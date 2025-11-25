Makatına hava verilip öldürülmüştü! 15 yaşındaki Muhammed’le ilgili şok detaylar ortaya çıktı: İç çamaşırı yok, kusana kadar...

"Benim oğlumun pantolonu ortada yok. Terliği ortada yok. İç çamaşırı ortada yok. Çıplak mı gitti oraya Allah aşkına. Soruyorum, diyorlar ki, 'Herhalde temizlikçiler attı.' Ya nasıl atar temizlikçiler? Adli vakada bir düğmenin dahi kıymetli olduğu bilinmiyor mu? Cinayet oldu. Benim çocuğum öldürüldü, vahşete kurban gitti. Allahın emriyle ölüm değildi. Vahşice öldürüldü. Bir insan bunu yapmaz. Çocuk kusana kadar o havayı bırakıyor.