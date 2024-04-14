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Otomotiv
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Mercedes elektrikli otomobilde iddialı

2024-04-14 19:31:19
Mercedes elektrikli otomobilde iddialı

Alman otomotiv üreticisi Mercedes, son dönemde elektrikli araç sektöründe büyük atılımlar yapıyor.

#1
Foto - Mercedes elektrikli otomobilde iddialı

Mercedes, elektrikli araç alanındaki başarılarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

#2
Foto - Mercedes elektrikli otomobilde iddialı

Şirket yönetimi, 2024 yılından itibaren satılan her 4 otomobilden birinin elektrikli olacağını öngörüyor.

#3
Foto - Mercedes elektrikli otomobilde iddialı

Bu yolda önemli yatırımlara imza atan markanın, bu çalışmaların meyvesini aldığı ve 2024’ün ilk 3 ayında satışlarını geçtiğimiz yıla oranla tam yüzde 220 artırdığı ortaya çıktı. Ayrıca elektrik otomobil pazarında da 1.064 adetle yaklaşık yüzde 300’lük bir yükseliş kaydedildi.

#4
Foto - Mercedes elektrikli otomobilde iddialı

Bununla birlikte, Mercedes’in premium segmentte 6.550 satış adediyle liderliğini koruduğu belirtiliyor.

#5
Foto - Mercedes elektrikli otomobilde iddialı

Geçtiğimiz 2023 yılının da marka için oldukça pozitif geçtiği bilinirken, 2024’te de böyle bir başarının yakalanması şirketin finansal durumuna olumlu yansıyacak gibi görünüyor.

#6
Foto - Mercedes elektrikli otomobilde iddialı

Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Şükrü Bekdikhan ise yaptığı açıklamada, bu yıl içinde yeni elektrikli modellerini piyasaya süreceklerini ve bu modellerin toplam satıştaki payını yüzde 20 seviyesine getireceklerini söyledi.

#7
Foto - Mercedes elektrikli otomobilde iddialı

Oldukça beklenen Elektrikli G-Serisi’ni de 2024’ün üçüncü çeyreğinde Türkiye pazarında satmayı planladıklarının altını çizen Bekdikhan, özellikle EQB ve EQS modellerinin satış rakamlarından oldukça memnun olduklarını açıkladı.

#8
Foto - Mercedes elektrikli otomobilde iddialı

Ayrıca markanın ülkedeki elektrikli otomobil sektörünün gelişimine katkı sağlamayı hedeflediği de belirtiliyor.

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