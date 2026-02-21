  • İSTANBUL
Mart ayında imzalar atılıyor! Devasa projede kilit aktör Türkiye

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye ve Bulgaristan’ı kapsayan "Yeşil Enerji Koridoru" projesinde Mart ayında yeni bir aşamaya geçileceğini duyurdu. Nahçıvan’da üretilen yenilenebilir elektriğin Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşınmasını hedefleyen projeye, normalleşme süreciyle birlikte Ermenistan’ın da dahil olabileceği sinyali verildi. Türkiye’nin 2050 yılına kadar 20 bin megavatlık nükleer kapasite hedeflediğini de belirten Bayraktar, enerjide dışa bağımlılığı bitirecek stratejik adımları paylaştı.

Bakan Bayraktar, İstanbul'da düzenlenen Sivas ve Taşeli Güneş Enerjisi Santrali Projeleri İmza Töreni'nin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Dünyada hızla artan elektrik talebine ve Türkiye'nin de ciddi talep artışıyla karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Bayraktar, "Bugün imzaladığımız proje bunun için önemli çünkü 2 bin megavatlık yeni bir gücü ve yenilenebilir enerjiyi bize sağlamış olacak." diye konuştu.

Bayraktar, artan talebe paralel olarak enerji altyapısının da güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, 2035'te güneş ve rüzgarda 120 bin megavat hedefi doğrultusunda yaklaşık 30 milyar dolarlık altyapı yatırımının planlandığını dile getirdi.

Yenilenebilir enerji yatırımlarıyla ucuz, kesintisiz ve kaliteli elektrik arzının hedeflendiğini anlatan Bayraktar, Sivas ve Taşeli'nde planlanan GES yatırımlarının Türkiye'nin elektrik maliyetlerini düşürecek projelerden biri olarak öne çıktığını söyledi.

Bayraktar, GES projelerindeki yerlilik oranına ilişkin soruya şöyle yanıt verdi: "Bakanlık olarak bizim temel hedefimiz, Türkiye'de ucuz enerjiyi vatandaşlarımıza verebilmek. Bunu yaparken bütüncül bakıyoruz. YEKA modelinin çıkışında da bu var. Hatırlarsanız ilk Karaman'a başladığımızda firmalara 'Türkiye'de üretim yapacak tesisi ingottan başlayarak kuracaksınız.' dedik. Enerji Bakanlığı olarak hep bu işe bütüncül baktık çünkü yenilenebilir enerji için gerekli ekipmanı ithal ettiğiniz zaman yine dışa bağımlılık ve dışa giden bir döviz söz konusu. YEKA modellerinde devam ediyoruz. Onun dışında Sanayi Bakanlığımızın bu alanda teşvikleri var."

Bakan Bayraktar, "Bizim için hedef, 2 milyar dolar civarında olacak yatırımın yüzde 50'sinin Türkiye'de yapılması. O yerlilik hedefinden hiç vazgeçmiyoruz böyle bir projede bile. Vazgeçsek belki daha ucuz fiyatlara da elektrik almamız söz konusu olabilirdi." ifadelerini kullandı. Projeye uluslararası finans kuruluşlarının ilgi gösterdiğini belirten Bayraktar, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Uluslararası Finans Kurumunu (IFC) işaret etti.

Yenilenebilir enerjide yeni hükümetler arası anlaşma ihtimaline ilişkin soru üzerine Bayraktar, "Özellikle hükümetler arası anlaşmalarla yapmaya çalıştığımız, burada mesela, Türkiye'nin en ucuz elektriğini 25 yıl boyunca sabit fiyatlı, herhangi bir eskalasyon olmadan alma imkanı. Bize farklı değer katabileceğini düşündüğümüz ikili anlaşmaları bundan sonra da yapabiliriz. Bu sene içerisinde de yapabiliriz. Böyle planlamalar içerisindeyiz." bilgisini paylaştı. Azerbaycan'la enerji işbirliğinin doğal gazla sınırlı olmadığına dikkati çeken Bayraktar, "Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye ve Bulgaristan olarak bir yeşil koridor ve özellikle Nahçıvan'da yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektriğin Türkiye'ye ve Avrupa'ya ihracının içerisinde olduğu bir proje var. İlk imzaları atmıştık. Mart başındaki Güney Gaz Koridoru toplantısında bir sonraki aşamaya getirmeyi hedefliyoruz." dedi.

