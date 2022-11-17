Maşallah! 3'üzü olan baba gülmekten kırdı geçirdi

"Sürecimiz iyi geçti" 27 yaşındaki anne Seda Hisarkaya, 2 yıldır evli olduklarını ve üçüz gebeliği öğrendiklerinde büyük şok yaşadıklarını anlattı. Araştırmaları sonucu takiplerine Memorial Hastanesi’nde devam etmeye karar verdiklerini kaydeden Hisarkaya, “Gebelik sürecimiz doktorumuzla çok iyi geçti. Korkumuz olmadı. Üçüzlerimizin sağlık durumları iyi gitti ve riskleri hep atlattık. 28. haftada doğumumuz gerçekleşti. Şu an çok mutluyuz, birazcık da üzgünüz. Önemli olan onların sağlık durumunun iyi olmasıdır. Şu an iyiler, sağlıkla gelsinler. Başka bir şey istemiyoruz” dedi. İlk tahlil verdiğinde bir bebek beklediğini söyleyen anne Hisarkaya, “Doktor muayenesine gittiğimde iki tane kese olduğunu söylediklerinde şok geçirdik. İki hafta sonra bir daha gittik, bu kez 3 bebek olduğu söylenince bir şok daha geçirdik. Hocamız ‘Dördüncüyü arıyorum karnında’ deyince ayrı bir şok geçirdik. Çok şükür 4'üncü çıkmadı, 3’te kaldık. Çok heyecanlı bir serüvendi. O an nasıl yapacağız edeceğiz diye düşündük. Ama şu an iyiki de üçüyle devam etmişiz diyoruz” diye konuştu.