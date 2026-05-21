Bakan Göktaş rakamları tek tek açıkladı: Aile ve Gençlik Fonu'ndan milyarlık dev destek!
Aile yapısını korumak ve evlilik hazırlığı yapan genç çiftlerin omuzlarındaki maddi yükü hafifletmek amacıyla hayata geçirilen Aile ve Gençlik Fonu projesinde ödemeler hız kesmeden devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye’nin yeraltı zenginliklerinden elde edilen gelirlerle finanse edilen fon kapsamında sadece bu ay 5 bin 328 gence toplam 1 milyar 228 milyon lira nakdi kredi desteği sağlandığını duyurdu. Projenin başlangıcından bu yana gençlerin yuva kurma süreçlerine aktarılan toplam kaynak ise adeta dudak ısırttı.