Mersin'den çıkıyor! Anti mikrobiyal olduğu tescillendi... Yurtdışında 500 dolara satıyorlar

Araştırmayı yürüten, MÜ Gıda Mühendisliği’nden Prof. Dr. Mahir Turhan, "Ballarda ‘TA’ değeri, balların anti bakteriyel özelliğini gösteren yani tedavi edici özelliğini gösteren değerdir. ‘TA’ değeri ne kadar yükse olursa balın tedavi edici özelliğinin o kadar yüksek olduğu anlaşılır. Ancak her balın ‘TA’ değeri yoktur. Yani her bal eşit değildir. Özellikle ‘TA’ değeri 10 ve üzeri olan ballar tedavi için tercih edilmelidir. ‘TA’ değeri ne kadar yüksekse balın gücü o kadar faydalı olmaktadır. Bizde burada bölgemizin sup tropik olması özelliği vardır. Bu nedenden dolayı çalışmamızı Eğriçayır Yaylası üzerine yaptık. Bu bölgenin ballarından olan Eğriçayır Yaylası’ndan elde ettiğimiz ballarda yüksek oranda ‘TA’ değeri tespit ettik” diye konuştu.