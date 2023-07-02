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Ekonomi
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Memur ve emekli zammı ile ilgili o kulis Türkiye’yi salladı! En düşük maaş bu kadar olacak

2023-07-02 13:29:23
Memur ve emekli zammı ile ilgili o kulis Türkiye’yi salladı! En düşük maaş bu kadar olacak

Emekli zammı ve memurun maaş zammı önümüzdeki hafta içerisinde belli olacak. TÜİK 5 Temmuz'da Haziran enflasyonunu açıklayacak. Böylece emekli ve memurun alacağı 6 aylık enflasyon farkı ücreti kesinleşecek. Ardından Meclis'te memur ve emeklilere yapılacak maaş iyileştirmesi yasaları görüşülecek. En düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkartılmasına kesin gözüyle bakılırken, emeklilere ise kademeli zam yapılacak. İşte kademeli maaş zammına göre hangi emekli ne kadar maaş alacak tek tek hesaplandı.

#1
Foto - Memur ve emekli zammı ile ilgili o kulis Türkiye’yi salladı! En düşük maaş bu kadar olacak

Milyonlarca emekli ve memurun beklediği Temmuz ayı geldi. Emekli ve memur Temmuz zammı bu hafta belli olacak. 20 milyon emekli ve memurun alacağı 6 aylık enflasyon farkı zam oranı 5 Temmuz'da belli olacak. TÜİK'in açıklayacağı Haziran ayı enflasyon oranı sonrası 6 aylık rakamlar refah payı hariç kesinleşecek. Ardından emekli ve memur maaşlarında iyileştirme getirecek olan yasa değişiklikleri Meclis gündemine alınacak. 

#2
Foto - Memur ve emekli zammı ile ilgili o kulis Türkiye’yi salladı! En düşük maaş bu kadar olacak

5 Temmuz'da açıklanacak enflasyon rakamlarının ardından Meclis'e gelecek bir torba yasa ile birlikte hem taban maaşlar hem de refah payı oranı yasalaşarak uygulanacak. Temmuz ayında ödenecek tüm maaşlar yeni zamlarla birlikte verilecek.  Özellikle en düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkartılması ile ilgili düzenleme merakla bekleniyor. Yasada 'En düşük memur maaşı 22 bin lira olmuştur" şeklinde bir düzenleme yer alacak. Ancak nasıl uygulanacağı ise yönetmelikle belirlenecek.

#3
Foto - Memur ve emekli zammı ile ilgili o kulis Türkiye’yi salladı! En düşük maaş bu kadar olacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Adnan Ertem Maliye Bakanlığı bürokratları ve SGK yetkilileriyle bu konuda bir toplantı yaptı. Toplantının konusu taban maaşın 22 bin liraya çıkartılması ile ilgili formüller ve SSK Bağ-Kur emeklilerinin 7.500 TL olan en düşük maaşlarının yükseltilmesiydi. Masaya taban maaş artışı ile ilgili birkaç formül geldi. Buna göre şimdi aile yardımı dahil 11.800 lira civarında olan en düşük maaşın öncelikli olarak seyyanen 22 bin lira yapılması ilk formül olarak tartışıldı. Bunun yanında 5 bin lira gibi bir seyyanen zam ve yüzde 30 civarında bir artış ile 22 bin liraya tamamlanması söz konusu oldu. Son formül ise yüzde 86 civarında bir artış ile en düşük maaşın 22 bin lira yapılması olarak belirlendi.

#4
Foto - Memur ve emekli zammı ile ilgili o kulis Türkiye’yi salladı! En düşük maaş bu kadar olacak

Ancak üzerinde en çok durulan konu ise seyyanen zam ve ardından yüzde 30 civarında zam yapılması oldu. Böylece taban maaşlara seyyanen zam ve yüzde 30 zam yapılması diğer tüm memurlara da yüzde 30 zam yapılması formülü benimsendi. Ancak çalışmalar devam ediyor. Maliye Bakanlığı bürokratları rakamlar üzerinde çalışmalarını tamamladıktan sonra konu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak ve son karar verildikten sonra yasal düzenleme olarak Meclis'e gelecek.

#5
Foto - Memur ve emekli zammı ile ilgili o kulis Türkiye’yi salladı! En düşük maaş bu kadar olacak

Memur maaşlarında taban maaşa yapılan artışın emekli memurlar için de geçerli olması formülü de bulunuyor. Böylece en düşük memur maaşı seyyanen zam artı yüzde 30 artış şeklinde yükseltilebilecek. Taban maaşın dışındakiler ise refah payı ile birlikte yüzde 30 zam alacaklar. Ancak bu konuda da çalışmalar devam ediyor ve 5 Temmuz çarşamba günü rakamların kesinleşmesi bekleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde ise taban maaş 5.500 TL'den 7.500 TL'ye çıkartılmıştı. Bu rakamın da yeniden yükseltilmesi üzerinde çalışmalar yapılıyor. Burada en az 1000 TL'lik bir artış öngörülüyor. Böylece en düşük maaş 8.500 TL'ye çıkmış olacak. Ancak burada masaya gelen formüller arasında en düşük emekli maaşının 10 bin lira yapılması da söz konusu olacak.

#6
Foto - Memur ve emekli zammı ile ilgili o kulis Türkiye’yi salladı! En düşük maaş bu kadar olacak

7.500 TL'nin üzerinde maaş alanlar için ise enflasyon ve refah payı dışında bir formül düşünülüyor. Burada kademeli artışlar söz konusu olabilecek. 7.500-10.000 TL arasına yüzde 45, 10.000-15.000 TL arasına yüzde 40 zam gündemde. 15.000 ile 20.000 TL arasına yüzde 35 ve 20 bin TL'den fazla maaşlara da yüzde 30 olmak üzere artış yapılması düşünülüyor. Böylece emeklilerin ve memurların en düşük artışı yüzde 30 olacak. Taban maaş düşünüldüğünde de en yüksek artış yüzde 86'yı bulacak.

#7
Foto - Memur ve emekli zammı ile ilgili o kulis Türkiye’yi salladı! En düşük maaş bu kadar olacak

SSK ve Bağ-Kur kademeli artış 7.500-10.000 TL => E 10.001-15.000 TL => @ 15.001-20.000 TL => 5 20.001 ve üzeri => %0

#8
Foto - Memur ve emekli zammı ile ilgili o kulis Türkiye’yi salladı! En düşük maaş bu kadar olacak

En düşük memur emeklisi maaşı Mevcut maaş: 7.901 TL Yüzde 86 artış ile: 14.695 TL

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