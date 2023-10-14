Mehmet Metiner’i hiç böyle görmediniz! Açtı ağzını yumdu gözünü! Şu ikiyüzlülüğe bakın şu ikiyüzlülüğe

İkinci bölüğü, HAMAS üzerinden HAMAS’ın bu eylemiyle aslında İsrail’in zulmünün çoğalmasına sebebiyet verdiğini iddia ederek güya Filistin’den yana görünüp İsrail’in barbarlığının müsebbibi olarak HAMAS’ı gösterenlerden oluşuyor. Gizli İsrailciler! İkinci bölükten olanlardan kimileri de içimizde bizim maalesef. Onlardan kimileri aleni biçimde Filistinli kardeşlerimize yaptığımız yardımları başa kakmaktan kaçınmadı. “Bizim gönderdiklerimiz, bizim yaptıklarımız olmasa” diyecek kadar ileri gitti. “Siz kimsiniz ki, gücünüz ne ki, neye güvenerek bu saldırıda bulunup Filistinlilerin daha çok öldürülmelerine sebebiyet veriyorsunuz” demekten geri durmadı. Ben şahsen birinci kategorideki İsrailcileri, sureti haktan görünen ikinci türdeki İsrailci-Amerikancı tiplere tercih ederim. Hiç değilse açıktan ve çekinmeden saflarını belli ediyorlar. Asıl tehlikelileri sureti haktan görünenler. Yani gizli İsrailciler! Önerdikleri şey ne Filistinli kardeşlerimize? Oturun oturduğunuz yerde! İsrail’in işgaline ve zulmüne ses çıkarmayınız! Bacılarınız tecavüze uğrasa bile, anneleriniz ve çocuklarınız nâhak yere öldürülse bile, kutsallarınız ayaklar altına alınsa bile, topraklarınız işgal altında olsa bile sakın ses etmeyiniz! Size tanınanla yetininiz! Bu mu yani? Yazıklar olsun, lanet olsun cümlenize! Filistinli Müslümanların kaybedeceği neyi kaldı ki! Kendi topraklarında köle gibi yaşamaktan başka! Topraklarını, kutsallarını ve haysiyetlerini canları pahasına korumak için cihad ettiklerinde de o içimizdeki İsrailciler kalkıp kendilerini suçluyorlar bir de utanmadan-arlanmadan. Biz Mavi Marmara katliamından tanıyoruz onları.