Maşallah! 3'üzü olan baba gülmekten kırdı geçirdi

"2 hafta kendime gelemedim" Baba Nuri Hisarkaya ise, hayatında bir daha yaşayamayacağı bir süreci geride bıraktığını ifade ederek, “Her sefer geldiğimde yeni bir heyecan, duygu yaşadım. Bir bebek diye yola çıktık ama her seferinde başka şeyler duydum. Alışamadım. Üç tane çocuğunuz olacak dediler. Başından sonuna zorlu oldu ama şu an her şey çok güzel. Üçüncü dediler, her şeyi üç görmeye başladım. Ayrıca her şeyi 3’le çarptım. İki hafta kendime gelemedim. Duygularım çok değişti. Allah’tan 3’te son bulduk. Güzeldi her şey” dedi.