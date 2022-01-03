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Ekonomi
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Memur ve emekli zammı ne kadar olacak? 2022 memur ve emekli maaşı ne kadar zam alacak?

2022-01-03 09:45:16
Memur ve emekli zammı ne kadar olacak? 2022 memur ve emekli maaşı ne kadar zam alacak?

Memur maaşı ne kadar olacak? Emekli zammı ne kadar? 2022 emekliye ne kadar zam yapılacak? Memur 2022 zammı ne kadar? soruları binlerce memur ile milyonlarca SGK, Bağkur, memur emeklisi tarafından merak ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu 2021 aralık ayın enflasyon rakamlarını açıklayacak. Bugün açıklanacak olan enflasyon oranı memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamda etkili olacak. Peki 2022 memur ve emekli zammı ne kadar olacak? İşte 2022 memur ve emekli zam oranları.

#1
Foto - Memur ve emekli toplam 13.5 milyon vatandaş 3 Ocak’ta açıklanacak zam oranına odaklandı. Aralık enflasyonunun ardından ek zam da gündeme gelecek. Memur ve emeklinin maaş zammı bugün belli olacak. Önce enflasyon rakamları belli olacak ardından Kabine Toplantısı'nda memur ve emekliye ek zam miktarı belirlenecek. Memur ve emekliye 2022 zammı ne kadar? Milyonlarca memur ve emeklinin gözü bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak yeni yılın ilk kabine toplantısında olacak. TÜİK’in bugün açıkladığı enflasyon rakamlarıyla birlikte memur ve emeklilere verilecek zam oranı da belli oldu. İşte 2022 memur ve memur emeklisi enflasyon zam oranı.

Memur ve emekli toplam 13.5 milyon vatandaş 3 Ocak’ta açıklanacak zam oranına odaklandı. Aralık enflasyonunun ardından ek zam da gündeme gelecek. Memur ve emeklinin maaş zammı bugün belli olacak. Önce enflasyon rakamları belli olacak ardından Kabine Toplantısı'nda memur ve emekliye ek zam miktarı belirlenecek. Memur ve emekliye 2022 zammı ne kadar? Milyonlarca memur ve emeklinin gözü bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak yeni yılın ilk kabine toplantısında olacak. TÜİK’in bugün açıkladığı enflasyon rakamlarıyla birlikte memur ve emeklilere verilecek zam oranı da belli oldu. İşte 2022 memur ve memur emeklisi enflasyon zam oranı.

#2
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#3
Foto - KİM NE KADAR ZAM ALACAK? Buna göre memur ve memur emeklileri bu aydan itibaren yüzde 5 toplu sözleşme zammının yanı sıra yüzde 22,248 de enflasyon farkı alacak. Böylece maaş ve aylıklara yapılacak toplam zam oranı yüzde 27,48 olacak. Yeni zamlarla birlikte En düşük memur maaşı 4 bin 444 liradan 5 bin 665 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı 3 bin 166 liradan 4 bin 37 liraya çıktı.

KİM NE KADAR ZAM ALACAK? Buna göre memur ve memur emeklileri bu aydan itibaren yüzde 5 toplu sözleşme zammının yanı sıra yüzde 22,248 de enflasyon farkı alacak. Böylece maaş ve aylıklara yapılacak toplam zam oranı yüzde 27,48 olacak. Yeni zamlarla birlikte En düşük memur maaşı 4 bin 444 liradan 5 bin 665 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı 3 bin 166 liradan 4 bin 37 liraya çıktı.

#4
Foto - Eski SSK'lı ve Bağ-Kur'lu emeklilerin aylıklarına ise toplu sözleşme zammı verilmiyor. Bu emeklilerin aylıklarına sadece geçmiş 6 aylık enflasyon oranı kadar yani yüzde 25,48 oranında zam yapıldı. Böylece en düşük işçi emeklisinin aylığı bin 626 liradan 2 bin 41 liraya, en düşük esnaf emeklisinin aylığı bin 764 liradan 2 bin 214 liraya, en düşük çiftçi emeklisinin aylığı da bin 663 liradan 2 bin 87 liraya çıktı.

