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Siyaset
54
Mesut Yılmaz’ın çok konuşulacak görüntüleri!

2020-10-30 11:55:48
Mesut Yılmaz’ın çok konuşulacak görüntüleri! "Postmodern darbe" olarak nitelendirilen…

Ahmet Mesut Yılmaz ya da amcalarının soyadı ile Akçal. Aslen Rize Çayeli Çataldere / Cimil köyünden. 1947 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Erkek Lisesi'ni bitirdi. Fotoğraf: Başbakan Turgut Özal, Bülend Ulusu'dan görevi devraldı. Özal'ı Başbakanlık girişinde Bülend Ulusu karşıladı. Çok sayıda yerli ve yabancı gazetecinin izlediği devir teslim töreninden sonra yeni bakanlar kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi

#1
Foto - 1971 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat1972-1974 yılları arasında Almanya'nın Köln Üniversitesi İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde yüksek lisans çalışması yaptı. Fotoğraf: Başbakan Turgut Özal, bir gezi dönüşü Esenboğa Havalimanı'na geldi. Özal, havalimanında Devlet Bakanı Mesut Yılmaz ile buluştu.

1971 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat1972-1974 yılları arasında Almanya'nın Köln Üniversitesi İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde yüksek lisans çalışması yaptı. Fotoğraf: Başbakan Turgut Özal, bir gezi dönüşü Esenboğa Havalimanı'na geldi. Özal, havalimanında Devlet Bakanı Mesut Yılmaz ile buluştu.

#2
Foto - Bölümü'nden mezun oldu. 1975-1983 yılları arasında kimya, tekstil ve ulaştırma sektörlerinde, çeşitli özel şirketlerde yönetici olarak görev aldı. Fotoğraf: Ana muhalefet lideri (ANAP) Mesut Yılmaz düzenlediği basın toplantısında, özel radyo ve televizyonların kapatılması kararından dolayı hükümete sert eleştirilerde bulundu ve TRT'yi yanlı yayın yaptığı gerekçesiyle uyardı.

Bölümü'nden mezun oldu. 1975-1983 yılları arasında kimya, tekstil ve ulaştırma sektörlerinde, çeşitli özel şirketlerde yönetici olarak görev aldı. Fotoğraf: Ana muhalefet lideri (ANAP) Mesut Yılmaz düzenlediği basın toplantısında, özel radyo ve televizyonların kapatılması kararından dolayı hükümete sert eleştirilerde bulundu ve TRT'yi yanlı yayın yaptığı gerekçesiyle uyardı.

#3
Foto - 1983 yılının Mayıs ayında kurulan Anavatan Partisi'nde kurucu üye ve Genel Başkan yardımcısı oldu. Aynı yıl Kasım ayında yapılan genel seçimde Rize Milletvekili seçildi. Fotoğraf: Mesut Yılmaz Belediye Başkan Adaylarıyla

1983 yılının Mayıs ayında kurulan Anavatan Partisi'nde kurucu üye ve Genel Başkan yardımcısı oldu. Aynı yıl Kasım ayında yapılan genel seçimde Rize Milletvekili seçildi. Fotoğraf: Mesut Yılmaz Belediye Başkan Adaylarıyla

#4
Foto - 1986 ve 1990 yılları arasında Turgut Özal tarafından kurulan hükûmetlerde Dışişleri Bakanı ve Kültür ve Turizm Bakanı olarak görev yaptı. Fotoğraf: Devlet erkanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

1986 ve 1990 yılları arasında Turgut Özal tarafından kurulan hükûmetlerde Dışişleri Bakanı ve Kültür ve Turizm Bakanı olarak görev yaptı. Fotoğraf: Devlet erkanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

#5
Foto - ANAP Genel Başkanı Yıldırım Akbulut'un istifasının ardından 1991 yılında yapılan kongrede yeni genel başkan seçilerek başbakan oldu. ​Fotoğraf: Devlet erkanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

