2023-08-30 09:52:26 Mavi Ay Hatay'da böyle görüntülendi
Mavi ay, Hatay'ın Samandağ ilçesinde görsel şölen oluşturdu.
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Mavi ay, Hatay'ın Samandağ ilçesinde görsel şölen oluşturdu.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, 'Mavi Ay' gökyüzünde görsel şölen oluşturdu.
Gök bilimciler tarafından bir takvim ayında yaşanan ikinci Dolunay olarak; Mavi Ay şeklinde tanımlanan nadir doğa olayı, sabaha karşı gerçekleşti.
Mavi Ay aslında mavi renkte olmamakla birlikte bu terim, bir ay içinde ikinci bir dolunayı ifade ediyor.
Normalde süper Ay'lar ortalama bir dolunaydan yaklaşık yüzde 16 daha parlak ve yüzde 7 daha büyük görünüyor.
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