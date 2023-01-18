Marmara'nın başkanları projelere hayran kaldı

“Sakarya’nın örnek projeleri” Yüce, ayrıca serada 8 farklı domates türünün yetiştiğini ve üretilen her bir ürünün hızlı bir şekilde alıcı bulduğunu belirtirken, “Sakarya'mızı gelişen ve büyüyen kentler trendine sokmak, özellikle tarımda ve sonra tüm alanlarda fark oluşturmak istiyoruz. Sakarya’nın bir dünya markası olması için gündüz gece proje üretiyor, çalışıyoruz. Halkımızdan aldığımız teveccühle, bilgi ve birikimimizi Sakarya'nın gelecek yüzyılı için harcıyoruz” şeklinde konuştu. Serayı inceleyen belediye başkanları, Sakarya'nın hızla büyüyen şehirlerden bir tanesi olduğuna dikkat çekerek özverili çalışmalarından dolayı Başkan Yüce'yi tebrik etti. Ziyaretlerin sonunda Marmara Belediyeler Birliği'nin encümen toplantısı gerçekleştirildi. Program fotoğraf çekimiyle son buldu.