Mart ayında imzalar atılıyor! Devasa projede kilit aktör Türkiye

Bayraktar, GES projelerindeki yerlilik oranına ilişkin soruya şöyle yanıt verdi: "Bakanlık olarak bizim temel hedefimiz, Türkiye'de ucuz enerjiyi vatandaşlarımıza verebilmek. Bunu yaparken bütüncül bakıyoruz. YEKA modelinin çıkışında da bu var. Hatırlarsanız ilk Karaman'a başladığımızda firmalara 'Türkiye'de üretim yapacak tesisi ingottan başlayarak kuracaksınız.' dedik. Enerji Bakanlığı olarak hep bu işe bütüncül baktık çünkü yenilenebilir enerji için gerekli ekipmanı ithal ettiğiniz zaman yine dışa bağımlılık ve dışa giden bir döviz söz konusu. YEKA modellerinde devam ediyoruz. Onun dışında Sanayi Bakanlığımızın bu alanda teşvikleri var."