  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Dünyanın en büyük 20 ekonomisi açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada?

Hastalıkların organik tedavisi olarak görülüyor! Kilosu 250 liraya satılıyor

Rusya'da yeni asgari ücret belli oldu

Manisa’daki feci kazada şehit sayısı ikiye yükseldi: Yaralı polis Hatice Ünal, 14 gün sonra şehit düştü

Hamas’tan dünya halklarına acil eylem çağrısı: Ateşkes anlaşması kağıt üzerinde kaldı! İsrail her gün kısıtlı ihlali sürdürüyor

Komisyonun toplanmasına sayılı günler kala patronlar asgari ücret teklifini duyurdu

Uzmanlardan anne-balara uyarı: Son 5 günde 4 çocuk öldü!

Portekizliler duyurdu: Rafa Silva krizinde yeni gelişme! Kriz yine fışkıracak her taraftan...

Balıkesir’de sağanak felaketi: Yollar göle döndü, trafik durma noktasına geldi

Zor kararı alacak mı? Şaşkına çeviren hamle olacak! Şimdi de bunu yapacak...
Yaşam
5
Yeniakit Publisher
Manisa’daki feci kazada şehit sayısı ikiye yükseldi: Yaralı polis Hatice Ünal, 14 gün sonra şehit düştü

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Manisa’daki feci kazada şehit sayısı ikiye yükseldi: Yaralı polis Hatice Ünal, 14 gün sonra şehit düştü

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, 15 Kasım'da yol kenarında park halindeki TIR'a arkadan çarpan ekip aracında ağır yaralanan trafik polisi Hatice Ünal (24), tedavi gördüğü hastanede 14 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Kazada ilk olarak şehit olan 10 yıllık polis memuru Ali Barut'un (34) ardından Hatice Ünal'ın da şehadete ermesiyle acı ikiye katlandı. Genç polis memurunun memleketi Çankırı'da toprağa verileceği öğrenildi.

#1
Foto - Manisa’daki feci kazada şehit sayısı ikiye yükseldi: Yaralı polis Hatice Ünal, 14 gün sonra şehit düştü

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 15 Kasım'da meydana gelen ve yürekleri yakan kazanın üzerinden 14 gün geçtikten sonra acı haber bir kez daha geldi. Alaşehir-Sarıgöl karayolunda, trafik polisi Hatice Ünal (24) yönetimindeki ekip aracının yol kenarındaki park halindeki TIR dorsesine çarpması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan Ünal, tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde bugün yaşam mücadelesini kaybetti.

#2
Foto - Manisa’daki feci kazada şehit sayısı ikiye yükseldi: Yaralı polis Hatice Ünal, 14 gün sonra şehit düştü

Kaza, 15 Kasım'da saat 07.30 sıralarında Alaşehir-Sarıgöl kara yolunun Süleyman Demirel Bulvarı kesiminde meydana geldi. Alaşehir'den Sarıgöl yönüne giden Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'nde görevli trafik polisi Hatice Ünal yönetimindeki 45 A 59624 plakalı ekip aracı, yol kenarında park halindeki 45 AIJ 250 plakalı TIR'ın dorsesine arkadan çarptı.

#3
Foto - Manisa’daki feci kazada şehit sayısı ikiye yükseldi: Yaralı polis Hatice Ünal, 14 gün sonra şehit düştü

Dorsenin altına giren araçtaki polislerden Ali Barut şehit oldu, Hatice Ünal ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

#4
Foto - Manisa’daki feci kazada şehit sayısı ikiye yükseldi: Yaralı polis Hatice Ünal, 14 gün sonra şehit düştü

ŞEHİT POLİS HATİCE ÜNAL DA YAŞAMINI YİTİRDİ Hatice Ünal, ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı. Şehit evli ve 2 çocuk babası 10 yıllık polis memuru Ali Barut, Alaşehir Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından Salihli'nin Kapancı Mahallesi’ndeki törenle toprağa verildi. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Bir iş yerine ait güvenlik kamerası görüntülerinde kazanın gerçekleştiği anlar yer aldı. Hastanede tedavisi süren Hatice Ünal da olaydan 14 gün sonra, bugün hayatını kaybetti. Şehit Hatice Ünal'ın memleketi Çankırı Yapraklı ilçesi Kavak Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altan Tan'dan olay iddia: DEM Parti seçimde Erdoğan'a oy verecek, CHP’ye değil
Gündem

Altan Tan'dan olay iddia: DEM Parti seçimde Erdoğan'a oy verecek, CHP’ye değil

Eski HDP milletvekili Altan Tan, DEM Parti'nin Erdoğan'ın yeniden adaylığı ve erken seçim için destek vereceğini, CHP'ye destek vermeyeceğin..
Şok eden itiraf gibi açıklama: Anduril otonom denilen silah testi başarısız oldu! 2.5 milyar yatırım bile aldı
Dünya

Şok eden itiraf gibi açıklama: Anduril otonom denilen silah testi başarısız oldu! 2.5 milyar yatırım bile aldı

Savunma teknolojisi girişimi Anduril otonom silah testleri ile büyük ses getirmişti ama şok eden bir açıklama geldi. Bu testlerin başarısız ..
Güney Kore L-SAM Füze sistemi geliyor!
Dünya

Güney Kore L-SAM Füze sistemi geliyor!

Güney Kore Savunma Tedarik Programı İdaresi (DAPA), Uzun Menzilli Kara Konuşlu Hava Savunma Füze Sistemi (L-SAM) seri üretimine ilişkin son ..
İsrail'den kalleş plan!
Dünya

İsrail'den kalleş plan!

Masumların kanından beslenen terör devleti İsrail, Hindistan'daki tüm Bney Menaşe Yahudilerini ülkeye getirme kararı aldı. Siyonist İsrail..
CHP İstanbul'a kabus gibi çöktü! Mecidiyeköy'de skandal görüntü
Gündem

CHP İstanbul'a kabus gibi çöktü! Mecidiyeköy'de skandal görüntü

CHP, mega kent İstanbul'a kabus gibi çöktü. Yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu'nun beceriksizliğini devam ettiren CHP'li İBB yönetimin bakım..
Sudan'da kriz büyüyor! BAE'den destek hızla artıyor! Dört ayaklı çözüm... Destek verdi!
Dünya

Sudan'da kriz büyüyor! BAE'den destek hızla artıyor! Dört ayaklı çözüm... Destek verdi!

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE), Sudan’da kriz devam ediyor! Savaşı sona erdirmeyi hedefleyen dört ayaklı çözüm vizyonuna yönelik ulusla..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23