleri Bakanlığı İdari İşler Müsteşarı ve Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass, Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar'ın daveti ..
3 kişi cin çarpması nedeniyle sağlık merkezine başvurdu! Ekipleri şaşkına çeviren olay
Aktüel

3 kişi cin çarpması nedeniyle sağlık merkezine başvurdu! Ekipleri şaşkına çeviren olay

Elazığ-Sivrice'de 3 kişi, cin çarpma iddiası ile toplum sağlığı merkezine başvurdu. Merkeze 3 ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edil..
Gazzeliler evlerine geri dönüyor!
Dünya

Gazzeliler evlerine geri dönüyor!

7 Ekim'de başlayan siyonist bombardımandan sonra yaşadıkları yerlerden edilen Gazzeliler evlerine geri dönüyor.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23