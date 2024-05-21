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Teknoloji-Bilişim
8
Microsoft, Apple'a meydan okudu! Etkinlikte sürprizler ortaya çıktı

2024-05-21 01:10:40
Microsoft, Apple'a meydan okudu! Etkinlikte sürprizler ortaya çıktı

Microsoft, Surface Etkinliği'nde AI destekli yeni nesil bilgisayarlarını ve Copilot özelliklerini tanıtarak Apple’a meydan okudu. Yeni Copilot Plus PC'ler, Qualcomm’un Snapdragon X Elite ve Plus işlemcileriyle donatılmış ve M3 MacBook Air’den yüzde 58 daha hızlı. Surface Pro ve Surface Laptop’un yenilenen modelleri de tanıtıldı. Adobe gibi şirketlerle işbirliği yaparak, Photoshop ve Lightroom gibi uygulamalar AI destekli hale getirildi.

#1
Foto - Microsoft, Apple'a meydan okudu! Etkinlikte sürprizler ortaya çıktı

Microsoft, bu kez Apple’a resmen meydan okudu ve Build 2024 öncesi gerçekleştirdiği özel etkinliğinde bomba gibi haberler verdi. Surface serisinden, AI destekli yeni nesil bilgisayarlara kadar birçok heyecan verici gelişme açıklandı. Gelin bu önemli duyurulara yakından bakalım…

#2
Foto - Microsoft, Apple'a meydan okudu! Etkinlikte sürprizler ortaya çıktı

Microsoft CEO’su Satya Nadella, “AI dalgasını PC’lere getiriyoruz,” diyerek Copilot Plus adlı yeni bir bilgisayar kategorisini tanıttı. Qualcomm’un Arm tabanlı Snapdragon X Elite ve Plus işlemcileriyle donatılan bu cihazları, yapay zeka özelliklerini desteklemek için tasarladılar. Microsoft’a göre, bu yeni cihazlar M3 MacBook Air’den yüzde 58 daha hızlı. Ayrıca Lenovo, Dell, Acer, Asus ve HP de bu yeni Copilot Plus cihazlarını piyasaya sürüyor.

#3
Foto - Microsoft, Apple'a meydan okudu! Etkinlikte sürprizler ortaya çıktı

Yeni Copilot Plus PC’lerdeki en havalı AI özelliklerinden biri olan Recall ile tanıştık. Bu araç, bilgisayarınızda yaptığınız her şeyi kaydederek daha sonra bu içerikleri bulmanızı sağlıyor. Yani, Discord’da yaptığınız bir konuşmayı veya üzerinde çalıştığınız belirli bir PowerPoint slaytını hatırlamak artık çok kolay.

#4
Foto - Microsoft, Apple'a meydan okudu! Etkinlikte sürprizler ortaya çıktı

Microsoft, Copilot’ı Windows 11’in daha fazla alanına getiriyor. AI asistanı, Ayarlar menüsünde öneriler sunabilecek, Dosya Gezgini’nde dosyaları düzenleyebilecek veya aldığınız bildirimlere yanıtlar yazabilecek. Ayrıca, Copilot artık OpenAI’nin yeni GPT-4o modelini kullanarak ekranınızda gördüklerinize dayanarak sorulara yanıt verebilecek.

#5
Foto - Microsoft, Apple'a meydan okudu! Etkinlikte sürprizler ortaya çıktı

Microsoft’un yeni Surface Pro’su, eski modeldeki Intel Core Ultra işlemcinin yerine Qualcomm’un Snapdragon X Elite ve Plus çiplerini kullanıyor. Bu yeni model, önceki Surface Pro’dan yüzde 90 daha hızlı. Ayrıca, ilk kez OLED ekran seçeneği sunuluyor. 13 inçlik Surface Pro, 999.99 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak ve mavi, bej, siyah ve platin renk seçenekleriyle gelecek.

#6
Foto - Microsoft, Apple'a meydan okudu! Etkinlikte sürprizler ortaya çıktı

Microsoft, yeni Surface Laptop’unu da tanıttı. Bu cihaz da AI destekli Snapdragon X Elite ve Plus çiplerini içeriyor. Yenilenen tasarımı, daha ince çerçeveler ve haptik bir touchpad sunuyor. Microsoft, bu cihazın önceki nesilden yüzde 80 daha hızlı olduğunu ve 22 saate kadar yerel video oynatma süresi sunduğunu belirtiyor. Surface Laptop 6, 13.8 ve 15 inç ekran seçenekleriyle geliyor ve 999.99 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

#7
Foto - Microsoft, Apple'a meydan okudu! Etkinlikte sürprizler ortaya çıktı

Microsoft, Adobe gibi şirketlerle işbirliği yaparak uygulamalarını Copilot Plus PC’ler için optimize ediyor. Adobe Photoshop, Lightroom, Firefly ve Express’in yerel Arm64 sürümleri bugünden itibaren kullanılabilir olacak. Ayrıca, Illustrator ve Premiere Pro yaz aylarında gelecek. DaVinci Resolve, CapCut, Cephable, LiquidText ve Djay Pro gibi uygulamalar da AI özelliklerinden faydalanacak.

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