Microsoft, Apple'a meydan okudu! Etkinlikte sürprizler ortaya çıktı

Yeni Copilot Plus PC’lerdeki en havalı AI özelliklerinden biri olan Recall ile tanıştık. Bu araç, bilgisayarınızda yaptığınız her şeyi kaydederek daha sonra bu içerikleri bulmanızı sağlıyor. Yani, Discord’da yaptığınız bir konuşmayı veya üzerinde çalıştığınız belirli bir PowerPoint slaytını hatırlamak artık çok kolay.