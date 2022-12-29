  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Tarım
3
Mardin’de tarım ve hayvancılık araştırması yapıldı

2022-12-29 16:05:09
Mardin’de tarım ve hayvancılık araştırması yapıldı

Tarım ve hayvancılık araştırmasında, Mardin'de verimli arazilerin varlığına rağmen tarımda kapasite altı üretim olduğuna dikkat çekildi. Mardin Artuklu Üniversitesi Kamu Özel ve Karma Sektör İşbirliği Koordinatörlüğü (MAÜKÖK) ve paydaşların işbirliği ile Mardin’in tarım ve hayvancılık yapısına ilişkin saha araştırması gerçekleştirdi. İktisat-İşletme Bölümleri öğrencilerinin katkılarıyla yürütülen bu araştırma 8. Uluslararası Mardin Tarım Ekipmanları, Gıda ve Hayvancılık Fuarının 18 katılımcı firmasıyla yüz yüze görüşülerek gerçekleştirildi.

#1
Foto - Mardin’de tarım ve hayvancılık araştırması yapıldı

İlgili firmaların bakış açısıyla tespit edilerek çözüm tekliflerinin ortaya konulmasını amaçladıklarını söyleyen MAÜKÖK Koordinatörü Doç. Dr. Mehmet Behzat Ekinci, firma temsilcilerine Mardin’deki tarım ve hayvancılık yapısına dair değerlendirmeleri ile Mardin’deki tarım ve hayvancılık yapısına dair sorunların giderilmesine yönelik neler yapılabileceğini sorduklarını ifade etti. Hayvan ölüm oranının yüksek olduğu ve bilinçsiz dişi hayvan kesiminin yoğun olduğunun aktarıldığı araştırmada hem tarımsal hem hayvansal faaliyetlerde daha verimli ve uygun üretim için, üreticilerin tarıma ve hayvancılığa yönelik farkındalık ve bilinçlendirme seviyelerinin artırılması gereğine dikkat çekildi.

#2
Foto - Mardin’de tarım ve hayvancılık araştırması yapıldı

Şehrin ve bölgenin içinde barındırdığı bütün değerleri gün yüzüne çıkararak gelişmesine katkı sunan Mardin Artuklu Üniversitesinin oluşturduğu 5T vizyonuyla bu gelişmelere ivme kazandırdığını söyleyen Rektör Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, 5T vizyonunun en önemli ve hayati başlıklarından birinin tarım olduğunu belirtti. Özcoşar, “Tarım ve hayvancılık alanı bölge için önemli bir konudur. Sahaya inen ve sahada çalışan bir üniversite olgusu üzerinde çalışıyoruz. Tarım odak noktalarından biri olduğu, sektörel anlamda yaptığımız çalışmaları teorik bilgi ışığında ilgili kişilerle ortaklaşa, onların deneyim ve tecrübelerinden hatta ihtiyaçlarınızdan faydalanarak ilerleme kaydetme yönünde bir stratejimiz var” dedi.

Alman devinden sürpriz Türkiye kararı! İndirime gittiler
Ekonomi

Alman devinden sürpriz Türkiye kararı! İndirime gittiler

Almanya'nın Hannover kentinde bulunan uluslararası turizm şirketi TUI, Türkiye'ye yönelik seyahat kampanyası başlattı.
Doğalgaza indirim! 1 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olacak
Ekonomi

Doğalgaza indirim! 1 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olacak

Doğalgaz müjdesi geldi. İstanbul'da doğalgaz fiyatına yüzde 12 oranında indirim yapılacak.
15 kenti kapsayan BiTaksi verilerine göre 2022 taksi kullanım alışkanlıkları endeksi açıklandı
Ekonomi

15 kenti kapsayan BiTaksi verilerine göre 2022 taksi kullanım alışkanlıkları endeksi açıklandı

Uygulama 2022 yılında 200 milyondan fazla defa açıldı, 2,5 milyon kez indirildi

EYT kuyruğunda bekleyen vatandaş 6’lı masayı topa tuttu
Ekonomi

EYT kuyruğunda bekleyen vatandaş 6’lı masayı topa tuttu

EYT düzenlemesi sonrası Tekirdağ’da vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren Tekirdağ SGK İl Müdürlüğü önünde kuyruklar oluşturdu. Sırada bek..
Erdoğan'ın hamlesi Erbakan'ı mest etti: Faydalı bir adım atılıyor
Gündem

Erdoğan'ın hamlesi Erbakan'ı mest etti: Faydalı bir adım atılıyor

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeye ilişkin, "Faydalı bir adım atılıyo..
Yazar Murat Bahadır Akkoyunlu’dan bomba açıklamalar! Türk Devletleri Teşkilatları kuruluyor Türk düşmanları çatlasa da kuruluyor, çatlamasa da
Gündem

Yazar Murat Bahadır Akkoyunlu’dan bomba açıklamalar! Türk Devletleri Teşkilatları kuruluyor Türk düşmanları çatlasa da kuruluyor, çatlamasa da

Youtube kanalında bir paylaşım yapan yazar Murat Bahadır Akkoyunlu “Küresel Çeteye Türkistan Darbesi” başlığı altında çok önemli konuları gü..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23