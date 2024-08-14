2024-08-14 16:26:31 Mars'ta inanılmaz keşif: Kayalıkların içinden çıktı!
Bilim adamları, "Kızıl gezegen" Mars'taki kayalıkların içinde sıvı su rezervuarının keşfedildiğini açıkladı. Mars'ta sıvı su rezervuarı keşfedilmesine ilişkin BBC'ye konuşan California Berkeley Üniversitesinden Michael Manga, Dünya'da su ararken aynı teknikleri kullandıklarını ifade ederek "Su, bir gezegenin oluşumunu şekillendiren en önemli moleküldür. Ulaştığımız yeni bulgular 'Mars'taki su nereye gitti?' sorusunun cevabı olabilir." dedi.