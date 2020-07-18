Marmara'da denizin en dibinde bulundu! Dalgıçlar şaştı kaldı

spanya’da pinaların yüzde 99’unu kısa sürede öldüren Haplosporidium pinnae adlı patojen, 3 yıl içinde Fransa, Hırvatistan, Hırvatistan, Tunus, Fas ve Türkiye kıyılarına gelmişti. Ülkemiz kıyılarında yaşayan ve koruma altındaki pinaların çoğu 1 yıl içinde ölürken, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) iri midyeyi ‘Kırmızı Liste’ye alarak Tehdit Altındaki Tür ilan etmişti. Pinaları kurtarmak için 4 yıldır yerlerini değiştirmek gibi projeler üreten bilim insanlarını sevindiren gelişme, Marmara’da yaşandı. Kaynak Yeniçağ: Marmara’da denizin dibinde bulundu, dalgıçlar dondu kaldı