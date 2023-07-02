2023-07-02 13:29:23 Memur ve emekli zammı ile ilgili o kulis Türkiye’yi salladı! En düşük maaş bu kadar olacak
Emekli zammı ve memurun maaş zammı önümüzdeki hafta içerisinde belli olacak. TÜİK 5 Temmuz'da Haziran enflasyonunu açıklayacak. Böylece emekli ve memurun alacağı 6 aylık enflasyon farkı ücreti kesinleşecek. Ardından Meclis'te memur ve emeklilere yapılacak maaş iyileştirmesi yasaları görüşülecek. En düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkartılmasına kesin gözüyle bakılırken, emeklilere ise kademeli zam yapılacak. İşte kademeli maaş zammına göre hangi emekli ne kadar maaş alacak tek tek hesaplandı.