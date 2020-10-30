2020-10-30 11:55:48 Mesut Yılmaz’ın çok konuşulacak görüntüleri! "Postmodern darbe" olarak nitelendirilen…
Ahmet Mesut Yılmaz ya da amcalarının soyadı ile Akçal. Aslen Rize Çayeli Çataldere / Cimil köyünden. 1947 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Erkek Lisesi'ni bitirdi. Fotoğraf: Başbakan Turgut Özal, Bülend Ulusu'dan görevi devraldı. Özal'ı Başbakanlık girişinde Bülend Ulusu karşıladı. Çok sayıda yerli ve yabancı gazetecinin izlediği devir teslim töreninden sonra yeni bakanlar kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi