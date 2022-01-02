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Ekonomi
15
Memur refah payı ne kadar? Memur refah payı zammı 2022! Memur maaş zammı ve emekli maaş zammı son dakika!

2022-01-02 16:55:31
Memur refah payı ne kadar? Memur refah payı zammı 2022! Memur maaş zammı ve emekli maaş zammı son dakika!

Memur refah payı zammı ne kadar 2022 memur refah payı ne kadar? Enflasyon rakamları, işti, memur ve emekli maaş zamlarını etkilemesi bakımandan hayati öneme sahip olduğundan araştırılmaya başlandı. Enflasyon zammı açıklamasının akabinde memur ve emeklilerin merakla beklediği enflasyon farkları belirlenecek. İşçi, memur ve emeklilere yapılacak 2022 zam oranlarında kriter kabül edilen 2021'in 6 aylık enflasyon rakamı, TÜİK tarafından açıklanarak memur, emekli ve kamu işçi 2022 enflasyon farkı zammı sonrası netleşmiş olacak.

#1
Foto - Memur maaş zammı ve emekli maaş zammı belli oluyor! 2022 memur ve emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak? Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği an geliyor. Emekli ve memurlar yarın açıklanacak enflasyon rakamlarına kilitlendi. Milyonlarca memur ve emeklinin gözü ve kulağı TÜİK tarafından açıklanacak olan enflasyon rakamında. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak. Memurlara yapılacak ek zam görüşmelerinin de enflasyon rakamı belli olduktan sonra başlaması bekleniyor.

Memur maaş zammı ve emekli maaş zammı belli oluyor! 2022 memur ve emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak? Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği an geliyor. Emekli ve memurlar yarın açıklanacak enflasyon rakamlarına kilitlendi. Milyonlarca memur ve emeklinin gözü ve kulağı TÜİK tarafından açıklanacak olan enflasyon rakamında. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak. Memurlara yapılacak ek zam görüşmelerinin de enflasyon rakamı belli olduktan sonra başlaması bekleniyor.

#2
Foto - Başta işçi, memur ve emekliler olmak üzere milyonlarca kişiyi ilgilendiren aralık ayı enflasyon rakamı, TÜİK tarafından yarın açıklanacak. Aralık ayı enflasyonuyla 2021'in temmuz-aralık dönemine ait enflasyon oranı da netleşecek. Toplu sözleşmelerde dikkate alınan söz konusu 6 aylık enflasyon verisi, milyonlarca kişinin gelirini doğrudan ve dolaylı olarak etkileyecek. Kamu görevlilerine yapılacak ek zam için görüşmelerin bu hafta başlaması bekleniyor.

Başta işçi, memur ve emekliler olmak üzere milyonlarca kişiyi ilgilendiren aralık ayı enflasyon rakamı, TÜİK tarafından yarın açıklanacak. Aralık ayı enflasyonuyla 2021'in temmuz-aralık dönemine ait enflasyon oranı da netleşecek. Toplu sözleşmelerde dikkate alınan söz konusu 6 aylık enflasyon verisi, milyonlarca kişinin gelirini doğrudan ve dolaylı olarak etkileyecek. Kamu görevlilerine yapılacak ek zam için görüşmelerin bu hafta başlaması bekleniyor.

#3
Foto - Memura refah payı ne kadar? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, memurlara sosyal refah düzenlemesi yapılacağını duyurmuştu. Bakan Vedat Bilgin, kamu çalışanları için enflasyonun üzerinde bir ücret artışı olacağını söylemişti. Enflasyon oranının doğrudan etkileyeceği kesimlerin başında işçi, memur ve emekliler gelecek. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'nde (2020-2021) 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisi için 2021 yılında 3+3 zam kararı vermişti.

Memura refah payı ne kadar? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, memurlara sosyal refah düzenlemesi yapılacağını duyurmuştu. Bakan Vedat Bilgin, kamu çalışanları için enflasyonun üzerinde bir ücret artışı olacağını söylemişti. Enflasyon oranının doğrudan etkileyeceği kesimlerin başında işçi, memur ve emekliler gelecek. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'nde (2020-2021) 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisi için 2021 yılında 3+3 zam kararı vermişti.

#4
Foto - Buna göre, memur maaşlarına yüzde 3'ün yanında enflasyon farkı da uygulanacak. Bu zammın üzerine, memur konfederasyonlarının 2021'de ekonomideki dalgalanma nedeniyle talep ettiği refah payının da gündeme gelmesi bekleniyor. Bu hesaplama, aynı sözleşme kapsamındaki memur emeklileri için de geçerli olacak. Yaklaşık 8,5 milyon emekli ve hak sahibinin aylıkları da bu yılın ikinci 6 ayına ait enflasyon rakamıyla belirlenecek. İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları, 6 aylık enflasyon oranında zamlanacak.

