Meğerse yanlış yapıyormuşuz: Karın yağlarını cayır cayır yakan yöntem! Yeni araştırma şaşırttı:
Karın yağlarını cayır cayır yakan yöntem artık belli oldu.
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Karın yağlarını cayır cayır yakan yöntem artık belli oldu.
Yeni bir araştırma, vücuttaki fazla yağlardan kurtulmanın en etkili yöntemini ortaya koydu. Bulgulara göre diyet ve düzenli egzersizin birlikte uygulanması, özellikle iç organların çevresinde biriken zararlı yağların azaltılmasında en başarılı sonucu sağlıyor.
Araştırmacılar, sağlıklı beslenme ile düzenli fiziksel aktivitenin bir arada uygulanmasının, en riskli yağ türlerinden biri olan visseral yağın birikimini azaltmada önemli rol oynadığını belirtiyor. Yeni araştırmaya göre bu ikili yaklaşım, iç organların çevresinde depolanan zararlı yağ miktarını azaltarak metabolik hastalık riskini de düşürebilir.
Uzmanlar, kilo vermenin tek başına yeterli olmadığını, yağın vücutta hangi bölgede depolandığının da sağlık üzerinde büyük etkisi bulunduğunu vurguluyor. Bilim insanları, özellikle organların çevresinde biriken yağların ciddi sağlık sorunlarıyla yakından ilişkili olduğuna dikkat çekiyor.
Cilt altı yağ, derinin hemen altında bulunan ve elle hissedilebilen yağ dokusunu ifade ediyor. Buna karşın, karın bölgesinde iç organların çevresinde biriken visseral yağ ise çok daha büyük bir sağlık riski taşıyor. Uzmanlara göre bu yağ türü, kalp hastalıkları ve tip 2 diyabet başta olmak üzere birçok metabolik rahatsızlıkla yakından bağlantılı.
Araştırmanın yazarlarından, Dr. Shayan Aryannezhad ise vücut ağırlığının tek başına sağlık durumunu yansıtmadığını vurgulayarak, "İnsanlar vücut ağırlığındaki değişimlerden bahsederken çoğu zaman tartıdaki tek bir sayıya atıfta bulunur. Oysa her kilo kaybı ya da artışı aynı değildir" ifadelerini kullandı.
"Yalnızca kiloyu değil, vücutta yağın ne kadarının ve nerede depolandığının da iyileştirilmesi için daha iyi bir beslenmeyi daha fazla fiziksel aktiviteyle birleştirmenin etkili bir yol olduğunu gördük" diye ekledi.
Araştırmada, sağlıklı beslenen veya düzenli egzersiz yapan kişilerin hem cilt altı hem de visseral yağ birikiminin daha yavaş arttığı, ayrıca karaciğer yağlanması risklerinin de yaşam tarzını değiştirmeyenlere göre daha düşük olduğu belirlendi. En dikkat çekici sonuç ise sağlıklı beslenme ile egzersizi birlikte uygulayan grupta görüldü. Bu kişilerin, daha sağlıksız yaşam tarzına sahip olanlara kıyasla ortalama 1,9 kilogram daha az toplam vücut yağı ve 150 gram daha az visseral yağ biriktirdiği tespit edildi.
Araştırmacılar, bu farkın toplam vücut yağında yaklaşık yüzde 7, visseral yağda ise yüzde 16 daha düşük yağlanmaya karşılık geldiğini belirtti.
Araştırmacılar, yaygın olarak kullanılan vücut kitle indeksi (VKİ) dikkate alındığında bile, sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz ile visseral yağdaki azalma arasındaki güçlü ilişkinin devam ettiğini ortaya koydu.
Bu bulgu, daha sağlıklı bir yaşam tarzı benimseyen kişilerde kilo kaybından bağımsız olarak ilk olumlu değişimin, sağlık açısından en riskli yağ türlerinden biri olan visseral yağın azalması olduğunu gösteriyor. Araştırmanın yazarlarından, Dr. Nita Forouhi, elde edilen bulguların özellikle orta yaşta sağlıklı beslenme ve düzenli egzersizin yalnızca kilo vermeye değil, metabolik hastalık riskini azaltmaya ve daha sağlıklı yaşlanmayı desteklemeye de katkı sağlayabileceğini gösterdiğini belirtti. Forouhi, "Sağlıksız beslenmeyi ve hareketsizliği teşvik eden ortamlarda yaşamanın getirdiği zorluklara rağmen, hem daha sağlıklı beslenmeye hem de enerji harcamasının artmasına yol açan küçük ve sürdürülebilir değişiklikler yapmanın faydası var" dedi.
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