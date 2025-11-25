Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi: Makatına hava verilip öldürülmüştü! 15 yaşındaki Muhammed’le ilgili şok detaylar ortaya çıktı: İç çamaşırı yok, kusana kadar...
Şanlıurfa'da yaşanan korkunç cinayetle ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı. Makatına kompresörle hava basılması sonucu vefat eden 15 yaşındaki Muhammed Kendirci'nin annesi Nebihe Kendirci, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Annenin dediğine göre Muhammed'in iç çamaşırları ortada yok. 15 yaşındaki çocuğa zanlı kusana kadar hava vermiş.