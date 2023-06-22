MasterChef All Star'da skandal! Kendini kesti

DALGA GEÇTİLER Danilo Zanna, "Bu elim çok kanıyor" diye sızlanan genç yarışmacıyı fark etti ve "Çok acıyor mu?" diye sordu. Sedat'ın "Evet" yanıtını vermesi üzerine "Doktor" diye bağıran Danilo Zanna izleyenlere kahkaha attırdı. Yarışmacının yarası üzerinden esprili dille şaklabanlık yapıp izleyenlere kahkaha attıran Danilo Zanna tepki çekti.