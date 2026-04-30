Merih'i çıldırttılar! Ronaldo'yla tartıştı: Coman'ın üzerine yürüdü

"AYAĞIMIN DURUMUNA BAKIN, KIRILACAKTI" Demiral, stadyumdan çıkarken ise basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Ayağımın durumuna bakın! Ayağım kırılacaktı! Herkes Al Nassr'ın şampiyon olması için yardım ediyor. Herkes Al Nassr'ın kupa kazanmasını istiyor. Bu utanç verici. Elhamdülillah, Al Ahli her zaman kimsenin yardımı olmadan kazanıyor." dedi. SOSYAL MEDYADAN GÖNDERMEYİ YAPTI Merih Demiral, X hesabından madalyasını tribünlere gösterdiği anları paylaşarak, "İlk kez stadyumlarında bir Şampiyonlar Ligi madalyası var." ifadelerine yer verdi.