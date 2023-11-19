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Yaşam
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Mardin'de toz taşınımı etkili oldu

2023-11-19 16:53:23
Mardin'de toz taşınımı etkili oldu

Mardin'de etkili olan yağmur, fırtına ve toz taşınımı yaşamı olumsuz etkiledi.

#1
Foto - Mardin'de toz taşınımı etkili oldu

Kentte öğle saatlerinde başlayan fırtına ve toz taşınımı, görüş mesafesinin azalmasına ve hava kalitesinin düşmesine yol açtı.

#2
Foto - Mardin'de toz taşınımı etkili oldu

Toz taşınımı il merkezinin yanı sıra sınıra yakın yerleşim yerlerinde görüldü.

#3
Foto - Mardin'de toz taşınımı etkili oldu

Bölgede zaman zaman yağmur da etkili olurken, fırtına bazı evlerin camlarının kırılmasına, yol kenarındaki ağaçların devrilmesine neden oldu.

#4
Foto - Mardin'de toz taşınımı etkili oldu

Mardin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, merkez Artuklu ilçesinde kırılarak yola devrilen ağaçları kaldırarak, yolun açılmasını sağlıyor.

#5
Foto - Mardin'de toz taşınımı etkili oldu

Uzmanlar, fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi, çatı uçması, toz aşınımı gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıyor.

#6
Foto - Mardin'de toz taşınımı etkili oldu

#7
Foto - Mardin'de toz taşınımı etkili oldu

#8
Foto - Mardin'de toz taşınımı etkili oldu

#9
Foto - Mardin'de toz taşınımı etkili oldu

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