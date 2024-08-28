2024-08-28 14:26:08 MasterChef yarışmacılarının haftalık ücretleri olay oldu!
MasterChef'in yarışmacılarının aldığı haftalık ücret gündeme geldi.
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MasterChef'in yarışmacılarının aldığı haftalık ücret gündeme geldi.
Yarışmacıların yemeklerinin konuşulduğu programda bu kez aldıkları ücretler gündeme geldi.
Yarışmacıların bölüm başı aldığı ücret kesin olarak bilinmiyor.
Ancak her bir yarışmacıya barınma da dahil belli bir ücret ödendiği konuşuluyor.
Her ne kadar bu konularda resmi bir açıklama olmasa da fan sayfaları ve programa dair kaynak gösterilen sosyal medya sayfalarında yorumlar yapılıyor.
Bir sosyal medya kullanıcısının iddiasına göre, yarışmacıların haftalık aldığı ücretler şöyle:
Haftalık 50 bin ile 100 bin arası değişiyor. Herkese aynı parayı vermiyorlar.
Daha önce Survivor'ın bir sezonluk maliyetini açıklayan Acun Ilıcalı, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Survivor'ın bir sezonu 12-13 milyon dolara mal oluyor, bunu yapabilmemiz için sürenin biraz uzun olması gerekiyor"
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