Buna göre, memur maaşlarına yüzde 3'ün yanında enflasyon farkı da uygulanacak. Bu zammın üzerine, memur konfederasyonlarının 2021'de ekonomideki dalgalanma nedeniyle talep ettiği refah payının da gündeme gelmesi bekleniyor. Bu hesaplama, aynı sözleşme kapsamındaki memur emeklileri için de geçerli olacak. Yaklaşık 8,5 milyon emekli ve hak sahibinin aylıkları da bu yılın ikinci 6 ayına ait enflasyon rakamıyla belirlenecek. İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları, 6 aylık enflasyon oranında zamlanacak.

#5
Foto - Kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçinin ücretlerine de 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ne göre, 2021'in ikinci 6 ayında yüzde 5 artı enflasyon farkı oranında zam yapılacak. TÜİK verilerine göre, 2021'in ilk altı ayında (ocak-haziran) enflasyon oranı yüzde 8,45 olmuş, böylece memur ve memur emeklileri için bu dönemde yüzde 5,45 düzeyinde enflasyon farkı ortaya çıkmıştı.

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçinin ücretlerine de 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ne göre, 2021'in ikinci 6 ayında yüzde 5 artı enflasyon farkı oranında zam yapılacak. TÜİK verilerine göre, 2021'in ilk altı ayında (ocak-haziran) enflasyon oranı yüzde 8,45 olmuş, böylece memur ve memur emeklileri için bu dönemde yüzde 5,45 düzeyinde enflasyon farkı ortaya çıkmıştı.

#6
Foto - Temmuz-kasım döneminde enflasyon yüzde 10,4 oranında gerçekleşti. Aralık ayı enflasyonuyla 2021'in ikinci 6 aylık dönemine ait enflasyon rakamı netleşecek. Enflasyonun aralıkta kabaca yüzde 3-5 arasında gelmesi durumunda SSK ve Bağkur emeklilerinin son 1 yılda alacağı zam toplamı yüzde 24-26 arasında olacak. Ek zam ne kadar? ocakta yüzde 31.55 (40-8.45) oranında zam yapılması bekleniyor.

Temmuz-kasım döneminde enflasyon yüzde 10,4 oranında gerçekleşti. Aralık ayı enflasyonuyla 2021'in ikinci 6 aylık dönemine ait enflasyon rakamı netleşecek. Enflasyonun aralıkta kabaca yüzde 3-5 arasında gelmesi durumunda SSK ve Bağkur emeklilerinin son 1 yılda alacağı zam toplamı yüzde 24-26 arasında olacak. Ek zam ne kadar? ocakta yüzde 31.55 (40-8.45) oranında zam yapılması bekleniyor.

#7
Foto - Memur emeklisi ne kadar refah payı alacak? Emekli Sandığı’na bağlı memur emeklileri de benzer bir refah düzenlemesinden pay alacak. Onlar da temmuzda yüzde 8.45 zam almıştı ve ocaktaki toplu sözleşme zammıyla alacakları toplam zam da son 1 yılda yüzde 26-28 seviyesinde olacak. Bunun yüzde 40 zamma tamamlanması için de ek yüzde 10 zam yapılabileceği hesaplanıyor.

Memur emeklisi ne kadar refah payı alacak? Emekli Sandığı’na bağlı memur emeklileri de benzer bir refah düzenlemesinden pay alacak. Onlar da temmuzda yüzde 8.45 zam almıştı ve ocaktaki toplu sözleşme zammıyla alacakları toplam zam da son 1 yılda yüzde 26-28 seviyesinde olacak. Bunun yüzde 40 zamma tamamlanması için de ek yüzde 10 zam yapılabileceği hesaplanıyor.

#8
Foto - AA Finans'ın 21 ekonomistin katılımıyla yaptığı aralık enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketine göre, bu oran ortalama yüzde 8,54 olmuştu. Bu tahminin (yüzde 8,54) gerçekleşmesi halinde 2021'in ikinci 6 aylık enflasyonu için oran yüzde 19 düzeyinde olacak.

AA Finans'ın 21 ekonomistin katılımıyla yaptığı aralık enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketine göre, bu oran ortalama yüzde 8,54 olmuştu. Bu tahminin (yüzde 8,54) gerçekleşmesi halinde 2021'in ikinci 6 aylık enflasyonu için oran yüzde 19 düzeyinde olacak.

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