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Doğa
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Mevsimin ilk karı yağdı! Ağrı Dağı beyaza büründü

2023-09-14 18:49:05
Mevsimin ilk karı yağdı! Ağrı Dağı beyaza büründü

Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı mevsimin ilk karı ile beyaza büründü.

#1
Foto - Mevsimin ilk karı yağdı! Ağrı Dağı beyaza büründü

Iğdır şehir merkezinde bir haftadır sağanak yağış etkili olurken 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı'nın yüksek kesimlerine de kar yağdı.

#2
Foto - Mevsimin ilk karı yağdı! Ağrı Dağı beyaza büründü

Dağın zirvesinden aşağı kesimlere kadar yağan kar ile birlikte şehir merkezinde hava sıcaklığında belli düşüş yaşandı.

#3
Foto - Mevsimin ilk karı yağdı! Ağrı Dağı beyaza büründü

Ağrı Dağı'na yağan kar dağın üstündeki sisin çekilmesi ile ortaya çıktı.

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