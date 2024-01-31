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Meteoroloji'den peş peşe uyarılar Kar, sağanak ve fırtına!

2024-01-31 08:11:19
Meteoroloji'den peş peşe uyarılar Kar, sağanak ve fırtına!

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Trakya ve Marmara'nın güneyi ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kar yağışı, İstanbul çevresi, Samsun ile Akdeniz'in kıyı kesimleri ve Güneydoğu Anadolu'nda sağanak yağmur bekleniyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 1 ila 3 derece altında seyredecek. Yağışların; Mersin'de kuvvetli olması beklenirken; Marmara, kıyı Ege ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli fırtına tahmin ediliyor

#1
Foto - Meteoroloji'den peş peşe uyarılar Kar, sağanak ve fırtına!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Antalya, Karaman, Samsun, Adıyaman, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Çanakkale'nin doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

#2
Foto - Meteoroloji'den peş peşe uyarılar Kar, sağanak ve fırtına!

Yağışların yağmur, Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere, Mersin'in doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

#3
Foto - Meteoroloji'den peş peşe uyarılar Kar, sağanak ve fırtına!

Rüzgarın; Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

#4
Foto - Meteoroloji'den peş peşe uyarılar Kar, sağanak ve fırtına!

Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

#5
Foto - Meteoroloji'den peş peşe uyarılar Kar, sağanak ve fırtına!

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

#6
Foto - Meteoroloji'den peş peşe uyarılar Kar, sağanak ve fırtına!

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Mersin'in doğusunda kuvvetli sağanak yağmur, yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağısı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

#7
Foto - Meteoroloji'den peş peşe uyarılar Kar, sağanak ve fırtına!

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI Rüzgarın; Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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