ANAP Genel Başkanı Yıldırım Akbulut'un istifasının ardından 1991 yılında yapılan kongrede yeni genel başkan seçilerek başbakan oldu. ​Fotoğraf: Devlet erkanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

#6
Foto - 1995 Türkiye genel seçimleri'nin ardından kurulan koalisyon hükûmetinde tekrar başbakan olarak görevlendirildi. Fotoğraf: Devlet erkanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

1995 Türkiye genel seçimleri'nin ardından kurulan koalisyon hükûmetinde tekrar başbakan olarak görevlendirildi. Fotoğraf: Devlet erkanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

#7
Foto - 1997-1999 yılları arasında da başbakan olarak görev yaptı. Fotoğraf: Cumhurbaşkanı Turgut Özal, ABD'ye yaptığı resmi ziyareti tamamlayarak yurda döndü. Özal, Ankara Esanboğa Havalimanı'nda başbakan ve bakanlar tarafından karşılandı.

1997-1999 yılları arasında da başbakan olarak görev yaptı. Fotoğraf: Cumhurbaşkanı Turgut Özal, ABD'ye yaptığı resmi ziyareti tamamlayarak yurda döndü. Özal, Ankara Esanboğa Havalimanı'nda başbakan ve bakanlar tarafından karşılandı.

#8
Foto - Türk siyasi tarihinin karanlık sayfalarında yerini alan ve

Türk siyasi tarihinin karanlık sayfalarında yerini alan ve "Postmodern darbe" olarak nitelendirilen 28 Şubat 1997'deki askeri müdahaledeki tepki çeken tutumu hafızalardan silinmedi. Fotoğraf: 1995 genel seçimlerinden birinci parti olarak çıkan RP lideri Necmettin Erbakan, ANAP lideri Mesut Yılmaz ile Koalisyon görüşmelerine başladı (Ocak 1996)

#9
Foto - 15 Temmuz FETÖ’cü darbe kalkışmasında ise ABD’deki panellerde yaptığı konuşma ve birçok basın yayın organına verdiği demeçte darbeye karşı net bir tavır sergiledi. Fotoğraf: 1995 genel seçimlerinden birinci parti olarak çıkan RP lideri Necmettin Erbakan, ANAP lideri Mesut Yılmaz ile Koalisyon görüşmelerine başladı (Ocak 1996)

15 Temmuz FETÖ’cü darbe kalkışmasında ise ABD’deki panellerde yaptığı konuşma ve birçok basın yayın organına verdiği demeçte darbeye karşı net bir tavır sergiledi. Fotoğraf: 1995 genel seçimlerinden birinci parti olarak çıkan RP lideri Necmettin Erbakan, ANAP lideri Mesut Yılmaz ile Koalisyon görüşmelerine başladı (Ocak 1996)

#10
Foto - 2000-2002 yılları arasında DSP-MHP-ANAP koalisyonunda devlet bakanı ve başbakan yardımcısı olarak yer aldı. Fotoğraf: DYP Genel Başkanı Tansu Çiller, ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ı ziyaret etti.

2000-2002 yılları arasında DSP-MHP-ANAP koalisyonunda devlet bakanı ve başbakan yardımcısı olarak yer aldı. Fotoğraf: DYP Genel Başkanı Tansu Çiller, ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ı ziyaret etti.

#11
Foto - Partisi 2002 Türkiye Genel Seçimleri'nde Meclis'e giremeyince istifa etti. Fotoğraf: CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ve ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz biraraya geldi.

Partisi 2002 Türkiye Genel Seçimleri'nde Meclis'e giremeyince istifa etti. Fotoğraf: CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ve ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz biraraya geldi.

#12
Foto - 2007 Türkiye Genel Seçimleri'nde Rize'den bağımsız milletvekili olarak Meclis'e girdi. Fotoğraf: Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Turgut Özal yurtdışından döndü. Başbakan Süleyman Demirel ve ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz karşıladı.

