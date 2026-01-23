Millet kararını verdi, anketten yine o çıktı! Zirvenin değişmez ismi Erdoğan: Rakiplerine fark attı!
Siyaset arenasında gözlerin çevrildiği dev anket sonuçları nihayet açıklandı ve sonuç şaşırtmadı
ORC Araştırma’nın 26 ilde gerçekleştirdiği kapsamlı çalışmada, vatandaşın en çok beğendiği ve güvendiği genel başkan sorulduğunda millet bir kez daha tercihini yaptı. 10 ismin yer aldığı listenin en başında, sergilediği güçlü liderlik ve yerli-milli duruşuyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yer aldı. Yıllardır süregelen istikrarın ve halkla kurulan gönül bağının bir yansıması olarak görülen bu sonuç, Erdoğan'ın toplumun geniş kesimlerindeki sarsılmaz yerini bir kez daha tescillemiş oldu.
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 42,5
Özgür Özel: Yüzde 36,8
Devlet Bahçeli: Yüzde 23,1
Mustafa Destici: Yüzde 17,4
Müsavat Dervişoğlu: Yüzde 17,1
Ümit Özdağ: Yüzde 14,7
Tuncer Bakırhan: Yüzde 13,9
Mahmut Arıkan: Yüzde 13,1
Fatih Erbakan: Yüzde12,5
Yavuz Ağıralioğlu: Yüzde 10,2
