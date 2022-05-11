Millet İttifakı'nın adayı kim olmalı? Son anket sonucuyla karar verildi

Türkiye 2023 seçimlerine doğru giderken muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olarak kimi göstereceği merak ediliyor. Ön plana çıkan isimler arasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yer alıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adaylığı için 'Talibim ve hazırım' mesajı verirken, Karadeniz gezisiyle gündem olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da kapıyı açık tutuyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise bu konuda sessizliğini korusa da diğer partilerden 'aday ol' çağrıları gelmeye devam ediyor.