Eski SSK'lı ve Bağ-Kur'lu emeklilerin aylıklarına ise toplu sözleşme zammı verilmiyor. Bu emeklilerin aylıklarına sadece geçmiş 6 aylık enflasyon oranı kadar yani yüzde 25,48 oranında zam yapıldı. Böylece en düşük işçi emeklisinin aylığı bin 626 liradan 2 bin 41 liraya, en düşük esnaf emeklisinin aylığı bin 764 liradan 2 bin 214 liraya, en düşük çiftçi emeklisinin aylığı da bin 663 liradan 2 bin 87 liraya çıktı.

#5
Foto - Buna göre kim ne kadar maaş ve zam alacak? En düşük memur maaşı 4.176,11 TL, Ssk 200 öncesi ssk 3 bin 292 lira 90 kuruş, 200 sonrası 2 bin 041 lira, Bağkur esnaf: 2 bin 948, Tarım emeklisi 2 bin 343 lira 35 kuruş.

Buna göre kim ne kadar maaş ve zam alacak? En düşük memur maaşı 4.176,11 TL, Ssk 200 öncesi ssk 3 bin 292 lira 90 kuruş, 200 sonrası 2 bin 041 lira, Bağkur esnaf: 2 bin 948, Tarım emeklisi 2 bin 343 lira 35 kuruş.

#6
Foto - Memur sendikaları ile hükümet 2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 5 zam artı son 6 aylık enflasyon oranı, ikinci yarı için de yüzde 7 zam artı ilk 6 ayın enflasyon oranında anlaşmaya varmıştı. Ancak ekonomide yaşanan dalgalanma, döviz kurlarındaki yükseliş ve fiyat artışı nedeniyle memurlarla hükümet yeniden masaya oturdu, refah payı konusunda bir anlaşmaya vardı.

Memur sendikaları ile hükümet 2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 5 zam artı son 6 aylık enflasyon oranı, ikinci yarı için de yüzde 7 zam artı ilk 6 ayın enflasyon oranında anlaşmaya varmıştı. Ancak ekonomide yaşanan dalgalanma, döviz kurlarındaki yükseliş ve fiyat artışı nedeniyle memurlarla hükümet yeniden masaya oturdu, refah payı konusunda bir anlaşmaya vardı.

#7
Foto - Bugün enflasyon oranının açıklanmasından sonra hükümet ile memur sendikaları tekrar masaya oturacaklar, yeni yılın maaş zammını belirleyecekler. Yüzde 5 artış artı enflasyon farkı artı refah payı ödenecek. Bir oran konuşulmuyor ama asgari ücretteki seviyenin yakalanması bekleniyor. Ayrıca 2 bin liranın altında maaş alan emekliler için 500 lira seyyanen zam yapılması düşünülüyor.

Bugün enflasyon oranının açıklanmasından sonra hükümet ile memur sendikaları tekrar masaya oturacaklar, yeni yılın maaş zammını belirleyecekler. Yüzde 5 artış artı enflasyon farkı artı refah payı ödenecek. Bir oran konuşulmuyor ama asgari ücretteki seviyenin yakalanması bekleniyor. Ayrıca 2 bin liranın altında maaş alan emekliler için 500 lira seyyanen zam yapılması düşünülüyor.

#8
Foto - Son 5 aylık enflasyona göre memura yüzde 12.46’lık zam şimdiden kesinleşmişti. Aralık enflasyonuyla ilgili piyasada farklı beklentiler mevcut. Yüzde 5-10 arasında yoğunlaşan tahminler var. Bu da son 6 aylık enflasyonun yüzde 15-20 arasında değişebileceğine işaret ediyor. Ayrıca ek zammın da gündeme gelmesi bekleniyor. Hem memur hem de emekli kesiminde asgari ücretin ardından büyük bir beklenti oluştu.

Son 5 aylık enflasyona göre memura yüzde 12.46’lık zam şimdiden kesinleşmişti. Aralık enflasyonuyla ilgili piyasada farklı beklentiler mevcut. Yüzde 5-10 arasında yoğunlaşan tahminler var. Bu da son 6 aylık enflasyonun yüzde 15-20 arasında değişebileceğine işaret ediyor. Ayrıca ek zammın da gündeme gelmesi bekleniyor. Hem memur hem de emekli kesiminde asgari ücretin ardından büyük bir beklenti oluştu.

