  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Otomotiv
9
Matrah düzenlemesi ile fiyatlarda inanılmaz düşüş! İşte Türkiye 2022 en ucuz sıfır otomobiller…

2022-11-30 18:43:56
Matrah düzenlemesi ile fiyatlarda inanılmaz düşüş! İşte Türkiye 2022 en ucuz sıfır otomobiller…

Matrah düzenlemesinin ardından otomobil fiyatları araştırma konusu oldu. Bu düzenleme ile 1600 cc’ye kadar motor hacmine sahip olan otomobillerin matrah alt limiti 184 bin lira oldu. Üst limit ise 280 bin liraya kadar çıktı. ÖTV Matrah artırımı ile bazı sıfır otomobiller, yüzde 50,60, ve 70 matrahlarına girmiş oldu. Yapılan artırım sonrasında 8 aracın fiyatı 400 bin TL’nin altını gördü. İşte, Türkiye 2022 en ucuz sıfır otomobiller…

#1
Foto - Matrah düzenlemesi ile fiyatlarda inanılmaz düşüş! İşte Türkiye 2022 en ucuz sıfır otomobiller…

Hyundai i10: 300 bin 566 TL

#2
Foto - Matrah düzenlemesi ile fiyatlarda inanılmaz düşüş! İşte Türkiye 2022 en ucuz sıfır otomobiller…

Fiat Egea Cross - 387 bin 700 TL

#3
Foto - Matrah düzenlemesi ile fiyatlarda inanılmaz düşüş! İşte Türkiye 2022 en ucuz sıfır otomobiller…

Fiat Egea Sedan - 355 bin 800 TL

#4
Foto - Matrah düzenlemesi ile fiyatlarda inanılmaz düşüş! İşte Türkiye 2022 en ucuz sıfır otomobiller…

Fiat Egea Hatchback - 377 bin 800 TL

#5
Foto - Matrah düzenlemesi ile fiyatlarda inanılmaz düşüş! İşte Türkiye 2022 en ucuz sıfır otomobiller…

Hyundai i20 - 364 bin 520 TL

#6
Foto - Matrah düzenlemesi ile fiyatlarda inanılmaz düşüş! İşte Türkiye 2022 en ucuz sıfır otomobiller…

Renault Clio - 373 bin TL

#7
Foto - Matrah düzenlemesi ile fiyatlarda inanılmaz düşüş! İşte Türkiye 2022 en ucuz sıfır otomobiller…

Kia Picanto - 369 bin 420 TL

#8
Foto - Matrah düzenlemesi ile fiyatlarda inanılmaz düşüş! İşte Türkiye 2022 en ucuz sıfır otomobiller…

Renault Taliant - 372 bin TL

Akaryakıt fiyatları için kötü haber geldi! Araç sahipleri bu kez üzülecek
Ekonomi

Akaryakıt fiyatları için kötü haber geldi! Araç sahipleri bu kez üzülecek

Son günlerde düşüş trendine giren petrol fiyatları Çin'de yaşanan koronavirüs gelişmelerinin ardından yeniden yükselişe geçti. Bu durumun ak..
Dünyaca ünlü bankadan dolar tahmini
Ekonomi

Dünyaca ünlü bankadan dolar tahmini

ABD'li banka JPMorgan'ın analistleri, güçlü dolar döneminin yakın zamanda sona erebileceğini belirtti.
Türkiye ve BAE arasında sürpriz anlaşma! Resmen kuruluyor
Dünya

Türkiye ve BAE arasında sürpriz anlaşma! Resmen kuruluyor

Son dönemde önemli anlaşmaların yapıldığı Türkiye ve BAE arasında bu kez Ortak Stratejik Güvenlik Diyaloğu (OSGD) mekanizması kurulması kar..
AİHM'den bir skandal daha! Teröristbaşı Öcalan'ın talebini kabul ettiler
Gündem

AİHM'den bir skandal daha! Teröristbaşı Öcalan'ın talebini kabul ettiler

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanarak tutuklandığı süreçte "hak ihlalleri" olduğu iddiasına ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne ..
İzleyen
Gündem

İzleyen "Hak etmişsin" diyor! Uçkur düşkününden rezil itiraf

İstanbul Kadıköy'de sokak röportajında ağızları açık bırakan bir olay yaşandı. Ekonominin durumu sorulan bir vatandaş, "Kadınlar benden 400 ..
Ekrem İmamoğlu ile ilgili ortalığı ayağa kaldıracak iddia! Bütün Türkiye bunu konuşacak
Medya

Ekrem İmamoğlu ile ilgili ortalığı ayağa kaldıracak iddia! Bütün Türkiye bunu konuşacak

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun belediye bünyesinde 'alternatif teşkilat'..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23