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Marmara'da denizin en dibinde bulundu! Dalgıçlar şaştı kaldı

2020-07-18 23:00:43
Marmara'da denizin en dibinde bulundu! Dalgıçlar şaştı kaldı

Doğa Koruma Birliği'nin tehdit altındaki tür olarak duyurduğu deniz canlısına Marmara'da rastlandı.

#1
Foto - Akdeniz’de neredeyse tamamı ölen ve Uluslararası Doğa Koruma Birliği’nin 2016 yılında “Kırmızı Liste”ye alarak tehdit altındaki tür ilan ettiği pinalara Marmara Denizi’nde rastlandı. Temiz bir habitatta yaşam alanı oluşturan Pinaların Marmara’da görülmesi, “Demek ki Marmara hala yaşıyor” yorumlarına neden oldu.

Akdeniz’de neredeyse tamamı ölen ve Uluslararası Doğa Koruma Birliği’nin 2016 yılında “Kırmızı Liste”ye alarak tehdit altındaki tür ilan ettiği pinalara Marmara Denizi’nde rastlandı. Temiz bir habitatta yaşam alanı oluşturan Pinaların Marmara’da görülmesi, “Demek ki Marmara hala yaşıyor” yorumlarına neden oldu.

#2
Foto - Milliyet'ten Gökhan Karakaş’ın haberine göre, iklim krizi nedeniyle nesli tükenme tehlikesi altında olan midye türü pinaların, Küçükyalı sahilinde önemli bir yaşam alanı bulması bilim insanlarını sevindirdi.

Milliyet'ten Gökhan Karakaş’ın haberine göre, iklim krizi nedeniyle nesli tükenme tehlikesi altında olan midye türü pinaların, Küçükyalı sahilinde önemli bir yaşam alanı bulması bilim insanlarını sevindirdi.

#3
Foto - Pinaları görüntüleyen ekipten İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi öğretim üyesi Dr. Cem Dalyan, “Akdeniz’in dev midyesi pina varsa, umut vardır. Demek ki Marmara yaşıyor” değerlendirmesini yaptı.

Pinaları görüntüleyen ekipten İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi öğretim üyesi Dr. Cem Dalyan, “Akdeniz’in dev midyesi pina varsa, umut vardır. Demek ki Marmara yaşıyor” değerlendirmesini yaptı.

#4
Foto - Suyu filtre ederek beslenen ve ekosistemin devamında çok önemli rolü olan pina adlı kabuklu canlılar, halk arasında dev midye olarak biliniyor. Boyu 1 metreyi geçebilen ve bulunduğu yerin temiz bir habitata sahip olduğunu işaret eden Akdeniz’e özgü pinalarda 2016 yılında bir hastalık belirmişti.

Suyu filtre ederek beslenen ve ekosistemin devamında çok önemli rolü olan pina adlı kabuklu canlılar, halk arasında dev midye olarak biliniyor. Boyu 1 metreyi geçebilen ve bulunduğu yerin temiz bir habitata sahip olduğunu işaret eden Akdeniz’e özgü pinalarda 2016 yılında bir hastalık belirmişti.

#5
Foto - spanya’da pinaların yüzde 99’unu kısa sürede öldüren Haplosporidium pinnae adlı patojen, 3 yıl içinde Fransa, Hırvatistan, Hırvatistan, Tunus, Fas ve Türkiye kıyılarına gelmişti. Ülkemiz kıyılarında yaşayan ve koruma altındaki pinaların çoğu 1 yıl içinde ölürken, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) iri midyeyi ‘Kırmızı Liste’ye alarak Tehdit Altındaki Tür ilan etmişti. Pinaları kurtarmak için 4 yıldır yerlerini değiştirmek gibi projeler üreten bilim insanlarını sevindiren gelişme, Marmara’da yaşandı. Kaynak Yeniçağ: Marmara’da denizin dibinde bulundu, dalgıçlar dondu kaldı

spanya’da pinaların yüzde 99’unu kısa sürede öldüren Haplosporidium pinnae adlı patojen, 3 yıl içinde Fransa, Hırvatistan, Hırvatistan, Tunus, Fas ve Türkiye kıyılarına gelmişti. Ülkemiz kıyılarında yaşayan ve koruma altındaki pinaların çoğu 1 yıl içinde ölürken, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) iri midyeyi ‘Kırmızı Liste’ye alarak Tehdit Altındaki Tür ilan etmişti. Pinaları kurtarmak için 4 yıldır yerlerini değiştirmek gibi projeler üreten bilim insanlarını sevindiren gelişme, Marmara’da yaşandı. Kaynak Yeniçağ: Marmara’da denizin dibinde bulundu, dalgıçlar dondu kaldı

#6
Foto - Çanakkale Boğazı’nda görüntülenen pina mezarlığının ardından dev midyelerin Marmara Denizi’ndeki varlığını araştırmak için dalış yapan bir grup gönüllü dalgıç, Küçükyalı Balıkçı Barınağı’ndaki teknelerin altında yaşam alanı bulan pinaları görüntüledi. Dr. Cem Dalyan liderliğinde dalış yapan dalgıçlar, küçük bir alanda 10-15 pinadan 6’sının yaşıyor olmasını Marmara için umut verici gelişme olarak değerlendirdi.

