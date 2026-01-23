MHP-DEM hattında ipler gerildi! Bahçeli’ye “kuru temizlemeci” diyen Tuncer Bakırhan’a sert cevap
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın Devlet Bahçeli’ye yönelik kullandığı ifadelere sosyal medya üzerinden sert bir tepki göstererek "Haddini bil" çağrısında bulundu. Tartışma, Bakırhan’ın grup toplantısında Bahçeli’nin terörle mücadele ve SDG üzerine yaptığı açıklamaları eleştirirken kullandığı "Kuru temizlemeci misin?" benzetmesiyle alevlendi. DEM Parti kanadı ise demokratik siyaset ve barış vurgusunu yineleyerek geri adım atmayacakları mesajını verdi.