2022-01-03 09:45:16 Memur ve emekli zammı ne kadar olacak? 2022 memur ve emekli maaşı ne kadar zam alacak?
Memur maaşı ne kadar olacak? Emekli zammı ne kadar? 2022 emekliye ne kadar zam yapılacak? Memur 2022 zammı ne kadar? soruları binlerce memur ile milyonlarca SGK, Bağkur, memur emeklisi tarafından merak ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu 2021 aralık ayın enflasyon rakamlarını açıklayacak. Bugün açıklanacak olan enflasyon oranı memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamda etkili olacak. Peki 2022 memur ve emekli zammı ne kadar olacak? İşte 2022 memur ve emekli zam oranları.