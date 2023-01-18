Marmara'nın başkanları projelere hayran kaldı

Birlik üyesi belediye başkanlarını makamında ağırlayan Yüce, Sakarya'ya özellikle son dönemde yaptıkları hizmetlerden bahsetti. Yarının kenti için bugünden çalıştıkları vurgusunu yapan Yüce, özellikle tarımsal alanda hayata geçirdikleri yenilikleri anlattı. Sakarya Botanik Vadisi, Sera A.Ş, Fidan A.Ş, Fidan Teşhir Merkezi, Bahçem, Uygulamalı Çiftçi Eğitim Merkezi (UTÇEM) gibi projelere sözlerinde yer veren Yüce, damızlık manda yetiştiriciliği ve hayvancılığa teşvik çalışmalarına değindi. Makam ziyareti sonrasında Ormanpark'ta düzenlenen yemek programına katılan misafirlere, Başkan Yüce tarafından güne özel hazırlanan üretimi Sakarya'da yapılan Yağcıbedir Halısı ve Sakarya'nın tıbbi aromatik bitkilerinden üretilen şifalı ürünler hediye edildi. Misafirler daha sonra Akyazı'da topraksız tarım konusunda Türkiye'de örnek proje Seracılık Mükemmeliyet Merkezi'ni gezdi.