2007 Türkiye Genel Seçimleri'nde Rize'den bağımsız milletvekili olarak Meclis'e girdi. Fotoğraf: Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Turgut Özal yurtdışından döndü. Başbakan Süleyman Demirel ve ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz karşıladı.

#13
Foto - 15 Ocak 2009-2011 yılları arasında ANAP ve Doğru Yol Partisi'nin birleşmesi sonucu kurulan Demokrat Parti'de siyasi yaşamına devam etti. Fotoğraf: Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Turgut Özal yurtdışından döndü. Başbakan Süleyman Demirel ve ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz karşıladı.

15 Ocak 2009-2011 yılları arasında ANAP ve Doğru Yol Partisi'nin birleşmesi sonucu kurulan Demokrat Parti'de siyasi yaşamına devam etti. Fotoğraf: Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Turgut Özal yurtdışından döndü. Başbakan Süleyman Demirel ve ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz karşıladı.

#14
Foto - 2004 yılında Yüce Divan’da yargılandı. Fotoğraf: Cumhurbaşkanı Demirel, ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ı Çankaya Köşkü'nde kabul etti.

2004 yılında Yüce Divan’da yargılandı. Fotoğraf: Cumhurbaşkanı Demirel, ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ı Çankaya Köşkü'nde kabul etti.

#15
Foto - Cumhuriyet tarihinde Yüce Divan’da yargılanan ilk başbakan oldu. Fotoğraf: Eski Başbakan Mesut Yilmaz ve eski Devlet Bakani Güneş Taner,

Cumhuriyet tarihinde Yüce Divan’da yargılanan ilk başbakan oldu. Fotoğraf: Eski Başbakan Mesut Yilmaz ve eski Devlet Bakani Güneş Taner, "Türkbank ihalesine fesat karıştırdıkları" iddiasiyla Yuce Divan'da. Mesut Yılmaz ve eşi Berna Yılmaz beraber Anayasa Mahkemesi'ne geldiler.

#16
Foto - Mesut Yılmaz ve eşi Berna Yılmaz, 39 yaşındaki oğlu Yavuz Yılmaz'ı kaybetmişti. Yavuz Yılmaz, Beykoz Konakları’ndaki evlerinde, anne ve babasının odasında kendini başından vurarak intihar etmesi ailede uzun süre unutamayacağı bir iz bıraktı. Fotoğraf: Cumhurbaşkanı Demirel, ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ı Çankaya Köşkü'nde kabul etti.

Mesut Yılmaz ve eşi Berna Yılmaz, 39 yaşındaki oğlu Yavuz Yılmaz'ı kaybetmişti. Yavuz Yılmaz, Beykoz Konakları’ndaki evlerinde, anne ve babasının odasında kendini başından vurarak intihar etmesi ailede uzun süre unutamayacağı bir iz bıraktı. Fotoğraf: Cumhurbaşkanı Demirel, ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ı Çankaya Köşkü'nde kabul etti.

#17
Foto - Beyninde tümör saptandıktan sonra ameliyata alınan ve ameliyattan sonra tedavisi uzun süre devam eden Türkiye'nin eski başbakanlarından 73 yaşındaki Mesut Yılmaz, 30 Ekim 2020 Cuma sabahı hayatını kaybetti. Fotoğraf: Mesut Yılmaz 15 Haziran ANAP Kongresinde Başbakan Yıldırım Akbulut' a karşı genel başkan seçildi. Yılmaz ertesi gün Anıtkabir'e gitti.

Beyninde tümör saptandıktan sonra ameliyata alınan ve ameliyattan sonra tedavisi uzun süre devam eden Türkiye'nin eski başbakanlarından 73 yaşındaki Mesut Yılmaz, 30 Ekim 2020 Cuma sabahı hayatını kaybetti. Fotoğraf: Mesut Yılmaz 15 Haziran ANAP Kongresinde Başbakan Yıldırım Akbulut' a karşı genel başkan seçildi. Yılmaz ertesi gün Anıtkabir'e gitti.

