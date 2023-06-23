Meral Akşener’in eski danışmanı sırları açıkladı! İYİ Parti politikaları ABD’de belirleniyor

"POLİTİKALAR ÜST AKIL KARAR VERİR, AKŞENER DE BU ROLÜ OYNAR" Kritik konulardan önce sessiz kalındığını ve haber beklendiğinin vurgulayan Özvarinli, "Haber gelir o doğrultuda tavır alınır. Yani üst akıl karar verir, Akşener uygular. Bu üst akıl da bellidir. Bu üst akıl Pensilvanya'dır. Pensilvanya kimdir? Amerika'dır. ABD'nin Türkiye planlarında İYİ Parti'ye biçilen roller vardır. Akşener de bu rolü oynar. Bu konuda o kadar çok örnek vardır" ifadelerini kullandı.