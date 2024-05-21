2024-05-21 01:10:40 Microsoft, Apple'a meydan okudu! Etkinlikte sürprizler ortaya çıktı
Microsoft, Surface Etkinliği'nde AI destekli yeni nesil bilgisayarlarını ve Copilot özelliklerini tanıtarak Apple’a meydan okudu. Yeni Copilot Plus PC'ler, Qualcomm’un Snapdragon X Elite ve Plus işlemcileriyle donatılmış ve M3 MacBook Air’den yüzde 58 daha hızlı. Surface Pro ve Surface Laptop’un yenilenen modelleri de tanıtıldı. Adobe gibi şirketlerle işbirliği yaparak, Photoshop ve Lightroom gibi uygulamalar AI destekli hale getirildi.