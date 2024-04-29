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Yaşam
10
Meyil Obruk Gölü kızıl renge büründü

2024-04-29 18:03:33
Meyil Obruk Gölü kızıl renge büründü

Konya Karapınar’da bulunan Meyil Obruk Gölü su seviyesinin azalması ve çeşitli sebeplerle renk değiştirdi.

#1
Foto - Meyil Obruk Gölü kızıl renge büründü

Konya’nın Karapınar ilçesinde bulunan Meyil Obruk Gölü, sıcakların artması ve su seviyesinin azalması nedeniyle içerisinde bulunan bakteriler sonucunda kızıl renge büründü.

#2
Foto - Meyil Obruk Gölü kızıl renge büründü

Karstik bir yapıya sahip olan göl, sudaki tuz oranının artması nedeniyle çoğalan bakterilerin oluşturduğu kızıl renk ile görenlerin ilgisini çekiyor.

#3
Foto - Meyil Obruk Gölü kızıl renge büründü

Meyil obruğu, Konya ili, Karapınar ilçesi sınırlarında bulunan obruk gölü.

#4
Foto - Meyil Obruk Gölü kızıl renge büründü

Karapınar'ın 35 km KB, Kızören Obruğu'nun 24 km GB yönündedir. Geniş ekseni su üzerinde 387 m, kısa ekseni 350 m, ortalama 368 m çapa sahiptir.

#5
Foto - Meyil Obruk Gölü kızıl renge büründü

Bulunduğu alanın denizden yüksekliği 1045 m, derinliği 31 m'dir. Neojen yaşlı kalker, kumlu kil, marn depoları üzerinde oluşmuştur.

#6
Foto - Meyil Obruk Gölü kızıl renge büründü

Son yıllarda su seviyesi azalmıştır.

#7
Foto - Meyil Obruk Gölü kızıl renge büründü

Obruğun genişliği D-B 650 m, K-G 600 metredir. Obruğun toplam derinliği 104 m, göl derinliği 40 m kadardır.

#8
Foto - Meyil Obruk Gölü kızıl renge büründü

#9
Foto - Meyil Obruk Gölü kızıl renge büründü

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