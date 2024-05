Microsoft, Apple'a meydan okudu! Etkinlikte sürprizler ortaya çıktı

Microsoft CEO’su Satya Nadella, “AI dalgasını PC’lere getiriyoruz,” diyerek Copilot Plus adlı yeni bir bilgisayar kategorisini tanıttı. Qualcomm’un Arm tabanlı Snapdragon X Elite ve Plus işlemcileriyle donatılan bu cihazları, yapay zeka özelliklerini desteklemek için tasarladılar. Microsoft’a göre, bu yeni cihazlar M3 MacBook Air’den yüzde 58 daha hızlı. Ayrıca Lenovo, Dell, Acer, Asus ve HP de bu yeni Copilot Plus cihazlarını piyasaya sürüyor.