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Yaşam
8
Mavi Ay Hatay'da böyle görüntülendi

2023-08-30 09:52:26
Mavi Ay Hatay'da böyle görüntülendi

Mavi ay, Hatay'ın Samandağ ilçesinde görsel şölen oluşturdu.

#1
Foto - Mavi Ay Hatay'da böyle görüntülendi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, 'Mavi Ay' gökyüzünde görsel şölen oluşturdu.

#2
Foto - Mavi Ay Hatay'da böyle görüntülendi

Gök bilimciler tarafından bir takvim ayında yaşanan ikinci Dolunay olarak; Mavi Ay şeklinde tanımlanan nadir doğa olayı, sabaha karşı gerçekleşti.

#3
Foto - Mavi Ay Hatay'da böyle görüntülendi

Mavi Ay aslında mavi renkte olmamakla birlikte bu terim, bir ay içinde ikinci bir dolunayı ifade ediyor.

#4
Foto - Mavi Ay Hatay'da böyle görüntülendi

Normalde süper Ay'lar ortalama bir dolunaydan yaklaşık yüzde 16 daha parlak ve yüzde 7 daha büyük görünüyor.

#5
Foto - Mavi Ay Hatay'da böyle görüntülendi

#6
Foto - Mavi Ay Hatay'da böyle görüntülendi

#7
Foto - Mavi Ay Hatay'da böyle görüntülendi

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