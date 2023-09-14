2023-09-14 18:49:05 Mevsimin ilk karı yağdı! Ağrı Dağı beyaza büründü
Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı mevsimin ilk karı ile beyaza büründü.
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Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı mevsimin ilk karı ile beyaza büründü.
Iğdır şehir merkezinde bir haftadır sağanak yağış etkili olurken 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı'nın yüksek kesimlerine de kar yağdı.
Dağın zirvesinden aşağı kesimlere kadar yağan kar ile birlikte şehir merkezinde hava sıcaklığında belli düşüş yaşandı.
Ağrı Dağı'na yağan kar dağın üstündeki sisin çekilmesi ile ortaya çıktı.
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