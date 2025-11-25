  • İSTANBUL
Makatına hava verilip öldürülmüştü! 15 yaşındaki Muhammed’le ilgili şok detaylar ortaya çıktı: İç çamaşırı yok, kusana kadar...

Makatına hava verilip öldürülmüştü! 15 yaşındaki Muhammed’le ilgili şok detaylar ortaya çıktı: İç çamaşırı yok, kusana kadar...

Şanlıurfa'da yaşanan korkunç cinayetle ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı. Makatına kompresörle hava basılması sonucu vefat eden 15 yaşındaki Muhammed Kendirci'nin annesi Nebihe Kendirci, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Annenin dediğine göre Muhammed'in iç çamaşırları ortada yok. 15 yaşındaki çocuğa zanlı kusana kadar hava vermiş.

Foto - Makatına hava verilip öldürülmüştü! 15 yaşındaki Muhammed’le ilgili şok detaylar ortaya çıktı: İç çamaşırı yok, kusana kadar...

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinden 14 Kasım 2025 tarihinde gelen haber dehşete düşürmüştü. Mesleki Eğitim Merkezi öğrencisi olan Muhammed Kendirci, 1.5 yıldır çalıştığı marangoz atölyesinde kalfası Habip Aksoy tarafından makatına kompresörle hava basılarak öldürülmüştü. Muhammed'in ölümünün ardından anne ve babasından gelen açıklamalar korkunç detayları ortaya çıkardı.

Foto - Makatına hava verilip öldürülmüştü! 15 yaşındaki Muhammed’le ilgili şok detaylar ortaya çıktı: İç çamaşırı yok, kusana kadar...

Makatına hava basarak Muhammed'i öldüren 19 yaşındaki kalfa Habip Aksoy, Gaziantep’te yakalanıp tutuklanmıştı. İfadesinde, kompresörle Kendirci’nin pantolonundaki talaşı silmek isterken, olayın meydana geldiğini ileri sürmüş ve sakalaştıklarını iddia etmişti. Muhammed'in kaldırıldığı hastanede ise 'delil' skandalı yaşandı. 1 hemşire ile 2 temizlik işçisi delil yok etmekten açığa alındı. Muhammed'in annesi ve babası ise İsmail Saymaz'a şok detayları şöyle aktardı:

Foto - Makatına hava verilip öldürülmüştü! 15 yaşındaki Muhammed’le ilgili şok detaylar ortaya çıktı: İç çamaşırı yok, kusana kadar...

"Benim oğlumun pantolonu ortada yok. Terliği ortada yok. İç çamaşırı ortada yok. Çıplak mı gitti oraya Allah aşkına. Soruyorum, diyorlar ki, 'Herhalde temizlikçiler attı.' Ya nasıl atar temizlikçiler? Adli vakada bir düğmenin dahi kıymetli olduğu bilinmiyor mu? Cinayet oldu. Benim çocuğum öldürüldü, vahşete kurban gitti. Allahın emriyle ölüm değildi. Vahşice öldürüldü. Bir insan bunu yapmaz. Çocuk kusana kadar o havayı bırakıyor.

Foto - Makatına hava verilip öldürülmüştü! 15 yaşındaki Muhammed’le ilgili şok detaylar ortaya çıktı: İç çamaşırı yok, kusana kadar...

Çocuğuma konduramıyorum, o mezarda durmayı! Her defasında kapı açılacak, oğlum gelecek diye bekliyorum. 15 yaşında! Fidan ya fidan! Ben kıymadım koklamaya, kıymadım öpmeye nazarım değmesin diye. 10 gündür telefonum ‘Canım oğlum’ diye çalmıyor. Kafayı yiyeceğim.”

Foto - Makatına hava verilip öldürülmüştü! 15 yaşındaki Muhammed’le ilgili şok detaylar ortaya çıktı: İç çamaşırı yok, kusana kadar...

İsmail Saymaz, Muhammed'in babası Ahmet Kendirci ile de katil zanlısının ifadesiyle ilgili konuştu. Baba 'şakaydı' diyen zanlı için şunları söyledi:

Foto - Makatına hava verilip öldürülmüştü! 15 yaşındaki Muhammed’le ilgili şok detaylar ortaya çıktı: İç çamaşırı yok, kusana kadar...

"Şaka demeyin Allah aşkına, şakanın ş’sini demeyin, size yalvarıyorum. Böyle şaka olur mu! Oğlum çırak, o bir kalfa. Oğlum 15 yaşında, o 20… Neyin ne olduğunu bilmiyor mu? Hava basıncı olduğunu bilmiyor mu? Polisler yanıma geldi, ‘Kompresöre elimi tuttum, az kalsın elimi delecekti’ dedi."

Ahmet

Allah düşmanıma dahi böyle bir acı yaşatmasın.o anne baba aynı şekilde kısas hakkı vardır.hatta delilleri saklayanlarda aynı cinayete ortaktır

Hayro

Bu hayvanın şakadan hapishanede asılması lazım! Ki kamuoyu rahatlasın!
