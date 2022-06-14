2022-06-14 07:13:57 Meteoroloji saat verdi! Kuvvetli yağış geliyor
Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarısına göre, 71 il için kuvvetli yağış uyarısı verildi. Bugün beklenen yağışların; Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Bilecik, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Adana, Osmaniye, Hatay, Mersin'in iç kesimleri ve Kahramanmaraş'ın güneybatısında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Peki İstanbul'da hava durumu nasıl?