#9
Foto - Memur ve memur emeklisi, temmuzda yüzde 3 toplu sözleşme zammı artı yüzde 5.45 enflasyon farkı almıştı. Şimdi son 6 aylık enflasyon yüzde 15 çıkarsa yüzde 12 fark alacak. Bu farka bir de 1 Ocak itibarıyla geçerli yüzde 5’lik toplu sözleşme zammı eklenecek yani ek zam hariç yüzde 17 olacak. Enflasyon daha yüksek çıkarsa bu zam yüzde 20’ye dayanacak. Memur kesimine seyyanen artış veya temmuzdaki yüzde 7’lik zammın öne çekilmesi gibi seçenekler de konuşuluyor.

Memur ve memur emeklisi, temmuzda yüzde 3 toplu sözleşme zammı artı yüzde 5.45 enflasyon farkı almıştı. Şimdi son 6 aylık enflasyon yüzde 15 çıkarsa yüzde 12 fark alacak. Bu farka bir de 1 Ocak itibarıyla geçerli yüzde 5’lik toplu sözleşme zammı eklenecek yani ek zam hariç yüzde 17 olacak. Enflasyon daha yüksek çıkarsa bu zam yüzde 20’ye dayanacak. Memur kesimine seyyanen artış veya temmuzdaki yüzde 7’lik zammın öne çekilmesi gibi seçenekler de konuşuluyor.

#10
Foto - Ali Yalçın, daha sonraki açıklamasında Bakan Bilgin’in aralık ayı enflasyonunun beklenmesi gerektiğine işaret ettiğini belirterek, “Enflasyon rakamı aralık ayını geçtikten sonra ortaya çıkacak rakam yüzde 15-16 belki daha yüksek olabilir. Bakanlık o rakamı görelim yaklaşımında” demişti. 3600 gösterge düzenlemesi de 2022’de çıkacak. Bu düzenleme memur emeklisinin maaşında 1.000 liraya, ikramiyede ise 35 bin liraya varan artışlar sağlacak.

Ali Yalçın, daha sonraki açıklamasında Bakan Bilgin’in aralık ayı enflasyonunun beklenmesi gerektiğine işaret ettiğini belirterek, “Enflasyon rakamı aralık ayını geçtikten sonra ortaya çıkacak rakam yüzde 15-16 belki daha yüksek olabilir. Bakanlık o rakamı görelim yaklaşımında” demişti. 3600 gösterge düzenlemesi de 2022’de çıkacak. Bu düzenleme memur emeklisinin maaşında 1.000 liraya, ikramiyede ise 35 bin liraya varan artışlar sağlacak.

#11
Foto - Bu arada yeni asgari ücrete yapılan yüzde 50.5’lik zamla birlikte tüm ücretli çalışanların asgari ücrete kadar olan gelirlerinden Gelir ve Damga Vergisi kaldırılmıştı. 1 Ocak itibarıyla yeni bir dönem başlayacak. Yeni uygulama, çalışanların maaşına 38-380 lira arasında yansıyacak. Yasal düzenleme tüm çalışanları kapsadığı için vergi istisnasının memur maaşlarına da yansıması olacak.

Bu arada yeni asgari ücrete yapılan yüzde 50.5’lik zamla birlikte tüm ücretli çalışanların asgari ücrete kadar olan gelirlerinden Gelir ve Damga Vergisi kaldırılmıştı. 1 Ocak itibarıyla yeni bir dönem başlayacak. Yeni uygulama, çalışanların maaşına 38-380 lira arasında yansıyacak. Yasal düzenleme tüm çalışanları kapsadığı için vergi istisnasının memur maaşlarına da yansıması olacak.

#12
Foto - Vergi muafiyetiyle memur maaşlarında 300 liraya yakın artış sağlanacaktı. Vergi muafiyetinden düşük maaş alanların daha az etkilendiğini belirten Ali Yalçın, “Mutlaka ama mutlaka ek zam uygulamasının devreye alınması gerekiyor. Vergi muafiyetinde düşük maaş alanlar nasıl daha az etkileniyorsa ve ek zam için de oransal bir artış sağlanacaksa bu, makası daha çok açacaktır. Onun için biz Memur-Sen olarak seyyanen zammı önceliyoruz. Seyyanen bir iyileştirmeye ihtiyaç var. En düşük memur maaşının ücretini yükseltecek parametrelerini tartışmalıyız” demişti.

