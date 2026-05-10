Mehmetçiğe “robot yoldaş” geliyor! BARKAN 3 için geri sayım başladı! İşte insan aklına sahip ilk insansız savaşçı
HAVELSAN tarafından geliştirilen ve "insan aklına sahip bir sistem" olarak tanımlanan insansız kara aracı BARKAN 3, SAHA 2026 fuarında ilk kez görücüye çıkarak tüm dikkatleri üzerine çekti. Gelişmiş otonom kabiliyetleri, yüksek hareket kabiliyeti ve üzerine entegre edilen silah sistemleriyle donatılan BARKAN 3'ün, önümüzdeki 1-2 ay içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmesi bekleniyor.