Mardin’de tarım ve hayvancılık araştırması yapıldı

Şehrin ve bölgenin içinde barındırdığı bütün değerleri gün yüzüne çıkararak gelişmesine katkı sunan Mardin Artuklu Üniversitesinin oluşturduğu 5T vizyonuyla bu gelişmelere ivme kazandırdığını söyleyen Rektör Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, 5T vizyonunun en önemli ve hayati başlıklarından birinin tarım olduğunu belirtti. Özcoşar, “Tarım ve hayvancılık alanı bölge için önemli bir konudur. Sahaya inen ve sahada çalışan bir üniversite olgusu üzerinde çalışıyoruz. Tarım odak noktalarından biri olduğu, sektörel anlamda yaptığımız çalışmaları teorik bilgi ışığında ilgili kişilerle ortaklaşa, onların deneyim ve tecrübelerinden hatta ihtiyaçlarınızdan faydalanarak ilerleme kaydetme yönünde bir stratejimiz var” dedi.