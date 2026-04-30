Merih'i çıldırttılar! Ronaldo'yla tartıştı: Coman'ın üzerine yürüdü
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Suudi Arabistan Ligi’nde Al Nassr’ın Al Ahli’yi 2-0 mağlup ettiği maçın ardından saha karıştı. Milli futbolcu Merih Demiral, ayağını kırmaya teşebbüs eden sert müdahale sonrası Kingsley Coman’ın üzerine yürürken, eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo ile de tartışma yaşadı. Maç sonunda Al Nassr tribünlerine ‘madalya’ göstererek ayar veren Merih, "Herkes Al Nassr şampiyon olsun diye uğraşıyor, bu utanç verici" sözleriyle Suudi futbolundaki adaletsizliğe isyan etti.

Suudi Arabistan Ligi’nde Al Nassr’ın Al Ahli’yi 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından tansiyon yükseldi. Milli futbolcu Merih Demiral, sert müdahalelerin ardından rakip oyuncularla tartışma yaşadı. Maç sonrası açıklamaları ise dikkat çekti.

Al Ahli'nin Al Nassr'a kaybettiği maçın ardından iki takım futbolcuları arasında gerilim yaşandı. Milli futbolcu Merih Demiral, maç sonunda Asya Şampiyonlar Ligi madalyasını Al Nassr tribünlerine gösterdi. Suudi Arabistan Ligi'nin 30. haftasında Al Nassr, evinde Al Ahli'yi 2-0 mağlup etti. Mücadelenin bitiş düdüğüyle birlikte iki takım futbolcuları arasında gerilim yaşandı. Al Ahli'de forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, kendisine maçta çok sert müdahalede bulunan Kingsley Coman'ın bitiş düdüğüyle birlikte üzerine yürüyünce araya görevliler girdi.

COMAN'IN SERT FAULÜ MERİH'İ ÇILDIRTTI: RONALDO'YLA TARTIŞTI İki takım oyuncularının araya girmesinin ardından Merih, Juventus'ta takım arkadaşı olduğu Cristiano Ronaldo ile tartışma yaşadı. Al-Nassr futbolcularının Merih Demiral'ı kışkırtan hareketleri sonrası milli futbolcu, Asya Şampiyonlar Ligi madalyasını Al Nassr taraftarlarına gösterdi.

"AYAĞIMIN DURUMUNA BAKIN, KIRILACAKTI" Demiral, stadyumdan çıkarken ise basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Ayağımın durumuna bakın! Ayağım kırılacaktı! Herkes Al Nassr'ın şampiyon olması için yardım ediyor. Herkes Al Nassr'ın kupa kazanmasını istiyor. Bu utanç verici. Elhamdülillah, Al Ahli her zaman kimsenin yardımı olmadan kazanıyor." dedi. SOSYAL MEDYADAN GÖNDERMEYİ YAPTI Merih Demiral, X hesabından madalyasını tribünlere gösterdiği anları paylaşarak, "İlk kez stadyumlarında bir Şampiyonlar Ligi madalyası var." ifadelerine yer verdi.

Yorumlar

Blondepate

Türkiye'de alışmış hakemlere saldırmaya, Arabistan'da da hakemi suçlu buldu kendince. O kadar abartmış ki maç sonrasında da kendi sosyal medya sayfasından eleştiriye devam etmiş. Maç sahada kalır/kalmalı.

Osman

Bu kadar haksızlığa... ve zülme.... dayanılmaz !!
