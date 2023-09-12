Milyonlar bu haberi bekliyordu! Erken emeklilik için onay çıktı! Yaş ve prim şartı değişti

Peki yeni emeklilik modeli nasıl işleyecek? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber’e konu ile ilgili detayları anlattı. Erdem’in açıklamaları şöyle: Tamamlayıcı emeklilikten kasıt şu aslında devletin sunduğu Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan kaynaklı bir emeklilik sistemimiz var zaten kamunun sunduğu. Onun yanında ikinci bir emeklilikten bahsediyoruz. Bu ikinci emeklilik dünyanın çeşitli ülkelerinde farklı şekillerde uygulanıyor. Kimi ülkelerde mesleklere göre uygulanıyor. Bizde de ona benzer sistemler var banka sandıkları gibi OYAK sistemi gibi böyle mesleki tamamlayıcı emeklilikler var. Bazı ülkelerde de bizdekine benzer bireysel emeklilik sistemi gibi sistemler var. Bizde de şu anda bireysel emeklilik sistemi var. Otomatik katılımlı bireysel emeklilik sistemi var. 45 yaşın altındaki çalışanlar otomatik olarak bu sistemin içine giriyorlar. Her ay maaşlarından brüt maaşlarının yüzde 3'ü kadar bir kesinti oluyor ancak 2-3 ay içinde isterlerse bu sistemden çıkıyorlar.