Meğerse yanlış yapıyormuşuz: Karın yağlarını cayır cayır yakan yöntem! Yeni araştırma şaşırttı:

Bu bulgu, daha sağlıklı bir yaşam tarzı benimseyen kişilerde kilo kaybından bağımsız olarak ilk olumlu değişimin, sağlık açısından en riskli yağ türlerinden biri olan visseral yağın azalması olduğunu gösteriyor. Araştırmanın yazarlarından, Dr. Nita Forouhi, elde edilen bulguların özellikle orta yaşta sağlıklı beslenme ve düzenli egzersizin yalnızca kilo vermeye değil, metabolik hastalık riskini azaltmaya ve daha sağlıklı yaşlanmayı desteklemeye de katkı sağlayabileceğini gösterdiğini belirtti. Forouhi, "Sağlıksız beslenmeyi ve hareketsizliği teşvik eden ortamlarda yaşamanın getirdiği zorluklara rağmen, hem daha sağlıklı beslenmeye hem de enerji harcamasının artmasına yol açan küçük ve sürdürülebilir değişiklikler yapmanın faydası var" dedi.