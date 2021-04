"İYİLİK ÇEMBERİ HER YIL BÜYÜYOR" - Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, "Ülkemiz başta olmak üzere Somali'den Suriye'ye on binlerce insanın yüzünü güldüren, gururumuz Özil, Türk Kızılay'ın iyilik çemberini her yıl büyütüyor. Yaptığı bağışlar sayesinde aşevlerinde binlerce insanımız fayda gördü, gıda kolisi gönderilen binlerce ihtiyaç sahibinin yüzleri güldü. Her yıl olduğu gibi Özil gibi nice hayırsever kahramanlarımızı, iyi insanlarımızı bu Ramazan'da ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya, onların sevinci ve umudu olmaya davet ediyoruz" dedi.