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Tarım
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Mergen Çayı taşkınlardan korunacak

2023-01-02 14:47:41
Mergen Çayı taşkınlardan korunacak

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bulunan Mergen Çayı’nda devam eden ıslah çalışmaları ile taşkınlar önlenerek, tarım arazileri korunacak.

#1
Foto - Mergen Çayı taşkınlardan korunacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir

#2
Foto - Mergen Çayı taşkınlardan korunacak

su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

#3
Foto - Mergen Çayı taşkınlardan korunacak

Aydın ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan taşkın koruma tesisleri ile vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği sağlanıyor.

#4
Foto - Mergen Çayı taşkınlardan korunacak

Mergen Çayı Islah çalışmaları ile ilgili açıklama yapan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta; “Aydın’ın Nazilli ilçesinde bulunan Mergen Çayını daha güvenli hale getirmek için ekiplerimiz aralıksız çalışıyor.

#5
Foto - Mergen Çayı taşkınlardan korunacak

Nazilli için büyük öneme sahip olan Mergen Çayı’nda taşkınların önlenmesi ve tarım arazilerinin korunması amacıyla 1500 metre dere yatağı düzenlemesi ile taş tahkimat çalışması yapılmaktadır. Islah projesinin tamamlanmasıyla birlikte yerleşim yerleri ve tarım arazileri taşkınlardan korunarak vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamış olacağız” dedi.

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