2022-01-02 16:55:31 Memur refah payı ne kadar? Memur refah payı zammı 2022! Memur maaş zammı ve emekli maaş zammı son dakika!
Memur refah payı zammı ne kadar 2022 memur refah payı ne kadar? Enflasyon rakamları, işti, memur ve emekli maaş zamlarını etkilemesi bakımandan hayati öneme sahip olduğundan araştırılmaya başlandı. Enflasyon zammı açıklamasının akabinde memur ve emeklilerin merakla beklediği enflasyon farkları belirlenecek. İşçi, memur ve emeklilere yapılacak 2022 zam oranlarında kriter kabül edilen 2021'in 6 aylık enflasyon rakamı, TÜİK tarafından açıklanarak memur, emekli ve kamu işçi 2022 enflasyon farkı zammı sonrası netleşmiş olacak.