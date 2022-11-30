Matrah düzenlemesi ile fiyatlarda inanılmaz düşüş! İşte Türkiye 2022 en ucuz sıfır otomobiller…

Matrah düzenlemesinin ardından otomobil fiyatları araştırma konusu oldu. Bu düzenleme ile 1600 cc’ye kadar motor hacmine sahip olan otomobillerin matrah alt limiti 184 bin lira oldu. Üst limit ise 280 bin liraya kadar çıktı. ÖTV Matrah artırımı ile bazı sıfır otomobiller, yüzde 50,60, ve 70 matrahlarına girmiş oldu. Yapılan artırım sonrasında 8 aracın fiyatı 400 bin TL’nin altını gördü. İşte, Türkiye 2022 en ucuz sıfır otomobiller…