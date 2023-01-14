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Türkiye
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Maltepe'de minibüse çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

2023-01-14 07:01:43
Maltepe'de minibüse çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Maltepe'de otomobil ile minibüsün karıştığı kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

#1
Foto - Maltepe'de minibüse çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Kadıköy yönüne giden 34 HE 7071 plakalı otomobil, D-100 kara yolunun Gülsuyu yol ayrımında, önünde ilerleyen soğan yüklü 34 ED 5281 plakalı minibüse vurup savrularak bariyerlere çarptı.

#2
Foto - Maltepe'de minibüse çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen söz konusu araçlardan otomobildeki 4 kişi, sıkışıp yaralandı. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları otomobilden çıkartılan bu kişiler, sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

#3
Foto - Maltepe'de minibüse çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu, minibüs şoförünün ise kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi. Kara yolunda bir süre aksayan trafik ise araçların yoldan çekilmesiyle normale döndü.

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