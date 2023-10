Merak edilen o otomobil Türkiye’de! İşte BYD ATTO 3’ün satış fiyatı

Dünyanın lider elektrikli araç üreticisi BYD (Build Your Dreams), Eylül ayında gerçekleştirdiği marka lansmanın ardından Türkiye’deki ilk modeli olan BYD ATTO 3’ü yollara çıkardı. BYD’nin global pazar için ürettiği tam elektrikli C SUV segmentindeki BYD ATTO 3, en üst donanıma sahip versiyonu olan Design paketiyle 1.590.000 TL’lik fiyatla satışa sunuldu. Bu model kendine has üstün teknolojisine ek olarak üst düzey malzeme kalitesiyle de dikkat çekiyor.