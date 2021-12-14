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Marmara'da müsilaj sonrası denizanası tehlikesi

2021-12-14 10:51:43
Marmara'da müsilaj sonrası denizanası tehlikesi

Marmara denizini denizanası istila etti. Denizanaları İstanbul Boğazı'nda da günlerdir yoğun olarak görülüyor.

#1
Foto - İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar,

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar, "Denizanaları aşırı çoğaldıklarında hem balıkların besini üzerinden rekabet haline giriyor, hem de balıkların yumurta ve larvalarını tüketiyor.

#2
Foto - Bu durumda balık stokları üzerinde ciddi bir sorun yaratıyor

Bu durumda balık stokları üzerinde ciddi bir sorun yaratıyor" dedi.

#3
Foto - Marmara Denizi ile İstanbul Boğazı yine denizanalarının istilasına uğradı. İstinye Marina'da büyüklü, küçüklü birçok denizanası görüldü. Deniz yüzeyini istila eden denizanaları, gün içerisinde lodosun esmeye başlamasıyla kıyıya doğru sürükleniyor.

Marmara Denizi ile İstanbul Boğazı yine denizanalarının istilasına uğradı. İstinye Marina'da büyüklü, küçüklü birçok denizanası görüldü. Deniz yüzeyini istila eden denizanaları, gün içerisinde lodosun esmeye başlamasıyla kıyıya doğru sürükleniyor.

#4
Foto -

"Denizanalarını görülmesinde ciddi bir artış oldu" İstanbul'un kıyı kesimlerinde denizanalarındaki artışı değerlendiren İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar, "Deniznası 5-10 yıllık rutin olarak görülmeye başladı. Her yıl bu mevsimlerde denizanalarının sayılarında böyle bir artış görülüyor. Denizanalarının larvalarının sonbahar, kışa girerken serbest kalması ve su kütlesinde görünür hale gelmesiyle olan bir olay.

#5
Foto - Bu denizanalarını görülmesinde ciddi bir artış oldu. Çünkü Marmara Denizi gün geçtikçe besin tuzu yönünde daha zengin ve organik kirlilik açısından daha zengin bir hale geldi. İşte bu tarz ortamlar denizanaları için uygun ortamlar

Bu denizanalarını görülmesinde ciddi bir artış oldu. Çünkü Marmara Denizi gün geçtikçe besin tuzu yönünde daha zengin ve organik kirlilik açısından daha zengin bir hale geldi. İşte bu tarz ortamlar denizanaları için uygun ortamlar" dedi. "Denizanaları balık stoklarını etkiliyor" Sıcaklığın artışı, ortam koşulları ve aşırı balık avcılığının denizanalarının artmasına neden olduğunu belirten Prof. Dr. Okyar, "Denizanaları aşırı çoğaldıklarında hem balıkların besini üzerinden rekabet haline giriyor, hem de balıkların yumurta ve larvalarını tüketiyor. Bu durumda balık stokları üzerinde ciddi bir sorun yaratıyor. Onun dışında denizanaları yüzde 95'i su olan bir canlı. Balıkçıların balık tutmak istedikleri yerde denizanası varsa, ağların göz açıklıklarını kapatıyorlar ve balıkçının daha fazla yakıt harcamasına, sebep oluyor.

#6
Foto - Çoğu zaman balıkçı ağlarını çekemiyor bile. Birtakım müsilaj gibi bir olay meydana geliyor

Çoğu zaman balıkçı ağlarını çekemiyor bile. Birtakım müsilaj gibi bir olay meydana geliyor" diye konuştu.

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