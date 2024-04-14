2024-04-14 19:31:19 Mercedes elektrikli otomobilde iddialı
Alman otomotiv üreticisi Mercedes, son dönemde elektrikli araç sektöründe büyük atılımlar yapıyor.
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Alman otomotiv üreticisi Mercedes, son dönemde elektrikli araç sektöründe büyük atılımlar yapıyor.
Mercedes, elektrikli araç alanındaki başarılarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.
Şirket yönetimi, 2024 yılından itibaren satılan her 4 otomobilden birinin elektrikli olacağını öngörüyor.
Bu yolda önemli yatırımlara imza atan markanın, bu çalışmaların meyvesini aldığı ve 2024’ün ilk 3 ayında satışlarını geçtiğimiz yıla oranla tam yüzde 220 artırdığı ortaya çıktı. Ayrıca elektrik otomobil pazarında da 1.064 adetle yaklaşık yüzde 300’lük bir yükseliş kaydedildi.
Bununla birlikte, Mercedes’in premium segmentte 6.550 satış adediyle liderliğini koruduğu belirtiliyor.
Geçtiğimiz 2023 yılının da marka için oldukça pozitif geçtiği bilinirken, 2024’te de böyle bir başarının yakalanması şirketin finansal durumuna olumlu yansıyacak gibi görünüyor.
Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Şükrü Bekdikhan ise yaptığı açıklamada, bu yıl içinde yeni elektrikli modellerini piyasaya süreceklerini ve bu modellerin toplam satıştaki payını yüzde 20 seviyesine getireceklerini söyledi.
Oldukça beklenen Elektrikli G-Serisi’ni de 2024’ün üçüncü çeyreğinde Türkiye pazarında satmayı planladıklarının altını çizen Bekdikhan, özellikle EQB ve EQS modellerinin satış rakamlarından oldukça memnun olduklarını açıkladı.
Ayrıca markanın ülkedeki elektrikli otomobil sektörünün gelişimine katkı sağlamayı hedeflediği de belirtiliyor.
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