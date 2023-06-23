2023-06-23 07:11:21 Meral Akşener’in eski danışmanı sırları açıkladı! İYİ Parti politikaları ABD’de belirleniyor
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in eski danışmanı Hasan Sami Özvarinli istifa ettiği partisi hakkında kritik itiraflarda bulundu. İYİ Parti'de politikaların parti organlarında belirlenmediğini vurgulayan Özvarinli, "Politikalar ABD'de belirleniyor. Kritik konularda tavır açıklanmadan önce haber bekleniyor." Dedi. Özvarinli, İYİ Parti-FETÖ ilişkinine dair konuşarak, partideki üst akılın Pensilvanya olduğunun altını çizdi. İşte Özvarinli'nin açıklamaları…