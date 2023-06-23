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Meral Akşener’in eski danışmanı sırları açıkladı! İYİ Parti politikaları ABD’de belirleniyor

2023-06-23 07:11:21
Meral Akşener’in eski danışmanı sırları açıkladı! İYİ Parti politikaları ABD’de belirleniyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in eski danışmanı Hasan Sami Özvarinli istifa ettiği partisi hakkında kritik itiraflarda bulundu. İYİ Parti'de politikaların parti organlarında belirlenmediğini vurgulayan Özvarinli, "Politikalar ABD'de belirleniyor. Kritik konularda tavır açıklanmadan önce haber bekleniyor." Dedi. Özvarinli, İYİ Parti-FETÖ ilişkinine dair konuşarak, partideki üst akılın Pensilvanya olduğunun altını çizdi. İşte Özvarinli'nin açıklamaları…

#1
Foto - Meral Akşener’in eski danışmanı sırları açıkladı! İYİ Parti politikaları ABD’de belirleniyor

Geçtiğimiz aylarda partisinden istifa eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in eski TBMM grup danışmanı Hasan Sami Özvarinli, görevi boyunca şahit olduğu karanlık noktalara ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.

#2
Foto - Meral Akşener’in eski danışmanı sırları açıkladı! İYİ Parti politikaları ABD’de belirleniyor

"İYİ PARTİ POLİTİKALARI ABD'DE BELİRLENİYOR" Aydınlık'a konuşan Özvarinli İYİ Parti'de politikaların parti organlarında belirlenmediğinin altını çizerek, "Politikalar parti organlarında değil, ABD'de belirleniyor. Kritik konularda tavır açıklanmadan önce haber bekleniyor.' dedi.

#3
Foto - Meral Akşener’in eski danışmanı sırları açıkladı! İYİ Parti politikaları ABD’de belirleniyor

"POLİTİKALAR ÜST AKIL KARAR VERİR, AKŞENER DE BU ROLÜ OYNAR" Kritik konulardan önce sessiz kalındığını ve haber beklendiğinin vurgulayan Özvarinli, "Haber gelir o doğrultuda tavır alınır. Yani üst akıl karar verir, Akşener uygular. Bu üst akıl da bellidir. Bu üst akıl Pensilvanya'dır. Pensilvanya kimdir? Amerika'dır. ABD'nin Türkiye planlarında İYİ Parti'ye biçilen roller vardır. Akşener de bu rolü oynar. Bu konuda o kadar çok örnek vardır" ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Meral Akşener’in eski danışmanı sırları açıkladı! İYİ Parti politikaları ABD’de belirleniyor

İYİ PARTİ VE FETÖ Partideki kritik ismin İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu olduğunu ifade eden Özvarinli, şunları söyledi: "Kavuncu özel olarak seçilmiş biri. Akşener kendisinden sonra partiyi ona bırakacak. Partide FETÖ ile iltisaklı ne kadar kişi varsa Buğra Kavuncu ile çok yakın arkadaştır.

#5
Foto - Meral Akşener’in eski danışmanı sırları açıkladı! İYİ Parti politikaları ABD’de belirleniyor

"KAVALA, AKŞENER İÇİN ÇOK ÖNEMLİ" "Osman Kavala'nın Meral Akşener için çok önemli birisi olduğun söyleyen Özvarinli, "Ben Kavala'nın çok tehlikeli biri olduğunu belirttim. Akşener, Kavala ile ilgili risk alıp konuştu. Osman Kavala'nın serbest bırakılmasına ilişkin konuşması oldu. İlk orada karşı karşıya geldik" dedi.

#6
Foto - Meral Akşener’in eski danışmanı sırları açıkladı! İYİ Parti politikaları ABD’de belirleniyor

"SARAÇHANE OLAYI KURGUDUR, TİYATRODUR, PLANLANMIŞTIR" Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener'in Saraçhane tiyatrosuna dair konuşan Özvarinli şu ifadeleri kullandı:

#7
Foto - Meral Akşener’in eski danışmanı sırları açıkladı! İYİ Parti politikaları ABD’de belirleniyor

"Kılıçdaroğlu Almanya'ya gitmişti. İmamoğlu ile ilgili mahkeme kararı da aynı gün açıklandı. Akşener hemen İmamoğlu'na destek için yola çıktı. İstanbullulara da çağrılar yapılmıştı. Saraçhane'de büyük bir kalabalık oluştu. Akşener ve İmamoğlu Saraçhane'de kucaklaştı. Saraçhane'de yaşananların tamamı kurgudur. Makam odasında bir sarılma vardır. O da bir kurgudur, tiyatrodur. Planlanmıştır.

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