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Hayat-Aktüel
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Malatya’da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

2022-08-14 13:15:02
Malatya’da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5’i çocuk 12 kişi yaralandı.

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Foto - Malatya’da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Kaza, saat 11.00 sularında Malatya-Kayseri karayolu Akçadağ ilçesi Kağıt Fabrikası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Malatya istikametine seyir halinde olan Y. K. (41) idaresindeki 38 AEV 874 plakalı Fiat marka otomobil, karşı yönden gelen M.S.K. (50) yönetimindeki 02 DZ 509 plakalı Tofaş marka otomobille çarpıştı.

#2
Foto - Malatya’da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Kazada her iki aracın sürücüleri ile G.K. (8), M.Y.K. ( 6), H.N.K. (4), Y.K. (41), B.K. (44), H.K. (43), Ö.K. (23), M.N. (21), Y.K. (11) ve E.E.K. (7) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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