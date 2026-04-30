Merih'i çıldırttılar! Ronaldo'yla tartıştı: Coman'ın üzerine yürüdü
Suudi Arabistan Ligi’nde Al Nassr’ın Al Ahli’yi 2-0 mağlup ettiği maçın ardından saha karıştı. Milli futbolcu Merih Demiral, ayağını kırmaya teşebbüs eden sert müdahale sonrası Kingsley Coman’ın üzerine yürürken, eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo ile de tartışma yaşadı. Maç sonunda Al Nassr tribünlerine ‘madalya’ göstererek ayar veren Merih, "Herkes Al Nassr şampiyon olsun diye uğraşıyor, bu utanç verici" sözleriyle Suudi futbolundaki adaletsizliğe isyan etti.