Mesut Yılmaz’ın çok konuşulacak görüntüleri! "Postmodern darbe" olarak nitelendirilen…

1986 ve 1990 yılları arasında Turgut Özal tarafından kurulan hükûmetlerde Dışişleri Bakanı ve Kültür ve Turizm Bakanı olarak görev yaptı. Fotoğraf: Devlet erkanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.