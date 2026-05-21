O hastalık sessiz ilerliyor! Herkes beslenme alışkanlığını değiştirdi ama uzmanı yıllarca fark edilmiyor diyerek uyardı
Bakan Göktaş rakamları tek tek açıkladı: Aile ve Gençlik Fonu'ndan milyarlık dev destek!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bakan Göktaş rakamları tek tek açıkladı: Aile ve Gençlik Fonu'ndan milyarlık dev destek!

Aile yapısını korumak ve evlilik hazırlığı yapan genç çiftlerin omuzlarındaki maddi yükü hafifletmek amacıyla hayata geçirilen Aile ve Gençlik Fonu projesinde ödemeler hız kesmeden devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye’nin yeraltı zenginliklerinden elde edilen gelirlerle finanse edilen fon kapsamında sadece bu ay 5 bin 328 gence toplam 1 milyar 228 milyon lira nakdi kredi desteği sağlandığını duyurdu. Projenin başlangıcından bu yana gençlerin yuva kurma süreçlerine aktarılan toplam kaynak ise adeta dudak ısırttı.

Foto - Bakan Göktaş rakamları tek tek açıkladı: Aile ve Gençlik Fonu'ndan milyarlık dev destek!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile kurumunun desteklenmesi ve genç çiftlerin evlilik süreçlerine katkı sağlanması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 5 bin 328 gence, 1 milyar 228 milyon lira ödeme yapıldığını duyurdu.

Foto - Bakan Göktaş rakamları tek tek açıkladı: Aile ve Gençlik Fonu'ndan milyarlık dev destek!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, aile kurmayı her daim teşvik ettiklerini ve aileyi güçlendirmeyi ana hedef olarak gördüklerini belirtti. Bu kapsamda Aile ve Gençlik Fonu'nu kurduklarını anımsatan Göktaş, fonun, Türkiye'nin yeraltı zenginliklerinden elde edilen gelirlerle finanse edildiğini aktardı.

Foto - Bakan Göktaş rakamları tek tek açıkladı: Aile ve Gençlik Fonu'ndan milyarlık dev destek!

Göktaş, "Bu kaynakla gençlerimizin geleceğine yatırım yapıyoruz. Aileyi güçlendirmek adına 81 ilimizin tamamında bu projeyi kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı. Daha fazla genç çiftin fondan yararlanabilmesi için ocakta kredi miktarını güncellediklerini belirten Göktaş, "Fona başvuran çiftlerden ikisinin de 18-25 yaş arasında olması halinde 250 bin lira, 26-29 yaş aralığında olmaları durumunda ise 200 bin liralık destek sağlıyoruz. Başvurusu onaylanan çiftlerimize kredi desteğini 48 ay vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz şekilde veriyoruz." bilgisini paylaştı.

Foto - Bakan Göktaş rakamları tek tek açıkladı: Aile ve Gençlik Fonu'ndan milyarlık dev destek!

48 ay içinde çocuk sahibi olan çiftlerin geri ödemelerine 12 ay erteleme Fondan yararlanma kriterlerinden biri olan gelir şartını da yükselttiklerini hatırlatan Göktaş, "Gelir durumu değerlendirmesinde son 6 ay gelirine ilişkin başvuru şartını asgari ücretin 2,3 katından 2,5 katına çıkardık. 48 ay içinde çocuk sahibi olan genç çiftlerimizin geri ödemelerini ise ilk çocuk için 12 ay hibe ederek, kalan borçlarını ise 12 ay erteliyoruz. Erteleme süreci ile 60 aya uzayan vade süresi içerisinde İkinci çocuk sahibi olunması halinde kalan borcun tamamını hibe ediyoruz. Nitekim fon kapsamında bugüne kadar desteklediğimiz 9 bin 926 çiftimizin 10 bin 54 çocuğu dünyaya geldi." açıklamasını yaptı.

Foto - Bakan Göktaş rakamları tek tek açıkladı: Aile ve Gençlik Fonu'ndan milyarlık dev destek!

Gençlerin evliliklerini sağlam temeller üzerine kurmalarını hedeflediklerini ve evlilik yolundaki çiftleri yalnız bırakmadıklarını vurgulayan Göktaş, şunları kaydetti:

Foto - Bakan Göktaş rakamları tek tek açıkladı: Aile ve Gençlik Fonu'ndan milyarlık dev destek!

"2024'te pilot illerde hayata geçirdiğimiz ve 2025'te Türkiye geneline yaygınlaştırdığımız Aile ve Gençlik Fonu'na yapılan toplam başvuru sayısı 262 bin 388'e ulaştı. Bu ay 5 bin 328 gencimize sağladığımız 1 milyar 228 milyon liralık ödeme ile bugüne kadar 151 bin 412 gencimize kredi desteği sağlamış olduk. Gençlerimizin evlilik süreçlerine katkı sunmak amacıyla sağladığımız toplam destek miktarı ise 12 milyar 898 milyon lirayı buldu. Gençlerimize sadece maddi destek sağlamakla kalmıyor, eğitim ve danışmanlık hizmetlerimizle de yanlarında oluyoruz. Bu kapsamda bugüne kadar 195 bin 62 gencimize eğitim ve rehberlik desteği verdik."

Fona başvurular, "ailegenclikfonu.aile.gov.tr" internet sitesi veya e-Devlet üzerinden yapılıyor.

Fona başvurular, "ailegenclikfonu.aile.gov.tr" internet sitesi veya e-Devlet üzerinden yapılıyor.

Yorumlar

Mesut Sarp

Yetmez çocuk başı aylık çocuk parası şart.

Recep Arif

Gençler şimdi? Eğitim okul askerlik , geçinebilir maaşlı iş derken 30 yaşlardan sonra evleniyor... İktidar, bu kanunu yardımı göstermelik yapmış! İlk evliliğini yapan herkese eşit olarak yardım yapılmalıdır. Aileyi koruma ve evliliğe teşvik için? * Kamuda işte! Özelde işte sigorta primini azaltarak erkeklere öncelik verilmelidir. * Müslüman kimlik evlilik için diyanete vurmalı. İslâma uygun nikah cemiyette için cami müştemilatında, çok amaçlı salonlar bulunmalı. Başvuranlar "evlililiğe uyum " eğitimini burada almalıdır. Dar gelirlilere Ev eşyası, para, cemiyette ikram ve teşvik ödülleri (Ümre, gezi) verilebilir. *Aile Geliri yolsuzluk sınırı altı, sadece tek taşınmazı olan 60 yaşını ve evlilikte 25 yılını doldurmuş, Ev hanımlarına Hiç olmazsa, "yarım asgari ücret " aylık Harçlık Maaşı şart. * Maaşlarda Aile ve çocuk yardımı yükseltilmelidir.
