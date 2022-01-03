Memur ve emekli zammı ne kadar olacak? 2022 memur ve emekli maaşı ne kadar zam alacak?

Vergi muafiyetiyle memur maaşlarında 300 liraya yakın artış sağlanacaktı. Vergi muafiyetinden düşük maaş alanların daha az etkilendiğini belirten Ali Yalçın, “Mutlaka ama mutlaka ek zam uygulamasının devreye alınması gerekiyor. Vergi muafiyetinde düşük maaş alanlar nasıl daha az etkileniyorsa ve ek zam için de oransal bir artış sağlanacaksa bu, makası daha çok açacaktır. Onun için biz Memur-Sen olarak seyyanen zammı önceliyoruz. Seyyanen bir iyileştirmeye ihtiyaç var. En düşük memur maaşının ücretini yükseltecek parametrelerini tartışmalıyız” demişti.