Çanakkale Boğazı’nda görüntülenen pina mezarlığının ardından dev midyelerin Marmara Denizi’ndeki varlığını araştırmak için dalış yapan bir grup gönüllü dalgıç, Küçükyalı Balıkçı Barınağı’ndaki teknelerin altında yaşam alanı bulan pinaları görüntüledi. Dr. Cem Dalyan liderliğinde dalış yapan dalgıçlar, küçük bir alanda 10-15 pinadan 6’sının yaşıyor olmasını Marmara için umut verici gelişme olarak değerlendirdi.

#7
Foto - Dr. Cem Dalyan, “Akdeniz Pinna nobilis’in ölümüne yol açan parazite deniz suyu sıcaklığı artışının neden olduğu neredeyse kesinleşti. Akdeniz’e özgü iri midye, Marmara Denizi’nin çift tabakalı su sistemine ayak uydurmuştu, bunun yanında alışık olmadığı Karadeniz sularında gözlenmesi tür için bir mucize kurtuluş hikayesi olabilir” dedi.

Dr. Cem Dalyan, “Akdeniz Pinna nobilis’in ölümüne yol açan parazite deniz suyu sıcaklığı artışının neden olduğu neredeyse kesinleşti. Akdeniz’e özgü iri midye, Marmara Denizi’nin çift tabakalı su sistemine ayak uydurmuştu, bunun yanında alışık olmadığı Karadeniz sularında gözlenmesi tür için bir mucize kurtuluş hikayesi olabilir” dedi.

#8
Foto - İstanbul Üniversitesi’nden Dr. Cem Dalyan ve Onur Karslı’nın bilimsel gözlemine gönüllü dalgıçlar İsmail Cem Odabaşı, Yener Kuşculuoğlu, Soner Işın ve muhabirimiz Gökhan Karakaş da eşlik etti. 2’şerli gruplar halinde teknelerin altında gözlem yapan ekipler çeşitli yaş ve boylarda yaklaşık 15 pina görüntüledi. Henüz yavru sayılabilecek 2 pinayı görüntüleyerek neslin devamı için umut verici gelişmeye tanık olduk.

İstanbul Üniversitesi’nden Dr. Cem Dalyan ve Onur Karslı’nın bilimsel gözlemine gönüllü dalgıçlar İsmail Cem Odabaşı, Yener Kuşculuoğlu, Soner Işın ve muhabirimiz Gökhan Karakaş da eşlik etti. 2’şerli gruplar halinde teknelerin altında gözlem yapan ekipler çeşitli yaş ve boylarda yaklaşık 15 pina görüntüledi. Henüz yavru sayılabilecek 2 pinayı görüntüleyerek neslin devamı için umut verici gelişmeye tanık olduk.

#9
Foto - Küçükyalı’da yaptıkları dalışta yaşça büyük pinaların öldüklerini ama genç nesil pinaların yaşadığını belirten Dalyan, “Marmara Denizi’nde Karadeniz suları olarak bilinen 10-15 metre derinliğe kadar yaşadıklarını gördük. Bu gözlem, Marmara’nın kuzeyindeki pinaların yaklaşık yüzde 25’inin hayatta olduğunu düşündürüyor. Evet zarar gördükleri kesin ama Akdeniz’de neredeyse tamamı ölen pinaların yeniden çoğalması için umut veriyor.

Küçükyalı’da yaptıkları dalışta yaşça büyük pinaların öldüklerini ama genç nesil pinaların yaşadığını belirten Dalyan, “Marmara Denizi’nde Karadeniz suları olarak bilinen 10-15 metre derinliğe kadar yaşadıklarını gördük. Bu gözlem, Marmara’nın kuzeyindeki pinaların yaklaşık yüzde 25’inin hayatta olduğunu düşündürüyor. Evet zarar gördükleri kesin ama Akdeniz’de neredeyse tamamı ölen pinaların yeniden çoğalması için umut veriyor.

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