  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Hayat-Aktüel
4
Mersin'de trafik kazası: Yaralılar var

2021-09-04 18:01:12
Mersin'de trafik kazası: Yaralılar var

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin refüjdeki ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

#1
Foto - Ş.G. idaresindeki 01 ALN 21 plakalı otomobil, Tarsus-Adana D-400 kara yolunda refüjdeki ağaca çarptı.

Ş.G. idaresindeki 01 ALN 21 plakalı otomobil, Tarsus-Adana D-400 kara yolunda refüjdeki ağaca çarptı.

#2
Foto - Kazada sürücü Ş.G. ile otomobildeki N.G. ve Z.G. yaralandı.

Kazada sürücü Ş.G. ile otomobildeki N.G. ve Z.G. yaralandı.

#3
Foto - Kaza nedeniyle otomobilde sıkışan N.G. itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otomobilde sıkışan N.G. itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İstanbul'daki laboratuvarlarda 6 Eylül hazırlığı
Gündem

İstanbul'daki laboratuvarlarda 6 Eylül hazırlığı

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İl Laboratuvar Koordinatörü Doç. Dr. Cemal Kazezoğlu, 6 Eylül'de başlayacak PCR testi zorunluluğuna 14 laboratu..
Pazartesi günü altın alacaklar dikkat! Uzman isim ABD'deki bir gelişmeyi paylaştı
Ekonomi

Pazartesi günü altın alacaklar dikkat! Uzman isim ABD'deki bir gelişmeyi paylaştı

Analist Eren Şengezer, gram altını etkileyen ons altın fiyatlarıyla ilgili olarak dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Kepazeliği bitmiyor! Akşener'i utandıracak açıklama
Gündem

Kepazeliği bitmiyor! Akşener'i utandıracak açıklama

Siyasi hırsının gözünü kararttığı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kepazelikleri bitmek bilmiyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Fati..
TUSAŞ'tan ATAK 2 müjdesi! Tarih belli oldu
Teknoloji

TUSAŞ'tan ATAK 2 müjdesi! Tarih belli oldu

TUSAŞ firması tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen "Atak 2 Helikopteri" için tarih belli oldu.
KYK yurt başvuruları başladı mı? KYK yurt başvuruları ne zaman nasıl yapılacak?
Eğitim

KYK yurt başvuruları başladı mı? KYK yurt başvuruları ne zaman nasıl yapılacak?

KYK yurt başvuru ekranı | Üniversite yerleştirme sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. 4 Eylül Cumartesi günü ise üniversite elektronik k..
Türkiye-BAE görüşmesi sonrası sürpriz! Bir Arap ülkesiyle daha...
Gündem

Türkiye-BAE görüşmesi sonrası sürpriz! Bir Arap ülkesiyle daha...

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki normalleşme adımları resmen atılıyor. Bu durumun Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilere de..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay