2023-09-12 12:47:29 Milyonlar bu haberi bekliyordu! Erken emeklilik için onay çıktı! Yaş ve prim şartı değişti
Emeklilik sistemi değişiyor. Meclis açılır açılmaz 2. Torba yasa ile primlerin ve yaş şartının düşürülmesi gündeme getirilecek. Emeklilik reformunun ilk adımında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, küçük esnaf ve çiftçileri içeren yaklaşık 1 milyon Bağ-Kur'luyu hedefleyen önemli bir değişikliği hayata geçirecek. Yeni sistem Bağ-Kur'luların 9000 prim günü 7200 prim gününe düşürmeye odaklanıyor. Ayrıca Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile çifte emekli maaşının önü açılacak.