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Siyaset
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Millet İttifakı'nın adayı kim olmalı? Son anket sonucuyla karar verildi

2022-05-11 09:49:54
Millet İttifakı'nın adayı kim olmalı? Son anket sonucuyla karar verildi

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi ismi aday göstereceği merakla takip edilirken son yapılan anket gündeme oturdu.

#1
Foto - Türkiye 2023 seçimlerine doğru giderken muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olarak kimi göstereceği merak ediliyor. Ön plana çıkan isimler arasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yer alıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adaylığı için 'Talibim ve hazırım' mesajı verirken, Karadeniz gezisiyle gündem olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da kapıyı açık tutuyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise bu konuda sessizliğini korusa da diğer partilerden 'aday ol' çağrıları gelmeye devam ediyor.

Türkiye 2023 seçimlerine doğru giderken muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olarak kimi göstereceği merak ediliyor. Ön plana çıkan isimler arasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yer alıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adaylığı için 'Talibim ve hazırım' mesajı verirken, Karadeniz gezisiyle gündem olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da kapıyı açık tutuyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise bu konuda sessizliğini korusa da diğer partilerden 'aday ol' çağrıları gelmeye devam ediyor.

#2
Foto - Seçimlere yaklaşık 1 yıl kalırken muhalefetin cumhurbaşkanı adayının kim olacağıyla ilgili de yapılan anket çalışmaları yayımlanmaya devam ediyor. Son olarak ASAL Araştırma, yapmış olduğu son kamuoyu araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Katılımcılara

Seçimlere yaklaşık 1 yıl kalırken muhalefetin cumhurbaşkanı adayının kim olacağıyla ilgili de yapılan anket çalışmaları yayımlanmaya devam ediyor. Son olarak ASAL Araştırma, yapmış olduğu son kamuoyu araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Katılımcılara "Millet İttifakı'nın adayı kim olmalı?" sorusu yöneltildi.

#3
Foto - Gültekin Uysal: 0,6

Gültekin Uysal: 0,6

#4
Foto - Temel Karamollaoğlu: 0,9

Temel Karamollaoğlu: 0,9

#5
Foto - Ahmet Davutoğlu: 1

Ahmet Davutoğlu: 1

#6
Foto - Yılmaz Büyükerşen: 1,4

Yılmaz Büyükerşen: 1,4

#7
Foto - Tunç Soyer: 1,6

Tunç Soyer: 1,6

#8
Foto - Abdullah Gül: 2,5

Abdullah Gül: 2,5

#9
Foto - Ali Babacan: 3,8

Ali Babacan: 3,8

#10
Foto - Selahattin Demirtaş: 11,2

Selahattin Demirtaş: 11,2

#11
Foto - Meral Akşener: 12

Meral Akşener: 12

#12
Foto - Kemal Kılıçdaroğlu: 20,4

Kemal Kılıçdaroğlu: 20,4

#13
Foto - Ekrem İmamoğlu: 21,5

Ekrem İmamoğlu: 21,5

#14
Foto - Mansur Yavaş: 22,8

Mansur Yavaş: 22,8

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