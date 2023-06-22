2023-06-22 09:05:05 MasterChef All Star'da skandal! Kendini kesti
Acun Ilıcalı’nın yurtdışından devşirerek Türkiye’de yayınladığı MasterChef yarışmasında, skandal anlar yaşandı.
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Acun Ilıcalı’nın yurtdışından devşirerek Türkiye’de yayınladığı MasterChef yarışmasında, skandal anlar yaşandı.
TV8’de yayınlanan MasterChef yarışmasında, bugüne kadar yarışan eski yarışmacılar ana kadroya girmek için çabaladı. Bu yarışmacılardan bir tanesi ise talihsiz bir kaza yaşadı.
Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Ömür Akkor tarafından tanınan süre zarfında istenen yemeği yapmaya çalışan Sedat, enginar doğrarken elini de kesti.
DALGA GEÇTİLER Danilo Zanna, "Bu elim çok kanıyor" diye sızlanan genç yarışmacıyı fark etti ve "Çok acıyor mu?" diye sordu. Sedat'ın "Evet" yanıtını vermesi üzerine "Doktor" diye bağıran Danilo Zanna izleyenlere kahkaha attırdı. Yarışmacının yarası üzerinden esprili dille şaklabanlık yapıp izleyenlere kahkaha attıran Danilo Zanna tepki çekti.
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