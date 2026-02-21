Mart ayında imzalar atılıyor! Devasa projede kilit aktör Türkiye
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye ve Bulgaristan’ı kapsayan "Yeşil Enerji Koridoru" projesinde Mart ayında yeni bir aşamaya geçileceğini duyurdu. Nahçıvan’da üretilen yenilenebilir elektriğin Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşınmasını hedefleyen projeye, normalleşme süreciyle birlikte Ermenistan’ın da dahil olabileceği sinyali verildi. Türkiye’nin 2050 yılına kadar 20 bin megavatlık nükleer kapasite hedeflediğini de belirten Bayraktar, enerjide dışa bağımlılığı bitirecek stratejik adımları paylaştı.