#18
Foto - Mesut Yılmaz 15 Haziran ANAP Kongresinde Başbakan Yıldırım Akbulut' a karşı genel başkan seçildi. Yılmaz ertesi gün Anıtkabir'e gitti.

Mesut Yılmaz 15 Haziran ANAP Kongresinde Başbakan Yıldırım Akbulut' a karşı genel başkan seçildi. Yılmaz ertesi gün Anıtkabir'e gitti.

#19
Foto - Mesut Yılmaz 15 Haziran ANAP Kongresinde Başbakan Yıldırım Akbulut' a karşı genel başkan seçildi.

Mesut Yılmaz 15 Haziran ANAP Kongresinde Başbakan Yıldırım Akbulut' a karşı genel başkan seçildi.

#20
Foto - Turgut Özal'ın başkanlığında kurulan 46. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti kabinesi üyeleri.

Turgut Özal'ın başkanlığında kurulan 46. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti kabinesi üyeleri.

#21
Foto - Bülent Ecevit, Mesut Yılmaz'dan Başbakanlık görevini devraldı.

Bülent Ecevit, Mesut Yılmaz'dan Başbakanlık görevini devraldı.

#22
Foto - Ankara'daki tarihi Türk Ocağı Binası, restore edilerek eski görkemine tekrar kavuştu. Hacı Ömer Sabancı Vakfı'nın katkılarıyla tekrar yaptırılan binanın açılışına Cumhurbaşkanı Kenan Evren ve Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sakıp Sabancı ile davetliler katıldı.

Ankara'daki tarihi Türk Ocağı Binası, restore edilerek eski görkemine tekrar kavuştu. Hacı Ömer Sabancı Vakfı'nın katkılarıyla tekrar yaptırılan binanın açılışına Cumhurbaşkanı Kenan Evren ve Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sakıp Sabancı ile davetliler katıldı.

#23
Foto - Anap (Anavatan Partisi) Genel Başkanı Mesut Yılmaz, Macaristan da uğradığı saldırı sonrası parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Yılmaz, basın karşısına burnu bandajlı olarak çıktı.

Anap (Anavatan Partisi) Genel Başkanı Mesut Yılmaz, Macaristan da uğradığı saldırı sonrası parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Yılmaz, basın karşısına burnu bandajlı olarak çıktı.

#24
Foto - Mustafa Kemal'in ölüm yıldönümü dolayısıyla Anıtkabir'de tören düzenlendi. Törene meclis başkanı ve hükümet üyeleri katıldı.

Mustafa Kemal'in ölüm yıldönümü dolayısıyla Anıtkabir'de tören düzenlendi. Törene meclis başkanı ve hükümet üyeleri katıldı.

#25
Foto - Mustafa Kemal, ölümünün 53. yıldönümünde devlet erkanının hazır bulunduğu Anıtkabir'deki törenle anıldı. 20 Ekim erken genel seçimleri sonrasında seçilen milletvekilleri ve siyasi parti genel başkanları da Anıtkabir'de bir araya geldi.

Mustafa Kemal, ölümünün 53. yıldönümünde devlet erkanının hazır bulunduğu Anıtkabir'deki törenle anıldı. 20 Ekim erken genel seçimleri sonrasında seçilen milletvekilleri ve siyasi parti genel başkanları da Anıtkabir'de bir araya geldi.

#26
Foto - Milli Güvenlik Kurulu Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanı başkanlığında toplandı.

Milli Güvenlik Kurulu Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanı başkanlığında toplandı.

#27
Foto - Başbakan Mesut Yılmaz, Bülent Ecevit ile görüntülendi.

Başbakan Mesut Yılmaz, Bülent Ecevit ile görüntülendi.

