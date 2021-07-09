2021-07-09 11:45:28 Mahmut Faruk Akşit kritik gelişmeyi duyurdu: Şu an itibarıyla yüzde 50'yi aştık
TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, "Genel Maksat Helikopteri Programı" (GMHP) kapsamında T70 Kara Şahin helikopterlerine güç veren motorların Eskişehir'de devam eden üretimine ilişkin açıklamada bulundu. Yerlilik oranını sürekli olarak artırdıklarını belirten Akşit, "Yerlilik oranı fabrikamızda ürettiğimiz parçaların yüzdeleri arttıkça artıyor. Şu an itibarıyla yüzde 50'yi geçtik. Hedefimiz yüzde 60'lara doğru çıkarmak" dedi.