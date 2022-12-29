2022-12-29 16:05:09 Mardin’de tarım ve hayvancılık araştırması yapıldı
Tarım ve hayvancılık araştırmasında, Mardin'de verimli arazilerin varlığına rağmen tarımda kapasite altı üretim olduğuna dikkat çekildi. Mardin Artuklu Üniversitesi Kamu Özel ve Karma Sektör İşbirliği Koordinatörlüğü (MAÜKÖK) ve paydaşların işbirliği ile Mardin’in tarım ve hayvancılık yapısına ilişkin saha araştırması gerçekleştirdi. İktisat-İşletme Bölümleri öğrencilerinin katkılarıyla yürütülen bu araştırma 8. Uluslararası Mardin Tarım Ekipmanları, Gıda ve Hayvancılık Fuarının 18 katılımcı firmasıyla yüz yüze görüşülerek gerçekleştirildi.