#28
Foto - Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel yurtdışı seyahatini tamamlayarak yurda döndü. Demirel'i Esenboğa Havalimanı'nda devlet erkanı karşıladı.

Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel yurtdışı seyahatini tamamlayarak yurda döndü. Demirel'i Esenboğa Havalimanı'nda devlet erkanı karşıladı.

#29
Foto - ANAP Lideri Mesut Yılmaz, partisinin Çorum mitingine katıldı.

ANAP Lideri Mesut Yılmaz, partisinin Çorum mitingine katıldı.

#30
Foto - 57. Hükumet Protokolü, Hükumeti oluşturan partilerin genel başkanları tarafından imzalandı. Protokole imza koyan Ecevit, Bahçeli ve Yılmaz törenden sonra birbirlerini tebrik etti.

57. Hükumet Protokolü, Hükumeti oluşturan partilerin genel başkanları tarafından imzalandı. Protokole imza koyan Ecevit, Bahçeli ve Yılmaz törenden sonra birbirlerini tebrik etti.

#31
Foto - Başbakan Bülent Ecevit, Başbakan Yardımcısı Devlet Bahçeli ve ANAP lideri Mesut Yılmaz'ın yaptığı üçlü zirve sonrası Memur maaşlarına yılın ikinci yarısı için yapılacak zam oranı hakkında basına açıklama yapıldı.

Başbakan Bülent Ecevit, Başbakan Yardımcısı Devlet Bahçeli ve ANAP lideri Mesut Yılmaz'ın yaptığı üçlü zirve sonrası Memur maaşlarına yılın ikinci yarısı için yapılacak zam oranı hakkında basına açıklama yapıldı.

#32
Foto - ANASOL- D olarak nitelenen hükümetin kuruluş açıklamasını DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit, ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz ve DTP Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk yaptı.

ANASOL- D olarak nitelenen hükümetin kuruluş açıklamasını DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit, ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz ve DTP Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk yaptı.

#33
Foto - Mesut Yılmaz 15 Haziran ANAP Kongresinde Başbakan Yıldırım Akbulut' a karşı genel başkan seçildi. Yılmaz ertesi gün Anıtkabir'e gitti.

Mesut Yılmaz 15 Haziran ANAP Kongresinde Başbakan Yıldırım Akbulut' a karşı genel başkan seçildi. Yılmaz ertesi gün Anıtkabir'e gitti.

#34
Foto - ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, İstanbul'da bir toplantıya katıldı.

ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, İstanbul'da bir toplantıya katıldı.

#35
Foto - Başkan Recep Tayyip Erdoğan Belediye Başkanlığı Döneminde Nikah Kıydı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Belediye Başkanlığı Döneminde Nikah Kıydı

#36
Foto - Mesut Yılmaz, Başkan Erdoğan ile görüntülenmişti.

Mesut Yılmaz, Başkan Erdoğan ile görüntülenmişti.

#37
Foto - Erhan Göksel Cenaze Töreni. Törene Mesut Yılmaz da katıldı.

Erhan Göksel Cenaze Töreni. Törene Mesut Yılmaz da katıldı.

#38
Foto - Başbakan Mesut Yılmaz ve eşi Berna Yılmaz

Başbakan Mesut Yılmaz ve eşi Berna Yılmaz

#39
Foto - Başbakan ve ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, seçim çalışmaları kapsamında Adana'da miting düzenledi.

Başbakan ve ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, seçim çalışmaları kapsamında Adana'da miting düzenledi.

#40
Foto - Başbakan Mesut Yılmaz, Muğla'da tatilde

Başbakan Mesut Yılmaz, Muğla'da tatilde

#41
Foto - Başbakan Mesut Yılmaz, temel atma törenlerine katılmak ve partisinin düzenleyeceği seçim mitinginde halka hitap etmek için İzmir'e geldi. Yılmaz'a eşi Berna Yılmaz da eşlik etti.

