2024-04-29 18:03:33 Meyil Obruk Gölü kızıl renge büründü
Konya Karapınar’da bulunan Meyil Obruk Gölü su seviyesinin azalması ve çeşitli sebeplerle renk değiştirdi.
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Konya Karapınar’da bulunan Meyil Obruk Gölü su seviyesinin azalması ve çeşitli sebeplerle renk değiştirdi.
Konya’nın Karapınar ilçesinde bulunan Meyil Obruk Gölü, sıcakların artması ve su seviyesinin azalması nedeniyle içerisinde bulunan bakteriler sonucunda kızıl renge büründü.
Karstik bir yapıya sahip olan göl, sudaki tuz oranının artması nedeniyle çoğalan bakterilerin oluşturduğu kızıl renk ile görenlerin ilgisini çekiyor.
Meyil obruğu, Konya ili, Karapınar ilçesi sınırlarında bulunan obruk gölü.
Karapınar'ın 35 km KB, Kızören Obruğu'nun 24 km GB yönündedir. Geniş ekseni su üzerinde 387 m, kısa ekseni 350 m, ortalama 368 m çapa sahiptir.
Bulunduğu alanın denizden yüksekliği 1045 m, derinliği 31 m'dir. Neojen yaşlı kalker, kumlu kil, marn depoları üzerinde oluşmuştur.
Son yıllarda su seviyesi azalmıştır.
Obruğun genişliği D-B 650 m, K-G 600 metredir. Obruğun toplam derinliği 104 m, göl derinliği 40 m kadardır.
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