Marmara'da denizin en dibinde bulundu! Dalgıçlar şaştı kaldı

Suyu filtre ederek beslenen ve ekosistemin devamında çok önemli rolü olan pina adlı kabuklu canlılar, halk arasında dev midye olarak biliniyor. Boyu 1 metreyi geçebilen ve bulunduğu yerin temiz bir habitata sahip olduğunu işaret eden Akdeniz’e özgü pinalarda 2016 yılında bir hastalık belirmişti.