Vergi muafiyetiyle memur maaşlarında 300 liraya yakın artış sağlanacaktı. Vergi muafiyetinden düşük maaş alanların daha az etkilendiğini belirten Ali Yalçın, “Mutlaka ama mutlaka ek zam uygulamasının devreye alınması gerekiyor. Vergi muafiyetinde düşük maaş alanlar nasıl daha az etkileniyorsa ve ek zam için de oransal bir artış sağlanacaksa bu, makası daha çok açacaktır. Onun için biz Memur-Sen olarak seyyanen zammı önceliyoruz. Seyyanen bir iyileştirmeye ihtiyaç var. En düşük memur maaşının ücretini yükseltecek parametrelerini tartışmalıyız” demişti.

#13
Foto - Son 5 aylık enflasyon yüzde 10.46 (temmuzda yüzde 1.80, ağustosta yüzde 1.12, eylülde yüzde 1.25, ekimde yüzde 2.39, kasımda ise yüzde 3.51 olmuştu). Aralık enflasyonu yüzde 5 olursa 6 aylık enflasyon yüzde 15.99 olur. Aralık enflasyonu yüzde 6.5 olursa 6 aylık enflasyon yüzde 17.64 olur. Aralık enflasyonu yüzde 8 olursa 6 aylık enflasyon yüzde 19.30 olur.

Son 5 aylık enflasyon yüzde 10.46 (temmuzda yüzde 1.80, ağustosta yüzde 1.12, eylülde yüzde 1.25, ekimde yüzde 2.39, kasımda ise yüzde 3.51 olmuştu). Aralık enflasyonu yüzde 5 olursa 6 aylık enflasyon yüzde 15.99 olur. Aralık enflasyonu yüzde 6.5 olursa 6 aylık enflasyon yüzde 17.64 olur. Aralık enflasyonu yüzde 8 olursa 6 aylık enflasyon yüzde 19.30 olur.

#14
Foto - En düşük maaşlar: Yıllık enflasyon formülü hayata geçerse bu oran yüzde 30.05 olacak. Buna göre en düşük emekli aylığı memurda 4 bin 260, esnafta 3 bin 56, çiftçide 2 bin 428 lira olacak. SSK'lılarda en düşük aylık 2000 yılından önce emekli olanlarda 3 bin 412, 2 binden sonra emekli olanlarda ise 2 bin 115 liraya çıkacak.

En düşük maaşlar: Yıllık enflasyon formülü hayata geçerse bu oran yüzde 30.05 olacak. Buna göre en düşük emekli aylığı memurda 4 bin 260, esnafta 3 bin 56, çiftçide 2 bin 428 lira olacak. SSK'lılarda en düşük aylık 2000 yılından önce emekli olanlarda 3 bin 412, 2 binden sonra emekli olanlarda ise 2 bin 115 liraya çıkacak.

#15
Foto - Yıllık kümülatif artışın yüzde 40'a ulaşabileceği de konuşuluyor. SSK ve Bağ-Kurlular geçtiğimiz Temmuz ayında yüzde 8.45 zam almıştı. Zammın yüzde 40'a tamamlanması hayata geçerse Ocak'ta emeklilere yüzde 29.1 zam söz konusu olacak. 6 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur'luların zammı yüzde 14.2 çıkarsa yüzde 13.3'lük ek artış yapılabilecek. En düşük maaşlar: Bu durumda emekli maaşı ensafta 3 bin 33 lira, çiftçide 2 bin 400 lira, 2000 yılından önce emekli olan SSK'lılarda 3 bin 387 lira, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda ise 2 bin 100 liraya ulaşacak.

Yıllık kümülatif artışın yüzde 40'a ulaşabileceği de konuşuluyor. SSK ve Bağ-Kurlular geçtiğimiz Temmuz ayında yüzde 8.45 zam almıştı. Zammın yüzde 40'a tamamlanması hayata geçerse Ocak'ta emeklilere yüzde 29.1 zam söz konusu olacak. 6 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur'luların zammı yüzde 14.2 çıkarsa yüzde 13.3'lük ek artış yapılabilecek. En düşük maaşlar: Bu durumda emekli maaşı ensafta 3 bin 33 lira, çiftçide 2 bin 400 lira, 2000 yılından önce emekli olan SSK'lılarda 3 bin 387 lira, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda ise 2 bin 100 liraya ulaşacak.

#16
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