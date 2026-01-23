  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
MHP-DEM hattında ipler gerildi! Bahçeli’ye "kuru temizlemeci" diyen Tuncer Bakırhan’a sert cevap
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

MHP-DEM hattında ipler gerildi! Bahçeli’ye “kuru temizlemeci” diyen Tuncer Bakırhan’a sert cevap

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın Devlet Bahçeli’ye yönelik kullandığı ifadelere sosyal medya üzerinden sert bir tepki göstererek "Haddini bil" çağrısında bulundu. Tartışma, Bakırhan’ın grup toplantısında Bahçeli’nin terörle mücadele ve SDG üzerine yaptığı açıklamaları eleştirirken kullandığı "Kuru temizlemeci misin?" benzetmesiyle alevlendi. DEM Parti kanadı ise demokratik siyaset ve barış vurgusunu yineleyerek geri adım atmayacakları mesajını verdi.

1
#1
Foto - MHP-DEM hattında ipler gerildi! Bahçeli’ye "kuru temizlemeci" diyen Tuncer Bakırhan’a sert cevap

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Dem Parti'nin izlediği siyaseti "etnik ayrılıkçılık" olarak nitelendirdi. Yalçın, Dem Parti'nin Kürt kimliği üzerinden yürüttüğü siyasetin toplumda karşılık bulmadığını savunarak partiyi bu tutumdan vazgeçmeye çağırdı.

#2
Foto - MHP-DEM hattında ipler gerildi! Bahçeli’ye "kuru temizlemeci" diyen Tuncer Bakırhan’a sert cevap

Semih Yalçın, paylaşımında DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef alan açıklamalarına da sert sözlerle karşılık verdi. Kullanılan üslubu "seviyesiz" olarak tanımlayan Yalçın, "DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın uğradığı hayal kırıklığıyla Sayın Genel Başkanımız hakkında takındığı seviyesiz üslubu şiddetle reddediyoruz. Bakırhan'a 'Haddini bil' diyoruz" ifadelerini kullandı.

#3
Foto - MHP-DEM hattında ipler gerildi! Bahçeli’ye "kuru temizlemeci" diyen Tuncer Bakırhan’a sert cevap

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin grup toplantısında Bahçeli'nin "SDG Kürtleri temsil etmiyor" sözlerine tepki göstermişti.

#4
Foto - MHP-DEM hattında ipler gerildi! Bahçeli’ye "kuru temizlemeci" diyen Tuncer Bakırhan’a sert cevap

Bakırhan, ""Beyefendiler kimin kimi temsil ettiğine de karar veriyorlar. Dilinizi konuşmayın, statünüz olmasın diyorlar. Sana mı soracağız kimin kimi temsil ettiğini? SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor. Özerk yönetim oradaki bütün halkları temsil ediyor. Bu hükmü siz veremezsiniz. Sandığı koysanız bu toplumun rızasını alabilir misiniz? Alamazsınız. Asıl siz kimi temsil ediyorsunuz? Sayın Devlet Bahçeli, 'PKK'nin kurucu önderi' diyor ama onun dediğini yapmıyor, "Her karışı temizlenmeli, kurutulmalı" diyor. Sen kuru temizlemeci misin?" ifadelerini kullanmıştı.

#5
Foto - MHP-DEM hattında ipler gerildi! Bahçeli’ye "kuru temizlemeci" diyen Tuncer Bakırhan’a sert cevap

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Şuayip

Bunlar şiddet,ayrımcılık,anarşidan,besleniyorlar, medet umuyorlar
