Haber Merkezi Giriş Tarihi: Manisa’daki feci kazada şehit sayısı ikiye yükseldi: Yaralı polis Hatice Ünal, 14 gün sonra şehit düştü
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, 15 Kasım'da yol kenarında park halindeki TIR'a arkadan çarpan ekip aracında ağır yaralanan trafik polisi Hatice Ünal (24), tedavi gördüğü hastanede 14 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Kazada ilk olarak şehit olan 10 yıllık polis memuru Ali Barut'un (34) ardından Hatice Ünal'ın da şehadete ermesiyle acı ikiye katlandı. Genç polis memurunun memleketi Çankırı'da toprağa verileceği öğrenildi.