Başbakan Mesut Yılmaz, temel atma törenlerine katılmak ve partisinin düzenleyeceği seçim mitinginde halka hitap etmek için İzmir'e geldi. Yılmaz'a eşi Berna Yılmaz da eşlik etti.

#42
Foto - Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz, İstanbul'daki çalışma ofisinde.

Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz, İstanbul'daki çalışma ofisinde.

#43
Foto - Mesut Yılmaz açıklamalarda bulunurken böyle görüntülenmişti.

Mesut Yılmaz açıklamalarda bulunurken böyle görüntülenmişti.

#44
Foto - Başbakan Mesut Yılmaz, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile TBMM'de bir araya geldi.

Başbakan Mesut Yılmaz, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile TBMM'de bir araya geldi.

#45
Foto - Başbakan Mesut Yılmaz, eşi Berna Yılmaz ile bir törene katıldı. Berna Yılmaz, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu ile bir süre sohbet etti.

Başbakan Mesut Yılmaz, eşi Berna Yılmaz ile bir törene katıldı. Berna Yılmaz, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu ile bir süre sohbet etti.

#46
Foto - Trafik kazası sonucu hayatını kaybeden eski Bakanlardan Mustafa Taşar için Kocatepe Camii'nde düzenlenen cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Trafik kazası sonucu hayatını kaybeden eski Bakanlardan Mustafa Taşar için Kocatepe Camii'nde düzenlenen cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

#47
Foto - ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz ve DYP Genel Başkanı Tansu Çiller TBMM'de görüştü.

ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz ve DYP Genel Başkanı Tansu Çiller TBMM'de görüştü.

#48
Foto - ANAP Genel Başkanlığı görevinden ayrılan ancak bu dönem yeniden milletvekili seçilerek siyasete geri dönen Mesut Yılmaz, ANAP Genel Başkanı seçilen Salih Uzun’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Yılmaz’a eski genel başkanlardan Nesrin Nas ve eski ANAP’lı bakanlardan Yılmaz Karakoyunlu da eşlik etti.

ANAP Genel Başkanlığı görevinden ayrılan ancak bu dönem yeniden milletvekili seçilerek siyasete geri dönen Mesut Yılmaz, ANAP Genel Başkanı seçilen Salih Uzun’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Yılmaz’a eski genel başkanlardan Nesrin Nas ve eski ANAP’lı bakanlardan Yılmaz Karakoyunlu da eşlik etti.

#49
Foto - Galatasaray Spor Kulübü'nde kongre yapıldı. Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda yapılan Olağan Kongre'de 2598 geçerli oyun 1353'ünü alan Özhan Canaydın 2. kez başkan seçildi. Diğer adaylardan Mehmet Cansun 1175, Yılmaz Toköz 38 oy aldı.

Galatasaray Spor Kulübü'nde kongre yapıldı. Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda yapılan Olağan Kongre'de 2598 geçerli oyun 1353'ünü alan Özhan Canaydın 2. kez başkan seçildi. Diğer adaylardan Mehmet Cansun 1175, Yılmaz Toköz 38 oy aldı.

#50
Foto - İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren emekli büyükelçi ve eski milletvekili İnal Batu'nun cenazesi, Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren emekli büyükelçi ve eski milletvekili İnal Batu'nun cenazesi, Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

#51
Foto - Mesut Yılmaz eşi Berna Yılmaz

Mesut Yılmaz eşi Berna Yılmaz

#52
Foto - Başbakan Binali Yıldırım, eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz'a başsağlığı ziyaretinde bulundu.

Başbakan Binali Yıldırım, eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz'a başsağlığı ziyaretinde bulundu.

#53
Foto - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın oğlu Yavuz Yılmaz için İstanbul Marmara İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılınan öğle namazından sonra son yolculuğuna uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın oğlu Yavuz Yılmaz için İstanbul Marmara İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılınan öğle namazından sonra son yolculuğuna uğurlandı.

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