Merak edilen o otomobil Türkiye’de! İşte BYD ATTO 3’ün satış fiyatı

BYD ATTO 3 donanımları standartları aşıyor BYD ATTO 3, Türkiye’de en üst donanıma sahip versiyonu olan Design paketiyle sunuluyor. Zengin standart donanımlarıyla dikkat çeken BYD ATTO 3, elektrikli açılabilir panoramik sunroof, elektrikli bagaj kapağı, 18 inç alaşım jantlar, sürdürülebilir vegan deri direksiyon ve koltuklar, elektrikli ayarlanabilir sürücü ve ön yolcu koltuğu, ısıtmalı ön koltuklar, müzik ritmine duyarlı çok renkli ambiyans aydınlatması, 15.6 inç elektrikli dönebilir multimedya ekranı, 8 hoparlörlü ses sistemi, sesli komut sistemi ve akıllı telefon kablosuz şarj özelliklerini standart olarak sunuyor. Hayatı kolaylaştıran teknolojileriyle öne çıkan BYD ATTO 3 modelinde, geleneksel anahtarın yerini alan NFC Kart da, standart olarak sunuluyor. Kart sayesinde aracın sol dikiz aynasında yer alan NFC alanıyla aracı açmak ve kapatmak çok kolaylaşıyor. Araçta yer alan Panoramik Görüş Kamerası, 360 derece olarak otomobilin etrafını gösteriyor ve dar alanlarda güvenli ve kolay manevra yapılmasını sağlıyor. Aracın altının da park anında kamera ile görülmesi, park etmeyi ve sürüşü kolaylaştırıyor. Çığır açan BYD elektrikli teknolojileri: Blade Batarya ve e-Platform 3.0 Güvenlik, verimlilik ve yüksek performans için geliştirilen BYD ATTO 3, bunu en üst seviyeye çıkarmak adına BYD'nin yeni nesil e-Platform 3.0 teknolojisiyle geliştirilen ilk SUV modeli oldu. e-Platform 3.0, daha geniş bir kabin alanı elde edilmesini sağlarken tüm elektrikli kontrol ünitelerini ve yönetim sistemlerini birbirine bağlayan dünyanın ilk seri üretim yüksek entegrasyonlu 8’i 1 arada elektrikli güç aktarma ünitesi kusursuz bir sistem verimliliği sağlıyor. e-Platform 3.0’ın kalbinde yer alan diğer temel özellik ise, BYD’nin kobalt ve nikel içermeyen Blade Bataryası ve standart olarak araçta yer alan ısı pompası oldu. Blade Batarya teknolojisi, BYD’nin batarya endüstrisindeki 30 yıla yakın süredir sahip olduğu deneyimi temsil ediyor. İnovasyon, bilgi birikimi ve uzmanlığın bir sonucu olarak ortaya çıkan Blade Batarya teknolojisi, her koşulda yüksek performans göstermesine ek olarak, kapsamlı güvenlik testlerinden başarıyla geçmesi, uzun menzil sunması ve dayanıklılığıyla öne çıkıyor. BYD’nin bataryaları, sahip olduğu yenilikçi özelliklerle birlikte 5000 defa şarj-deşarj olmasının ardından dahi yüksek verimliliğini ve performansını devam ettiriyor. Ayrıca Blade Batarya teknolojisine sahip BYD ATTO 3’ün yüzde 100 kapasiteye kadar şarj edilmesi, farklı yapısı sayesinde geleneksel lityum iyon bataryalardaki gibi bataryanın ömrüne etki etmiyor. BYD ATTO 3 ısı pompası ise, tüm mevsimlerde bataryadan yüksek menzil elde edilmesine yardımcı oluyor. Yüksek seviyede standart donanım ile ultra güvenli bir model BYD ATTO 3, markanın daha güvenli sürüş için sürekli gelişime imza atmasıyla kapsamlı bir standart güvenlik ve sürücü destek ekipmanı paketiyle sunuluyor. Euro NCAP Güvenlik Testlerinde en yüksek derece olan 5 yıldıza sahip BYD ATTO 3, birçok güvenlik ekipmanıyla donatıldı. Orta ön hava yastığı dahil olmak üzere 7 adet hava yastığına sahip BYD ATTO 3, Ön Çarpışma Uyarı Sistemi, Otomatik Acil Durum Frenleme Sistemi, Arka Çarpışma Uyarı Sistemi, Şerit Takip Asistanı, Şerit Değiştirme Asistanı, Trafik İşareti Tanıma Özelliği, Akıllı Hız Sınırı Kontrolü gibi birçok sistemi bir arada sunuyor.