Mide bulantısına bunu yapan, uygulayan o dertten kurtuluyor! Yeşil nane, limon: Vücuda inanılmaz etkileri var

İşte taze nane, limon ve üçlüsünün sağlığımıza sunduğu faydalar: Nane, yapısındaki mentol sayesinde sindirim sistemindeki kasları gevşetir. Özellikle ağır yemeklerden sonra yaşanan hazımsızlık, gaz, şişkinlik ve mide kramplarına birebirdir. Limonun asidik yapısı ise mide asidini dengeleyerek sindirimi kolaylaştırır. Limon, yüksek C vitamini ve antioksidan içeriğiyle bilinen en güçlü bağışıklık destekçilerinden biridir. Nane ise antienflamatuar (iltihap sökücü) ve anti bakteriyel özellik taşır. Özellikle mevsim geçişlerinde tüketildiğinde grip, soğuk algınlığı ve boğaz enfeksiyonlarına karşı koruyucu bir kalkan oluşturur. Sıcak su ile buluşan limon ve nane, güçlü bir detoks etkisi yaratır. Gün boyunca vücutta biriken toksinlerin ve fazla sıvının (ödem) idrar yoluyla atılmasına yardımcı olur. Sabahları aç karnına tüketildiğinde metabolizmayı uyandırır ve yağ yakımını destekler. Sıcak suyun buharıyla birleşen nane aroması, tıkalı burun ve sinüsleri açmada oldukça etkilidir. Boğazda oluşan tahrişi azaltır, öksürük hissini yatıştırır ve nefes almayı rahatlatır. Cilde Doğal Parlaklık Kazandırır Limonun C vitamini ve nanenin antioksidan gücü, hücresel hasarla savaşarak cildin daha canlı ve taze görünmesini sağlar. Vücuttaki toksinlerin atılması da doğrudan cilde yansır; sivilce ve leke oluşumunu azaltmaya yardımcı olur. Stresi Azaltır ve Zihni Canlandırır Nanenin ferahlatıcı kokusu ve aromaterapik etkisi, sinir sistemini yatıştırarak stresi ve zihinsel yorgunluğu azaltır. Baş ağrısı hissettiğinizde veya yoğun bir günün ardından zihninizi toplamak istediğinizde doğal bir rahatlatıcıdır.