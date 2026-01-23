  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kara Kartal'dan flaş golcü hamlesi! Abraham'ın olası ayrılığında... Peynir ekmek gibi gidiyor: Türkiye'nin en ucuz elektrikli otomobilleri belli oldu! Adana'nın süslü evi şehrin ilgi odağı oldu Semih Kılıçsoy'dan olay Beşiktaş sözleri! İsyan etti resmen! Kiralık olduğunu unuttu galiba Otomatik şanzımanı bitiren 6 büyük hata Rakiplerine yine fark atacak reytinglerde! Özel bir bölümle geliyor Teşkilat! Maskeler düşecek... Millet kararını verdi, anketten yine o çıktı! Zirvenin değişmez ismi Erdoğan: Rakiplerine fark attı! Suudi Arabistan'dan tüm dünyayı şaşkına çeviren karar: Resmen bunu yapmışlar... Türkiye'nin gücünü tüm dünya gördü: 2026 yılı listesini yayınladılar! Sabiha Gökçen farkı Avrupa’nın en büyük 10 havalimanı arasında
Gündem
12
Yeniakit Publisher
Millet kararını verdi, anketten yine o çıktı! Zirvenin değişmez ismi Erdoğan: Rakiplerine fark attı!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Millet kararını verdi, anketten yine o çıktı! Zirvenin değişmez ismi Erdoğan: Rakiplerine fark attı!

Siyaset arenasında gözlerin çevrildiği dev anket sonuçları nihayet açıklandı ve sonuç şaşırtmadı

1
#1
Foto - Millet kararını verdi, anketten yine o çıktı! Zirvenin değişmez ismi Erdoğan: Rakiplerine fark attı!

ORC Araştırma’nın 26 ilde gerçekleştirdiği kapsamlı çalışmada, vatandaşın en çok beğendiği ve güvendiği genel başkan sorulduğunda millet bir kez daha tercihini yaptı. 10 ismin yer aldığı listenin en başında, sergilediği güçlü liderlik ve yerli-milli duruşuyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yer aldı. Yıllardır süregelen istikrarın ve halkla kurulan gönül bağının bir yansıması olarak görülen bu sonuç, Erdoğan'ın toplumun geniş kesimlerindeki sarsılmaz yerini bir kez daha tescillemiş oldu.

#2
Foto - Millet kararını verdi, anketten yine o çıktı! Zirvenin değişmez ismi Erdoğan: Rakiplerine fark attı!

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 42,5

#3
Foto - Millet kararını verdi, anketten yine o çıktı! Zirvenin değişmez ismi Erdoğan: Rakiplerine fark attı!

Özgür Özel: Yüzde 36,8

#4
Foto - Millet kararını verdi, anketten yine o çıktı! Zirvenin değişmez ismi Erdoğan: Rakiplerine fark attı!

Devlet Bahçeli: Yüzde 23,1

#5
Foto - Millet kararını verdi, anketten yine o çıktı! Zirvenin değişmez ismi Erdoğan: Rakiplerine fark attı!

Mustafa Destici: Yüzde 17,4

#6
Foto - Millet kararını verdi, anketten yine o çıktı! Zirvenin değişmez ismi Erdoğan: Rakiplerine fark attı!

Müsavat Dervişoğlu: Yüzde 17,1

#7
Foto - Millet kararını verdi, anketten yine o çıktı! Zirvenin değişmez ismi Erdoğan: Rakiplerine fark attı!

Ümit Özdağ: Yüzde 14,7

#8
Foto - Millet kararını verdi, anketten yine o çıktı! Zirvenin değişmez ismi Erdoğan: Rakiplerine fark attı!

Tuncer Bakırhan: Yüzde 13,9

#9
Foto - Millet kararını verdi, anketten yine o çıktı! Zirvenin değişmez ismi Erdoğan: Rakiplerine fark attı!

Mahmut Arıkan: Yüzde 13,1

#10
Foto - Millet kararını verdi, anketten yine o çıktı! Zirvenin değişmez ismi Erdoğan: Rakiplerine fark attı!

Fatih Erbakan: Yüzde12,5

#11
Foto - Millet kararını verdi, anketten yine o çıktı! Zirvenin değişmez ismi Erdoğan: Rakiplerine fark attı!

Yavuz Ağıralioğlu: Yüzde 10,2

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
‘Kim yardım edebiliyorsa etsin’ YPG elebaşı Siyonist TV'de ağladı
Dünya

‘Kim yardım edebiliyorsa etsin’ YPG elebaşı Siyonist TV'de ağladı

Terör örgütü YPG/SDG elebaşlarından İlham Ahmed, soykırımcı Siyonist İsrail'in televizyonunda zırladı.
Türkiye’nin gururu KIZILELMA'dan müthiş haber!
Teknoloji

Türkiye’nin gururu KIZILELMA'dan müthiş haber!

BAYKAR Türkiye’nin gurur projesi Bayraktar KIZILELMA'nın ilk seri üretim testleri başladı.

Otomobilleri kapış kapış gidiyor! Otomobil devi Türkiye’de coştu
Ekonomi

Otomobilleri kapış kapış gidiyor! Otomobil devi Türkiye’de coştu

Renault, 2025’te Türkiye’de 144 bin 331 adetlik satışa ulaşarak genel pazarda liderliği elde etti. Bu başarıyla Türkiye, Fransa’nın ardından..
Bakan Işıkhan tarih verdi! Maaş zam farkında beklenen haber geldi
Ekonomi

Bakan Işıkhan tarih verdi! Maaş zam farkında beklenen haber geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Emekli Sandığı kapsamında ödenecek tutarların hesaplara ne zaman yatacağını açıkladı...
Terör örgütü YPG/SDG’den İsrail’e 'Kurtarın' yalvarışı!
Dünya

Terör örgütü YPG/SDG’den İsrail’e 'Kurtarın' yalvarışı!

Terör örgütü YPG/SDG'nin Suriye'nin kuzey doğusunda yer alan ve işgali altında tuttuğu Haseke kentinde Arap kökenlilere yönelik alıkoymayı g..
Küresel sermayeye Putin darbesi! Rothschild ailesi Rusya’dan kovuldu: "Yeni Dünya Düzeni" savaşı kızışıyor!
Gündem

Küresel sermayeye Putin darbesi! Rothschild ailesi Rusya’dan kovuldu: "Yeni Dünya Düzeni" savaşı kızışıyor!

Rusya ile küresel finans baronları arasındaki savaşta kılıçlar tamamen çekildi! Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, dünyanın en karanlık..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23