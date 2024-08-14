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Mars'ta inanılmaz keşif: Kayalıkların içinden çıktı!

2024-08-14 16:26:31
Mars'ta inanılmaz keşif: Kayalıkların içinden çıktı!

Bilim adamları, "Kızıl gezegen" Mars'taki kayalıkların içinde sıvı su rezervuarının keşfedildiğini açıkladı. Mars'ta sıvı su rezervuarı keşfedilmesine ilişkin BBC'ye konuşan California Berkeley Üniversitesinden Michael Manga, Dünya'da su ararken aynı teknikleri kullandıklarını ifade ederek "Su, bir gezegenin oluşumunu şekillendiren en önemli moleküldür. Ulaştığımız yeni bulgular 'Mars'taki su nereye gitti?' sorusunun cevabı olabilir." dedi.

#1
Foto - Mars'ta inanılmaz keşif: Kayalıkların içinden çıktı!

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) "Mars Insight Lander" isimli keşif aracının gezegende ulaştığı bulgular üzerinde yeni analizler yapan bilim admları, Mars'ın kayalık dış kabuğunun içinde sıvı su rezervuarı buldu.

#2
Foto - Mars'ta inanılmaz keşif: Kayalıkların içinden çıktı!

2018-2022 yıllarında Mars'ta bilimsel keşif görevinde bulunan "Insight Lander"ın gezegenin derinliklerinde meydana gelen titreşimleri 4 yıl boyunca kaydederek "Mars'ın nabzını" tuttuğu ifade edildi.

#3
Foto - Mars'ta inanılmaz keşif: Kayalıkların içinden çıktı!

Yeni bulgular ışığında sıvı suyun "sismik sinyallerine" ulaşıldığı Mars'ta daha önce donmuş su ve buhar belirtilerinin de bulunduğu anımsatıldı.

#4
Foto - Mars'ta inanılmaz keşif: Kayalıkların içinden çıktı!

Mars'ta sıvı su rezervuarı keşfedilmesine ilişkin BBC'ye konuşan California Berkeley Üniversitesinden Michael Manga, Dünya'da su ararken aynı teknikleri kullandıklarını ifade ederek "Su, bir gezegenin oluşumunu şekillendiren en önemli moleküldür. Ulaştığımız yeni bulgular 'Mars'taki su nereye gitti?' sorusunun cevabı olabilir." dedi.

#5
Foto - Mars'ta inanılmaz keşif: Kayalıkların içinden çıktı!

Manga, Mars'ta bulunan sıvı su rezervuarının gezegenin kayalık dış kabuğunun 10-20 kilometre içinde olduğunu söyledi.

#6
Foto - Mars'ta inanılmaz keşif: Kayalıkların içinden çıktı!

Araştırma bulguları "Proceedings of the National Academy of Sciences" dergisinde yayımlandı.

#7
Foto - Mars'ta inanılmaz keşif: Kayalıkların içinden çıktı!

Bilim adamları, "Kızıl gezegen" Mars'taki kayalıkların içinde sıvı su rezervuarının keşfedildiğini açıkladı.

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