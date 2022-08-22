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Mersin'den acı haber

2022-08-22 17:38:47
Mersin'den acı haber

Mersin'in Erdemli ilçesinde, dün düştüğü Kayacı Vadisi'ndeki derede kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

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Foto - Mersin'den acı haber

Ailesiyle dün pikniğe gittiği vadide gezerken dereye düşen Suriye uyruklu Shwihneh Jamal'ı (11) arama çalışmalarına, havanın aydınlanmasıyla yeniden başlandı.

#2
Foto - Mersin'den acı haber

İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği dalgıçları, Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, AFAD ve jandarma ekiplerinin yer aldığı çalışmada çocuğun cansız bedeni, bir kısmı suyun altında olan kayaya sıkışmış halde bulundu.

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Foto - Mersin'den acı haber

Kayanın ağırlığı nedeniyle cesedi sıkıştığı yerden çıkaramayan ekipler, dereye akan suyun bir kısmını kesti.

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Foto - Mersin'den acı haber

Ekiplerin, Jamal'ın cesedini çıkarmak için yürüttüğü çalışmalar sürüyor.

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